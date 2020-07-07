На море и во Львов: открыли сразу несколько автобусных рейсов из Киева

Способов добраться до Одессы, Затоки, Львова и других городов Украины во время карантина становится больше. Автобусный оператор FlixBus открыл продажу билетов на автобусные линии между городами Украины.

Со среды, 8 июля, запускаются такие направления: Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир - Ровно - Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Львов - Ужгород. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что пассажиры будут иметь возможность забронировать билеты на рейс на сайте компании, в мобильном приложении и непосредственно в кассах продажи билетов на автостанциях. В компании говорят, что все автобусы будут иметь кондиционеры и розетки для зарядки техники. Также в автобусах есть туалеты и Wi-Fi.

"В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев - Львов, Киев - Ужгород и Киев - Затока через Одессу", - цитирует пресс-служба заявление директора FlixBus в Украине и Польше Михала Лемана.

По его словам, на внутренних линиях выполняются все требования по дезинфекции транспортных средств, чтобы пассажиры могли путешествовать безопасно.

Фото: Новые автобусные рейсы в Украине (pixabay.com)

Сообщают, что линия Киев - Одесса - Затока теперь отправляется трижды в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 до Одессы и в 7:50 до Затоки. В обратную сторону автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из Затоки, при этом в 20:50 делает остановку в городе Одесса, а в 4:10 прибывает в столицу Украины.

Линия Киев - Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Обратно автобус выезжает в 10:00 со Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно, отмечает перевозчик.

При этом автобусы по маршруту Киев - Ужгород будут работать на уже запущенной ранее линии Киев - Вена, сообщают в компании.

Эта линия курсирует два раза в неделю: по средам и субботам автобусы отправляются из столицы Украины в 7:50 утра и прибывают в Ужгород в 21:25 вечером с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. В обратном направлении автобусы выезжают в понедельник и пятницу в 4:00 из Ужгорода и прибывают в 15:55 в Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, как работают поезда "Интерсити" во время карантина.