Можуть закрити окремі регіони: туризм в курортній країні під загрозою через спалах COVID-19

В Таїланді раніше заявляли, що планують більш активно розвивати туризм і будуть поступово "повертати" туристів з різних країн. В уряді країни оголосили про плани послабити деякі обмеження для туристів з 56 країн, включаючи США, Японію і Сінгапур.

Але новий спалах COVID-19 серед працівників фабрики морепродуктів недалеко від Бангкока в грудні призвів до сплеску захворюваності коронавірусом в країні. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Минулого тижня у Таїланді виявили сплеск COVID-19 в провінції Самутсакхон, через що промисловий район закрили на 14 днів. В результаті спалаху хвороби загальна кількість випадків зараження в Таїланді в понеділок досягла 5289 осіб. В уряді тепер думають над тим, чи закривати й інші регіони країни.

За словами президента Асоціації готелів Пхукета Ентоні Ларка, ще один загальнонаціональний локдаун або обмеження на внутрішні поїздки можуть стати катастрофічними для багатьох компаній, пов'язаних з туризмом.

"Всі втрачають гроші та просто намагаються вийти на рівень беззбитковості. Якщо уряд не зможе контролювати вірус, якщо будуть введені обмеження на поїздки всередині країни або між провінціями, власники готелів і ресторанів закриють свій бізнес", - зазначив він у коментарі Bloomberg.

Фото: Регулярне міжнародне авіасполучення з Таїландом залишається обмеженим (pixabay.com)

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча заявив, що йому буде потрібно близько тижня, щоб вирішити, чи потрібні більш суворі обмеження.

Таїланд робить ставку на відродження туризму, щоб допомогти йому вийти з рецесії, пише видання. Але центральний банк прогнозує, що другий за величиною економіці Південно-Східної Азії може знадобитися два роки, щоб місцевий туризм повернувся на рівень до пандемії.

Але тепер, за словами Ентоні Ларка, 99% туристів Пхукета складають мандрівники з тайської столиці, оскільки країна закрила кордони в кінці березня. До пандемії іноземні туристи становили дві третини відвідувачів острівної провінції. У 2019 році країну відвідало близько 40 мільйонів іноземних туристів.

Чи можна їхати до Таїланду українським туристам

Регулярне міжнародне авіасполучення з Таїландом залишається обмеженим, уточнюється на сайті українського МЗС.

"Дозволяються тільки медичні, гуманітарні рейси, репатріації та вантажні рейси, польоти державних і військових літаків, а також технічні посадки без розвантаження і посадки в надзвичайній ситуації", - йдеться в повідомленні.

До Таїланду можна в'їхати за спеціальними запрошеннями уряду, на навчання, на лікування і так далі. Водночас з 12 листопада 2020 року Посольство Королівства Таїланд у Польщі (за сумісництвом в Україні) почало оформлення громадянам України туристичних віз (Tourist Visa - TR) і продовжує видачу віз для в'їзду в Таїланд з метою:

- навчання (Non-Immigrant Visa ED);

- бізнес-діяльності (Non-Immigrant Visa B);

- возз'єднання з сім'єю, лікування (Non-Immigrant Visa O), а також для довгострокового перебування за пенсійною програмою (Non-Immigrant Visa O-A).

Формально в'їжджати в Таїланд можна, але потрібно пам'ятати про три важливі моменти, говорить РБК-Україна експерт з туризму Ігор Короленко.

"По-перше, потрібна спеціальна віза, і це "головний біль": за складністю оформлення - приблизно як було оформлення шенгену в країни ЄС до введення безвізового режиму у 2015 році. По-друге, треба пройти обов'язковий карантин по прильоту в окремих готелях Бангкока або Паттайя. По-третє, не працюють багато туристичних об'єктів, тому ніхто туди поки не їде. Це умови не тільки для України, але і для інших держав", - зазначає він.

Фото: Таїланду може знадобитися два роки, щоб місцевий туризм повернувся на рівень до пандемії (pixabay.com)

Коментуючи складну економічну ситуацію в Таїланді, Ігор Короленко радить звернути увагу на структуру економіки країни.

"Туризм займає значну частку, але не критичну, щоб заявляти про те, що там станеться "армагеддон", - вважає він.

"Є суттєві обмеження"

Таїланд офіційно заявляє, що відкритий для туристів, але в країні діють обмеження для в'їзду з ряду країн, в тому числі - і для громадян України. Але часто офіційну інформацію навіть в декількох джерелах отримати складно, коментує РБК-Україна Марина Казакова, засновник турфірми Kazakovs Travel.

"Таїланд формально відкритий, але є суттєві обмеження. В'їжджати можна за умови оформлення довгострокової візи, але тільки окремим категоріям громадян. Також не варто забувати, що при в'їзді в країну абсолютно всім прибуваючим потрібно проходити 14-денну самоізоляцію відразу після прильоту", - пояснює вона.

До речі, в Єгипті з грудня почали діяти нові карантинні правила в магазинах і ресторанах. Пропонуємо почитати, як ці зміни можуть вплинути на відпочинок туристів в цій країні.

Також повідомлялося, що Непал закрив доступ до Евересту через пандемію COVID-19.