Ціни знижені: де й за якою ціною відпочити на мальовничій косі Азовського моря

Літо ще не закінчилося – оксамитовий сезон попереду, і насолодитися морем та сонцем в Україні цілком можливо аж до середини вересня.

Любителі такого відпочинку отримують безліч бонусів: ціни на житло знижені, людей на пляжах менше, а погода - більш комфортна.

Поціновувачам тихих місць і унікальної природи варто провести оксамитовий сезон на Білосарайській косі у Азовському морі. РБК-Україна розповідає, де та за яку ціну тут можна провести відпустку.

Що цікавого тут можна побачити

Білосарайська коса – це півострів в українській частині Азовського моря (Мангушський район Донецької області) у 25 кілометрах від Маріуполя в бік Бердянська. На 14-кілометровій косі розташоване однойменне селище і ландшафтний заказник Академії наук України.

Курортна зона Білосарайської коси – це піщана смуга шириною до десятка метрів з близьким розташуванням готелів і баз відпочинку. Уздовж центральної вулиці знаходяться магазини і кафе, ринок, парк атракціонів.

Фото: Білосарайська коса (вікіпедія.org)

Море біля берега дрібне, зручне для купання дорослих і дітей, місцями з мілинами, далі – глибина до 15 метрів. На Білосарайську косу їдуть любителі довгих прогулянок біля кромки води, диких пляжів та заходів сонця над відкритим морем. Вечорами також можна насолоджуватися вогнями морських суден, що прямують у порт Маріуполя.

Поціновувачам дикої природи буде цікаво побувати у орнітологічному заповіднику, створеному у 1995 році. Там живуть і гніздяться чайки, кулики, крижні, чаплі, гусаки, лебеді. У центрі коси є невелике озеро Лебедине з десятками зграй цих птахів.

До території Білосарайської коси також відноситься найбільш численна колонія чапель у Північному Приазов'ї – Приазовський чапельник у селі Ялта. На півострові ростуть 217 рідкісних рослин, багато з яких занесені до Червоної книги.

Фото: Відпочинок на Білосарайській косі (doba.ua)

Для любителів фотосафарі організовують екскурсії до заповідних місць, прогулянки катером. Ціна може становити 200-700 гривень в залежності від кількості учасників групи.

Також на косі діє 23-метровий восьмигранний маяк, яким можна милуватися зовні. Рибалки їдуть на косу ловити пеленгас, бичок, судак, камбалу. У пам'ять про рибальську славу в центрі селища стоїть пам'ятник осетру – "Цар-риба".

На косі розташована школа кайтсерфінгу, тому у вітряну погоду можна побачити, як серфери відпрацьовують навички.

Скільки коштує проживання

"У серпні гостювали у друзів в Маріуполі і за їх порадою поїхали на тиждень до моря на Білосарайську косу. Це популярне місце відпочинку у місцевих на вихідні, тому що близько,– розповідає киянка Оксана Ткаченко. – Їхали автобусом за 70 гривень, а можна було на таксі за 300 гривень за півгодини добратися. Знімали з чоловіком і дитиною кімнату за 80 гривень з людини в добу. Із зручностей був вентилятор і холодильник. Все інше – загальні на території. Такі умови нас влаштували, тому що до моря йшли 3 хвилини".

За її словами, пляжі не обладнані навісами і лежаками, немає туалетів та душу, а шезлонги можна орендувати у деяких готелів. На косі немає централізованого водопостачання, деякі бази відпочинку видобувають воду з свердловин і фільтрують її.

Фото: Ціни на проживання у приватному секторі (скріншот РБК-Україна)

"Митися такою водою можна, але для приготування їжі довелося купувати бутильовану. Ціни на воду та їжу приблизно на третину вище київських. Свіже м'ясо і молочку краще вести з собою, на місцевому ринку цього немає. У магазинах є необхідний мінімум продуктів, так що ми непогано харчувались", – каже киянка.

У селищі є аптека, але немає банкомату. Мобільний інтернет - слабкий, але більшість пансіонатів надають гостям wi-fi.

Приватні готелі пропонують номери економ-класу (без зручностей) за ціною від 80-100 гривень на добу. Як правило, кімната обладнана холодильником. Якщо у номері встановлені також кондиціонер, телевізор, санвузол на поверсі або у будинку – вартість зростає до 130-150 гривень з людини.

Фото: Умови відпочинку в приватному секторі (скріншот РБК-Україна)

Відпочинок у готелі з басейном

Розміщення у готелі з басейном особливо цінне в кінці літа, коли море буває неспокійним, а похлюпатися у теплій воді хочеться. Пансіонати з таким бонусом встановили ціни від 250 гривень з людини або 500 гривень за номер.

Крім санвузла і кондиціонера, гостям за окрему плату забезпечують комплексне триразове харчування.

Фото: Готель з басейном (скріншот РБК-Україна)

Наприклад, у "Віллі Водолій" двомісні номери коштують від 500 гривень. Харчування обійдеться ще у 300-370 гривень в день.

На території є басейн і шезлонги, мангал з альтанками. Діють правила тиші – "ні" колонкам і нічним веселощам. У пансіонаті "Наша дача" ("Вікторія") є басейни для дорослих і дітей.

Фото: Ціни на проживання в одному з пансіонатів (скріншот РБК-Україна)

Номери - з холодильником і санвузлом, на території є загальна кухня. Вартість номера за добу – 300 гривень, для дітей – трохи дешевше. Оренда електрочайника і вентилятора – по 20 гривень на добу. У невеликому пансіонаті з басейном "Вілла Azura" проживання в двомісних номерах з кондиціонером і санвузлом обійдеться від 600-700 гривень на добу.

Якщо раныше (у червні та липні) аналогічні номери коштували близько 1200-1500 гривень за добу, то зараз ціни нижчі. Наприклад, у пансіонаті з басейном "Софія" тримісні номери класу "стандарт" (телевізор, холодильник, вентилятор) коштують від 400 гривень на добу, чотиримісний люкс – від 1100 гривень (з кухнею в номері).

Фото: Вартість проживання в одному з комфортних готелів курорту (скріншот РБК-Україна)

Якщо хочеться відпочити в апартаментах з власним пляжем, ціна такого проживання буде починатися від 600 гривень. Приміром, у серпні вілла "Артур" у далекому куточку коси розміщує гостей в однокімнатні двох-тримісні номери за ціною 1200-2500 гривень на добу, а у вересні ціни знижуються до 600-1400 гривень.

Крім басейну і пляжу з шезлонгами, гостям пропонують сауну, гру в теніс, волейбол, бадмінтон, більярд і харчування у своєму кафе.

Фото: Відпочинок в одному з готелів курорту (скріншот РБК-Україна)

Вілла "Монте-Крісто" з терасами у вигляді корми корабля, який пливе у відкритому морі, приймає гостей цілий рік. На території є басейн і власний обладнаний пляж. Двомісні номери коштують від 700 гривень на добу.

Як бачимо, у оксамитовий сезон ціни на курорті знижуються. Це - прекрасна нагода насолодитися затишним відпочинком та теплим Азовським морем наприкінці літа й на початку осені.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни на відпочинок в Україні та Туреччині.

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