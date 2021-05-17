Інстаграмний рай у Туреччині: барвисте селище на Егейському морі нагадує курорти Греції

З України можна дістатися прямими рейсами в Ізмір

З 17 травня у Туреччині закінчилася 17-денна комендантська година і почався двотижневий період поетапного зняття карантинних обмежень. Дозволяються міжміські поїздки, робота ресторанів на винос, відкриваються торгові центри.

Хоча туристів більшість обмежень не стосувалися, але подорожувати красивими локаціями країни цікавіше, коли на вулицях вирує життя місцевих жителів. Крім того, для українських туристів у травні є ще один приємний "бонус" – при в'їзді в країну з 15 травня більше не потрібно пред'являти ПЛР-тест.

Одне з найкрасивіших і "інстаграмних" місць в Туреччині, яке рекомендують більшість путівників для досвідчених мандрівників - село Алачати, яку називають "турецькою Грецією".

Чим примітне селище Алачати

Якщо задати в інтернеті в пошук слово "Алачати", відкриється безліч фотографій вуличок – одна живописніша за іншу. Знаходиться барвисте селище на півострові Чешме, на узбережжі Егейського моря.

Фото: Селище Алачати (shopandfly.com.tr)

Раніше на курортному місці було тільки грецьке рибальське село, в якому сто років тому стали жити турки.

Туристам, які приїжджають тільки на екскурсії, селище запам'ятовується кам'яними будинками, великою кількістю квітучих кущів і ліан, а також безліччю затишних ресторанчиків з європейським меню і місцевими морепродуктами.

Не так давно село стало перетворюватися в курортне місце, адже крім затишних "грецьких" вуличок, в цій місцевості чудове море. Пляжний сезон починається в кінці травня і закінчується на початку жовтня. Вже в середині літа повітря на узбережжі досягає 30 градусів, вода прогрівається до 25 градусів. У липні-серпні Алачати заповнюється туристами з дітьми.

Море на курорті мілке – майже всюди розтягнулися мілини з глибиною від 50 см до 1,5 м. Але можна знайти та місця глибше, для дорослих купальщиків. Пісок на березі - золотистий.

Фото: Вуличка в колишньому грецькому селищі (booking.com)

Рай для серфінгу та екскурсій

Алачати вважається одним з найкращих місць для віндсерфінгу як для новачків, так і для досвідчених спортсменів. Завдяки неглибокому морю там виходять хороші хвилі, а вчитися кататися на серфі на мілководді легко і безпечно.

Найбільший центр навчання віндсерфінгу знаходиться саме в Алачати. У цьому селищі туристи, які ніколи не каталися на хвилях, можуть навчитися основам за кілька днів. На іншому пляжі збираються любителі кайтсерфінгу.

За бажання можна орендувати велосипеди та вирушити на екскурсії по півострову або в гори. Також помилуватися місцевими пейзажами можна під час прогулянки на яхті, а також зайнятися дайвінгом і вирушити на риболовлю.

Фото: В Алачати безліч локацій для фото (audleytravel.com)

Як доїхати і де відпочивати

Щоб швидше потрапити в півострів Чешме, можна вилетіти прямим рейсом з Києва в Ізмір з авіакомпаніями Pegasus або SkyUp за ціною від 3500 гривень в обидві сторони. Час в дорозі 2 години 20 хвилин.

Від Ізміра до Алачати - близько 90 кілометрів. Це трохи понад годину шляху автобусом, який їздить прямо з аеропорту. Можна взяти таксі або замовити трансфер від готелю.

До слова, готелів у селищі - більше півтори сотні. Можна знайти й 5-зіркові готелі зі спа-центрами й басейнами, і затишні бутик-готелі, і 3-зіркові готелі в грецькому стилі.

Поруч з Алачати знаходиться популярне у туристів селище Чешме: обидві ці локації включають в екскурсійні тури "античною" Туреччиною.

Фото: Готель в Алачати (booking.com)

До слова, за даними сайту бронювання booking.com, тижневе проживання для двох в готелях Алачаті зі сніданками на дати з 30 травня починаються з 8127 гривень. При цьому багато готелів пропонують до 30% знижки на ці дати.

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