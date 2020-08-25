Цены снижены: где и по какой цене отдохнуть на живописной косе Азовского моря

Лето еще не закончилось – бархатный сезон впереди, и насладиться морем и солнцем в Украине вполне возможно вплоть до середины сентября.

Любители такого отдыха получают массу бонусов: цены на жилье снижены, людей на пляжах меньше, а погода - более комфортная.

Ценителям тихих мест и уникальной природы стоит провести бархатный сезон на Белосарайской косе в Азовском море. РБК-Украина рассказывает, где и по какой цене здесь можно провести отпуск.

Что интересного здесь можно увидеть

Белосарайская коса – это полуостров в украинской части Азовского моря (Мангушский район Донецкой области) в 25 километрах от Мариуполя в сторону Бердянска. На 14-километровой косе расположен одноименный поселок и ландшафтный заказник Академии наук Украины.

Курортная зона Белосарайской косы – это песчаная полоса шириной до десятка метров с близким расположением отелей и баз отдыха. Вдоль центральной улицы находятся магазины и кафе, рынок, парк аттракционов.

Фото: Белосарайская коса (wikipedia.org)

Море у берега мелкое, удобное для купания взрослых и детей, местами с отмелями, дальше – глубина до 15 метров. На Белосарайскую косу едут любители долгих прогулок у кромки воды, диких пляжей и закатов над открытым морем. По вечерам также можно наслаждаться огнями морских судов, идущих в порт Мариуполя.

Ценителям дикой природы будет интересно побывать в орнитологическом заповеднике, созданном в 1995 году. Там обитают и гнездятся чайки, кулики, кряквы, цапли, гуси, лебеди. В центре косы есть небольшое озеро Лебединое с десятками стай этих птиц.

К территории Белосарайской косы также относится самая многочисленная колония цапель в Северном Приазовье – Приазовский цапельник в селе Ялта. На полуострове растут 217 редких растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Фото: Отдых на Белосарайской косе (doba.ua)

Для любителей фотосафари организовывают экскурсии к заповедным местам, прогулки катером. Цена может составлять 200-700 гривен в зависимости от количества людей в группе.

Также на косе действует 23-метровый восьмигранный маяк, которым можно любоваться снаружи. Рыбаки едут на косу ловить пеленгас, бычок, судак, камбалу. В память о рыбацкой славе в центре поселка стоит памятник осетру – "Царь-рыба".

На косе расположена школа кайтсерфинга, поэтому в ветреную погоду можно увидеть, как серферы отрабатывают навыки.

Сколько стоит проживание

"В августе гостили у друзей в Мариуполе и по их совету поехали на неделю к морю на Белосарайскую косу. Это популярное место отдыха у местных на выходные, потому что близко,– рассказывает киевлянка Оксана Ткаченко. –Ехали на автобусе за 70 гривен, а можно было на такси за 300 гривен за полчаса добраться. Снимали с мужем и ребенком комнату за 80 гривен с человека в сутки. Из удобств был вентилятор и холодильник. Все остальное – общее на территории. Такие условия нас устроили, потому что к морю шли 3 минуты".

По ее словам, пляжи не обустроены навесами и лежаками, нет туалетов и душа, а шезлонги можно арендовать у некоторых отелей. На косе нет централизованного водоснабжения, некоторые базы отдыха добывают воду из скважин и фильтруют ее.

Фото: Цены на проживание в частном секторе (скриншот РБК-Украина)

"Мыться такой водой можно, но для приготовления пищи пришлось покупать бутылированную. Цены на воду и еду примерно на треть выше киевских. Свежее мясо и молочку лучше вести с собой, на местном рынке этого нет. В магазинах есть необходимый минимум продуктов, так что мы сносно питались", – говорит киевлянка.

В поселке есть аптека, но нет банкомата. Мобильный интернет - слабый, но большинство пансионатов предоставляют гостям wi-fi.

Частные гостиницы предлагают номера эконом-класса (без удобств) по цене от 80-100 гривен в сутки. Как правило, комната оборудована холодильником. Если в номере установлены также кондиционер, телевизор и санузел на этаже или в здании – стоимость возрастает до 130-150 гривен с человека.

Фото: Условия отдыха в частном секторе (скриншот РБК-Украина)

Отдых в гостинице с бассейном

Размещение в отеле с бассейном особенно ценно в конце лета, когда море бывает неспокойное, а поплескаться в теплой воде хочется. Пансионаты с таким бонусом установили цены от 250 гривен с человека или 500 гривен за номер.

Кроме санузла и кондиционера, гостям за отдельную плату обеспечивают комплексное трехразовое питание.

Фото: Гостиница с бассейном (скриншот РБК-Украина)

Например, в "Вилла Водолей" двухместные номера стоят от 500 гривен. Питание обойдется еще в 300-370 гривен в день.

На территории есть бассейн и шезлонги, мангал с беседками. Действуют правила тишины – "нет" колонкам и ночному веселью. В пансионате "Наша дача" ("Виктория") есть бассейны для взрослых и детей.

Фото: Цены на проживание в одном из пансионатов (скриншот РБК-Украина)

Номера - с холодильником и санузлом, на территории есть общая кухня. Стоимость номера с человека в сутки – 300 гривен, для детей – чуть дешевле. Аренда электрочайника и вентилятора – по 20 гривен в сутки. В небольшом пансионате с бассейном "Вилла Azura" проживание в двухместных номерах со кондиционером и санузлом обойдется от 600-700 гривен в сутки.

Если ранее (в июне и июле) аналогичные номера стоили около 1200-1500 гривен, то сейчас цены снижаются. К примеру, в пансионате с бассейном "София" трехместные номера класса "стандарт" (телевизор, холодильник, вентилятор) стоят от 400 гривен в сутки, четырехместный люкс – от 1100 гривен (с кухней в номере).

Фото: Стоимость проживания в одной из комфортных гостиниц курорта (скриншот РБК-Украина)

Если хочется отдохнуть в апартаментах с собственным пляжем, цена такого проживания будет начинаться от 600 гривен. К примеру, в августе вилла "Артур" в дальнем уголке косы размещает гостей в однокомнатные двух-трехместные номера по цене 1200-2500 гривен в сутки, а в сентябре цены снижаются до 600-1400 гривен.

Кроме бассейна и пляжа с шезлонгами, гостям предлагают сауну, игру в теннис, волейбол, бадминтон, бильярд и питание в своем кафе.

Фото: Отдых в одной из гостиниц курорта (скриншот РБК-Украина)

Вилла "Монте-Кристо" с террасами в виде кормы корабля, плывущего в открытом море, принимает гостей круглый год. На территории есть бассейн и собственный оборудованный пляж. Двухместные номера стоят от 700 гривен в сутки.

В номерах современная мебель, сантехника, кондиционер, холодильник. Также – центральное отопление, поэтому отдыхать можно в любое время года.

Как видим, в бархатный сезон цены на курорте снижаются. Это - прекрасная возможность насладиться уютным отдыхом и теплым Азовским морем в конце лета и в начале осени.

Напомним, ранее мы сравнивали цены на отдых в Украине и Турции.

Также предлагаем почитать, сколько стоит отдых на море в Затоке Одесской области в самый разгар сезона.