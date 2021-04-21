"Море красиве, їжа недорога": тонкощі відпустки в Чорногорії у 2021 році

Туристичний сезон у Чорногорії розпочнеться наступного тижня. З його стартом влада скасує всі обмеження на в'їзд для українців, включаючи обов'язковий ПЛР-тест при в'їзді, повідомив міністр фінансів Чорногорії Мілойко Спаіч.

"Раді повідомити вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон - 2021 для громадян України, Республіки Білорусь, РФ і Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування", - написав він.

Коли українцям варто планувати відпустку в Чорногорії і які можливості для відпочинку є в країні, РБК-Україна розповіли експерти туристичного ринку.

Погода в Чорногорії: коли краще їхати

Вже з наступної середи, 28 квітня, в Чорногорії настане тепла весняна погода. За даними сайту Gismeteo, вдень у Будві температура повітря буде 21-24 градусів, а вночі – 15-17. Це найкомфортніша погода для екскурсій, відзначають турагенти.

"На початку травня туди вже будуть рейси, можна з'їздити в екскурсійні тури, подивитися історичні місця, погуляти наодинці красивими порожніми вуличками, поки ще немає напливу туристів. Найкраще їхати в Будву: там є красиві церкви, острів Святого Стефана", - радить РБК-Україна Євгенія Мельник, директор туристичного агентства "Мадагаскар".

Фото: Мальовничі краєвиди в Будві (pixabay.com)

В першу чергу туристи їдуть в Чорногорію за морем, тому туди можна вирушати вже в кінці травня, звертає увагу експерт. Але вода в морі в Чорногорії в цей період тільки почне прогріватися. Пляжний відпочинок все ж краще планувати влітку, ближче до середини червня.

"Влітку вибір місця залежить від видів відпочинку, які планують туристи - за активним їдуть в Будву, за більш спокійним і тихим – в Рафаїловичі, для дитячого дозвілля вибирають Ульцинь ближче до кордону з Албанією. Там піщані пляжі і море швидше прогрівається", - зазначає Євгенія Мельник.

За яким відпочинком їдуть в країну

Чорногорія-популярна країна серед українських туристів, тому що там помірні ціни - на порядок нижче – ніж у сусідній Хорватії, звертають увагу експерти туристичного бізнесу.

"Українці звикли відпочивати в Чорногорії, тому що там дуже багато варіантів розміщення: є апартаменти без харчування з кухнею, щоб готувати. Є також вілли і готелі високого рівня", - розповідає Євгенія Мельник.

Відпочинок в Чорногорії нерідко порівнюють з відпочинком на дачі. Більш популярні серед українців бюджетні варіанти розміщення, щоб не бути прив'язаним до готелю.

Фото: Которська затока (pixabay.com)

"Часто беруть автомобіль в оренду і їздять по країні, і в сусідні на екскурсії. Наприклад, в Албанію. Але приблизно половина туристів обирають пакетний відпочинок в готелях з триразовим харчуванням", - говорить вона.

Туристам цікаво їхати в Чорногорію за різноманітним відпочинком: якщо Будву вибирає молодь - це веселе містечко, там багато дискотек, ресторанів і красивих пляжів, то в Бечичі та Котор пари їдуть для тихого відпочинку, говорить РБК-Україна директор туристичної компанії" Обала Тревел" з Будви Драгомир Мічович.

"Курортні містечка Рафаїловичі, Петровац і Будва відомі також рибними та м'ясними ресторанами. З розваг можна вибрати на будь-який смак: безліч екскурсій в монастирі, дайвінг, каньйони для рафтингу, катання на човнах, риболовля – є багато місць, де можна зловити форель", - перераховує турагент.

Він додає, що автомобіль можна орендувати "на кожному розі" за 30-50 євро на день. У кожному місті є ринок, де туристи можуть купити недорогі продукти.

Чи можливий преміальний відпочинок в Чорногорії

Якщо вибирати між українськими морськими курортами й відпочинком в Чорногорії за той самий бюджет, то в Україні готелі з таким рівнем сервісу будуть дуже дорогі, припускає Євгенія Мельник.

"А в Чорногорії море набагато красивіше і чистіше, і природа більш мальовнича. У них дуже смачна кухня. І їжа недорога. Можна скупитися на рибному ринку, і тут же на грилі її вам приготують. Вечеря з вином і морепродуктами обходиться в 30-40 євро на людину", - зазначає фахівець.

Фото: Курорт в Чорногорії (booking.com)

Якщо туристи збираються зупинятися на курорті на тривалий термін на 3-4 тижні, за пропозицією апартаментів Чорногорія виграє, звертає увагу в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Готельна база в Чорногорії розвинена. Якщо туристи розраховують на преміальний відпочинок, у Чорногорії простіше знайти готель VIP-рівня. Такі там є", - зазначає він.

Вибирати Чорногорію варто для відпочинку з дітьми. У країні досить розвинена інфраструктура. Також Чорногорія приваблива для любителів активних веселощів.

"Якщо туристи їдуть в країну на відпочинок або розраховують на тусовку, Чорногорія їм підійде однозначно", - резюмує експерт.

Фото: Готель в Будві (booking.com)

Тури в Чорногорію поки дорогі

Ціни на відпочинок в Чорногорії в системах бронювання турів поки стоять високі, але ближче до сезону вони будуть переглядатися в залежності від попиту і зовнішніх умов, вважає Павло Головненко.

"Тури цього літа будуть сильно залежати від "горіння" і конкуренції, як і всі напрямки в цьому туристичному сезоні. Поки ранніх бронювань немає. Адже, якщо порівнювати із заявленими цінами на літо в інших курортних країнах, то Туреччина зараз виграє", - пояснює він.

Найближчим часом на тури на двох коштують близько 20 тисяч на двох на 7 ночей, уточнює Євгенія Мельник. За її інформацією, тури в Албанію на поточний момент трохи дешевші, але на рейс, запланований на 29 квітня в цю країну, місць уже немає.

"Минулого року Чорногорія була відкрита для туризму під час пандемії. Сервіс там був чудовий, туристи поверталися дуже задоволеними. Думаю, після зняття обмежень попит на відпочинок в Чорногорію буде",- прогнозує вона.

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