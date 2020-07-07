На море та до Львова: відкрили відразу кілька автобусних рейсів з Києва

Способів добратись до Одеси, Затоки, Львова та інших міст України під час карантину стає більше. Автобусний оператор FlixBus відкрив продаж квитків на автобусні лінії між містами України.

З середи, 8 липня, запускаються такі напрямки: Київ - Одеса - Затока, Київ - Житомир - Рівне - Львів, Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що пасажири матимуть можливість забронювати квитки на рейс на сайті компанії, у мобільному додатку та безпосередньо у касах продажу квитків на автостанціях. У компанії кажуть, що всі автобуси матимуть кондиціонери та розетки для зарядки техніки. Також в автобусах є туалети та Wi-Fi.

"В Україні ми розпочинаємо з популярних напрямків: Київ - Львів, Київ - Ужгород і Київ - Затока через Одесу", - цитує прес-служба заяву директора FlixBus в Україні та Польщі Міхала Лемана.

За його словами, на внутрішніх лініях виконуються всі вимоги по дезінфекції транспортних засобів, щоб пасажири могли подорожувати безпечно.

Фото: Нові автобусні рейси в Україні (pixabay.com)

Повідомляють, що лінія Київ - Одеса - Затока тепер відправляється тричі на тиждень: у п'ятницю, суботу та неділю з Києва о 22:50 із прибуттям о 6:00 до Одеси та о 7:50 до Затоки. У зворотний бік автобус вирушає в суботу, неділю та понеділок о 19:00 із Затоки, при цьому о 20:50 робить зупинку в місті Одеса, а о 4:10 прибуває до столиці України.

Лінія Київ - Львів курсуватиме щоденно з відправленням о 7:50 із Києва та прибуттям о 15:00 до Львова. Назад автобус виїжджає о 10:00 зі Львова і прибуває о 17:00 до Києва. Зупинки також будуть у Житомирі та Рівному, зазначає перевізник.

При цьому автобуси по маршруту Київ - Ужгород працюватимуть на вже запущеній раніше лінії Київ - Відень, повідомляють у компанії.

Ця лінія курсує два рази на тиждень: щосереди та суботах автобуси вирушають зі столиці України о 7:50 ранку й прибувають до Ужгорода о 21:25 ввечері із зупинками у Житомирі, Новоград-Волинському, Рівному та Львові. У зворотному напрямку автобуси виїжджають у понеділок і п'ятницю о 4:00 з Ужгорода та прибувають о 15:55 до Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як працюють поїзди "Інтерсіті" під час карантину.