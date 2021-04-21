"Море красивое, еда недорогая": тонкости отпуска в Черногории в 2021 году

Туристический сезон в Черногории начнется на следующей неделе. С его стартом власти отменят все ограничения на въезд для украинцев, включая обязательный ПЦР-тест при въезде, сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон - 2021 для граждан Украины, Республики Беларусь, РФ и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал он.

Когда украинцам стоит планировать отпуск в Черногории и какие возможности для отдыха есть в стране, РБК-Украина рассказали эксперты туристического рынка.

Погода в Черногории: когда лучше ехать

Уже со следующей среды, 28 апреля, в Черногории наступит теплая весенняя погода. По данным сайта Gismeteo, днем в Будве температура воздуха будет 21-24 градусов, а ночью – 15-17. Это самая комфортная погода для экскурсий, отмечают турагенты.

"В начале мая туда уже будут рейсы, можно съездить в экскурсионные туры, посмотреть исторические места, погулять в одиночку по красивым пустым улочкам, пока еще нет наплыва туристов. Лучше всего ехать в Будву: там есть красивые церкви, остров Святого Стефана", - советует РБК-Украина Евгения Мельник, директор туристического агентства "Мадагаскар".

Фото: Живописные виды в Будве (pixabay.com)

В первую очередь туристы едут в Черногорию за морем, поэтому туда можно отправляться уже в конце мая, обращает внимание эксперт. Но вода в море в Черногории в этот период только начнет прогреваться. Пляжный отдых все же лучше планировать летом, ближе к середине июня.

"Летом выбор места зависит от видов отдыха, которые планируют туристы – за активным едут в Будву, за более спокойным и тихим – в Рафаиловичи, для детского досуга выбирают Ульцинь ближе к границе с Албанией. Там песчаные пляжи и море быстрее прогревается", — отмечает Евгения Мельник.

За каким отдыхом едут в страну

Черногория - популярная страна среди украинских туристов, потому что там умеренные цены – на порядок ниже, чем в соседней Хорватии, обращают внимание эксперты туристического бизнеса.

"Украинцы привыкли отдыхать в Черногории, потому что там очень много вариантов размещения: есть апартаменты без питания с кухней, чтобы готовить. Есть также виллы и отели высокого уровня", — рассказывает Евгения.

Отдых в Черногории нередко сравнивают с отдыхом на даче. Более популярны вреди украинцев бюджетные варианты размещения, чтобы не быть привязанным к отелю.

Фото: Которский залив (pixabay.com)

"Часто берут автомобиль в аренду и ездят по стране, и в соседние на экскурсии. Например, в Албанию. Но примерно половина туристов предпочитают пакетный отдых в отелях с трехразовым питанием", — говорит она.

Туристам интересно ехать в Черногорию за разнообразным отдыхом: если Будву выбирает молодежь – это веселый городок, там много дискотек, ресторанов и красивых пляжей, то в Бечичи и Котор пары едут для тихого отдыха, описывает РБК-Украина преимущества в разных локациях Черногории директор туристической компании "Обала Тревел" из Будвы Драгомир Мичович.

"Курортные городки Рафаиловичи, Петровац и Будва известны также рыбными и мясными ресторанами. Из развлечений можно выбрать на любой вкус: множество экскурсий в монастыри, дайвинг, каньоны для рафтинга, катание на лодках, рыбалка – есть много мест, где можно поймать форель", — перечисляет турагент.

Он добавляет, что автомобиль можно арендовать "на каждом углу" за 30-50 евро в день. В каждом городе есть рынок, где туристы могут купить недорогие продукты.

Возможен ли премиальный отдых в Черногории

Если выбирать между украинскими морскими курортами и отдыхом в Черногории за тот же бюджет, то в Украине отели с таким уровнем сервиса будут очень дорогие, предполагает Евгения Мельник.

"А в Черногории море намного красивее и чище, и природа более живописная. У них очень вкусная кухня. И еда недорогая. Можно скупиться на рыбном рынке, и тут же на гриле ее вам приготовят. Ужин с вином и морепродуктами обходится в 30-40 евро на человека", — отмечает специалист.

Фото: Курорт в Черногории (booking.com)

Если туристы собираются останавливаться на курорте на длительный срок в 3-4 недели, по предложению апартаментов Черногория выигрывает, обращает внимание в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

"Отельная база в Черногории развитая. Если туристы рассчитывают на премиальный отдых, в Черногории проще найти отель VIP-уровня. Такие там есть", — отмечает он.

Выбирать Черногорию стоит для отдыха с детьми. В стране достаточно развитая инфраструктура. Также Черногория привлекательна для любителей активного веселья.

"Если туристы едут в страну на отдых или рассчитывают на тусовку, Черногория им подойдет однозначно", — резюмирует эксперт.

Фото: Отель в Будве (booking.com)

Туры в Черногорию пока дорогие

Цены на отдых в Черногории в системах бронирования туров пока стоят высокие, но ближе к сезону они будут пересматриваться в зависимости от спроса и внешних условий, считает Павел Головненко.

"Туры этим летом будут сильно зависеть от "горения" и конкуренции, как и все направления в этом туристическом сезоне. Пока ранних бронирований нет. Ведь, если сравнивать с заявленными ценами на лето у других курортных стран, то Турция сейчас выигрывает", — объясняет он.

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В ближайшее время на туры на двоих стоят около 20 тысяч на двоих на 7 ночей, уточняет Евгения Мельник. По ее информации, туры в Албанию на текущий момент немного дешевле, но на рейс, запланированный на 29 апреля в эту страну, мест уже нет.

"В прошлом году Черногория была открыта для туризма во время пандемии. Сервис там был замечательный, туристы возвращались очень довольными. Думаю, после снятия ограничений спрос на отдых в Черногорию будет", — прогнозирует она.

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