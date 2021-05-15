Найнижчі ціни: скільки коштує відпочинок у Чорногорії в кінці травня

Туристам у Чорногорії оплатять ПЛР-тести та лікування

У Чорногорії придумали нові "бонуси" для туристів – з 13 травня в популярній балканській країні мандрівникам будуть робити безкоштовні ПЛР-тести для повернення додому, а також безплатно лікувати від COVID на відпочинку. Про це повідомила місцева телерадіокомпанія RTCG.

Хоча при в'їзді в Чорногорію українцям здавати ПЛР-тест не потрібно, при поверненні в Україну за чинними на сьогодні правилами перевірятися на COVID-19 необхідно – результат повинен бути не давніший 72 годин. Або тест можна зробити вже після прильоту: на це дається 24 години.

Що запропонує туристам Чорногорія

МОЗ Чорногорії поінформував Інститут громадської охорони здоров'я і всі медичні центри в країні, що для туристів, яким необхідно пройти тест для повернення в свої країни, ПЛР-тести будуть проводитися з 13 травня безкоштовно.

Міністр охорони здоров'я Олена Боровинич-Бойович раніше заявляла, що безкоштовне лікування в лікарні надається всім туристам, які захворіли на COVID-19 і потребують госпіталізації під час їхнього перебування в Чорногорії.

Фото: столиця Чорногорії Подгориця (pixabay.com)

На сьогоднішній день МОЗ Чорногорії пом'якшив карантинні заходи. До 20 травня діятимуть нові заходи, що знімають заборону на міжміські поїздки у вихідні та комендантську годину. А виконання живої музики на відкритих майданчиках ресторанів дозволено з 19:00 до 22:00.

Особливості поїздки у 2021 році

Вильоти в балканську країну стартували з 28 квітня. Для подорожі в Чорногорію не потрібні ні віза, ні ПЛР-тести. Про скасування тестування для українців заявив 20 квітня міністр фінансів Чорногорії Милойко Спаіч.

"Раді повідомити вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон - 2021 для громадян України, Республіки Білорусь, РФ і Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування", - написав він.

У цьому сезоні для мандрівників у Чорногорію є деякі обмеження. Багато туристів звикли їздити в цю країну автомобілем. У 2021 році посольство України наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок в Чорногорії, замість цього використовувати прямі перельоти або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки.

Фото: Курортне місто Котор (pixabay.com)

При поверненні в Україну також рекомендується не купувати авіаквитки через європейські міста, оскільки більшість з них не мають транзитних коридорів і туристів не пустять на рейс у Чорногорії.

Найоптимальніший варіант у випадку, якщо ви плануєте відпочинок самостійно, не вдаючись до допомоги турагента – літати безпосередньо рейсом "Київ-Подгоріца", або вибирати перельоти з пересадкою в містах Стамбул або Белград, де дозволений транзит.

Скільки коштує відпочинок в Чорногорії

Ми перевірили, скільки коштує тижневий відпочинок на двох в Чорногорії з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" від провідних туристичних компаній України на дати з 20 травня і вибрали найнижчі ціни.

Наприклад, у туристичної компанії "Пілігрим", тиждень в 4* готелі в Будві обійдеться за ціною від 19805 гривень з вильотом 22 травня, в 5* готелі в Бечичах – від 41117 гривень з вильотом на ту ж дату.

У мережі агентств "Поїхали з нами" 7-денну відпустку в 3 * готелі в Которі можна провести за ціною від 25236 гривень з вильотом 22 травня, в 4* готелі в Ульціні – за 25273 гривень на ту ж дату.

Фото: Пляж в Будві (booking.com)

У компанії "Farvater" у 3* готелі курортного селища Рафаїловичі можна провести 7 ночей за ціною від 21105 гривень з вильотом 22 травня, в 4* готелі в Бечичах – від 24053 гривень на ту ж дату, в 5* готелі на курорті Петровац – від 32428 гривень.

Нагадаємо, ми писали, де дешевше відпочивати на морі в новому сезоні - в Україні чи Чорногорії.

Також ми розповідали, чим приваблює туристів спа-відпочинок в Сербії.