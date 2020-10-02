Моршин і Карпатський трамвай: локації для сімейної подорожі, які вас здивують

Шукаєте, де в Україні відпочити всією родиною та з дітьми? Думаєте над тим, які локації в Україні цікаві були б і дітям, і дорослим? Напередодні вихідних РБК-Україна звернулося до фахівця, який порекомендував цікаві місця Львівщини та Івано-Франківщини, де можна цікаво та з комфортом провести час всією родиною.

Ігор Чава, аналітик з Агенції Туристичних Ініціатив, займається популяризацією туризму Дрогобича та Львівської області. Нам він розповів про дві локації регіону, які подарують багато свіжих вражень дітям та дорослим.

Моршин: затишне місто-курорт

Моршин – невелике курортне місто на Прикарпатті, яке традиційно відоме великою кількістю різних санаторіїв. Сюди з усіх куточків України щороку їдуть на оздоровлення, а також для того, щоб попити корисної для здоров'я мінеральної води. Місто упродовж багатьох десятиріч відоме як один з кращих бальнеологічних курортів країни.

"Розпочнемо нашу подорож з бальнеологічного курорту України - Моршину", - каже Ігор Чава.

Сюди часто приїжджають на лікування, адже місцеві мінеральні води з різним хімічним складом добре відомі своїми лікувальними властивостями, пояснює він.

Фото: Моршин - затишне місто у Львівській області на Прикарпатті (РБК-Україна)

Саме місто - досить невелике, проте достатньо комфортне та цікаве.

"Особливою локацію Моршина є Курортний парк. Він розташований в самому центрі міста та є пам’яткою садово-паркового мистецтва. У ньому розміщені бювет, який був споруджений у 30-ті роки XX сторіччя, діючий фонтан, різноманітні рослини, а також він наповнений багатьма скульптурами, які надають йому духу античності", - пояснює Ігор Чава.

Фото: У Моршині знаходяться багато санаторіїв на будь-який смак (РБК-Україна)

Але і для дітей тут є цікаві місця, запевняє Ігор Чава. Наприклад, на території парку розміщений великий дитячий майданчик для веселого дозвілля з дітьми.

Крім того, сучасні санаторії Моршина, попри стереотипи - це не якісь застарілі радянські будівлі. Останнім часом готельний бізнес тут розвивається, розширюючи опції відпочинку з дітьми на території самих установ.

"Ну а в парку є різноманітні цікаві споруди. Приміром, скульптури "пейзажної алеї", спорудженої з кольорових краплинок мозаїк, вигляд яких захоплює дітей. Це також чудова локація для гарних фото. Неподалік розташовано масштабну триметрову скульптуру рисі, яка "п’є" воду з гірської річки. Фігуру встановили, щоб привернути увагу до виду, що зникає", - каже він.

Фото: Вулиці Моршина (РБК-Україна)

Зовсім недалеко від центральної вулиці Моршина розташований залізничний вокзал, який з'єднує місто зі Львовом та іншими містами.

Кажуть, що ті туристи, які їдуть на відпочинок до Моршина, часто їздять до Львова на вікенд, а там замовляють цікаві екскурсії містом та околицями. Після цього знову повертаються назад в санаторій (відстань до Львова з Моршина складає 82 кілометри, а до Івано-Франківська - близько 100 кілометрів).



Природа гір з вікна карпатської вузькоколійки

Карпатський трамвай – це мережа гірських вузькоколійних залізниць, яка була побудована у XIX ст. для експортування деревини з гір. А зараз ця вузькоколійка – одна із найбільших атракційних місць у Карпатах.

Щоб дістатися до трамваю, потрібно доїхати до села Вигода. Саме звідси двічі в тиждень (в 11.00 та 15.00) він курсує мальовничим маршрутом прямо посеред гір та гірських річок. Ціна за проїзд з однієї людини становить 70 гривень. Витратити цю невелику суму точно варто, адже це не просто проїзд у звичайному вагоні поїзда, а й незабутня пригода!

Фото: Карпатська вузькоколійка (РБК-Україна)

Вигодська вузькоколійна залізниця – одна з небагатьох вузькоколійок, які збереглися в Україні. Вона пролягає через кілька сіл у Карпатах Івано-Франківської області.

Залізничну лінію (її ширина - 75 сантиметрів, що удвічі менше стандартних шляхів) збудували ще в 19 столітті. Проте зараз вузькоколійку використовують і для вивозу дерева, і як туристичний маршрут та цікаву атракцію для дітей і дорослих.

Для того, щоб потрапити на екскурсію, потрібно завчасно замовити квиток, каже Ігор Чава.

Фото: В Карпатському трамваї спеціально не встановлювали скляні вікна, тому всі види на гори можна розглянути в деталях (РБК-Україна)

"Маршрут починається біля пам’ятника потягу, який встановлено на постаменті. Перед початком подорожі на пероні вас зустрічають музиканти у національно одязі, які відіграють для вас українські народні пісні. Сама екскурсія триває близько чотирьох годин", - пояснює він.

Під час екскурсії туристам розповідають історію створення вузькоколійної колії, про людей, які мали причетність до її будівництва, а також факти з історії місцевого краю. Потяг рухається не швидко, що дає змогу розгледіти Карпати, помічає експерт.

Фото: Мальовничі пейзажі, види на які відкриваються з вікон карпатського трамвая (РБК-Україна)

"Під час руху ваш маршрут буде пролягати сільською місцевістю, а це дає змогу побачити колорит сільських будинків та подвір'їв, а інколи й самих людей, які там живуть. Інша частина маршруту - це гірська подорож. Тут особливо цікаво побачити саму природу Карпат. Діти будуть просто у захваті від такої розваги!", - каже Ігор Чава.

Під час мандрівки у вас будуть зупинки. Одна з них - це Мізунський водоспад. Там у вас буде змога зробити яскраві фото, а у теплу пору року - і скупатися у гірській річці. Неподалік водоспаду є альтанки, де можна влаштувати міні-пікнік.



"Вже коли будете повертатися назад, у вас буде зупинка, де можна буде придбати сувенір, покататися верхи на коні, а також скуштувати місцевих налисників та випити справжнього карпатського чаю", - радить він.

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