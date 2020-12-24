Могут закрыть отдельные регионы: туризм в курортной стране под угрозой из-за вспышки COVID-19

В Таиланде ранее заявляли, что планируют более активно развивать туризм и будут постепенно "возвращать" туристов из разных стран. В правительстве страны объявили о планах ослабить некоторые ограничения для туристов из 56 стран, включая США, Японию и Сингапур.

Но новая вспышка COVID-19 среди рабочих фабрики морепродуктов недалеко от Бангкока в декабре привела к всплеску заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На прошлой неделе в Таиланде обнаружили всплеск COVID-19 в провинции Самутсакхон, из-за чего промышленный район закрыли на 14 дней. В результате вспышки болезни общее число случаев заражения в Таиланде в понедельник достигло 5289 человек. В правительстве теперь думают над тем, закрывать ли и другие регионы страны.

По словам президента Ассоциации отелей Пхукета Энтони Ларка, еще один общенациональный локдаун или ограничения на внутренние поездки могут стать катастрофическими для многих компаний, связанных с туризмом, пишет издание.

"Все теряют деньги и просто пытаются выйти на уровень безубыточности. Если правительство не сможет контролировать вирус, если будут введены ограничения на поездки внутри страны или между провинциями, то владельцы отелей и ресторанов закроют свой бизнес", - отметил он в комментарии Bloomberg.

Фото: Регулярное международное авиасообщение с Таиландом остается ограниченным (pixabay.com)

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что ему потребуется около недели, чтобы решить, нужны ли более строгие ограничения.

Таиланд делает ставку на возрождение туризма, чтобы помочь ему выйти из рецессии, пишет издание. Но центральный банк прогнозирует, что второй по величине экономике Юго-Восточной Азии может потребоваться два года, чтобы местный туризм вернулся на уровень до пандемии.

Но теперь, по словам Энтони Ларка, 99% туристов Пхукета составляют путешественники из тайской столицы, поскольку страна закрыла границы в конце марта. До пандемии иностранные туристы составляли две трети посетителей островной провинции. В 2019 году страну посетило около 40 миллионов иностранных туристов.

Можно ли ехать в Таиланд украинским туристам

Регулярное международное авиасообщение с Таиландом остается ограниченным, уточняется на сайте украинского МИДа.

"Разрешены только медицинские, гуманитарные рейсы, репатриации и грузовые рейсы, полеты государственных и военных самолетов, а также технические посадки без разгрузки и посадки в чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В Таиланд можно въехать по специальным приглашениям правительства, на учебу, на лечение и так далее. В то же время с 12 ноября 2020 года Посольство Королевства Таиланд в Польше (по совместительству в Украине) начало оформление гражданам Украины туристических виз (Tourist Visa - TR) и продолжает выдачу виз для въезда в Таиланд с целью:

- обучения (Non-Immigrant Visa ED);

- бизнес-деятельности (Non-Immigrant Visa B);

- воссоединения с семьей, лечения (Non-Immigrant Visa O), а также для долгосрочного пребывания по пенсионной программе (Non-Immigrant Visa O-A).

Формально въезжать в Таиланд можно, но нужно помнить о трех важных моментах, говорит РБК-Украина эксперт по туризму Игорь Короленко.

"Во-первых, нужна специальная виза, и это "головная боль": по сложности оформления - примерно как было оформление шенгена в страны ЕС до введения безвизового режима в 2015 году. Во-вторых, надо пройти обязательный карантин по прилету в отдельных отелях Бангкока или Паттайя. В-третьих, не работают многие туристические объекты, поэтому никто туда пока не едет. Это условия не только для Украины, но и для остальных государств", - отмечает он.

Фото: Таиланду может потребоваться два года, чтобы местный туризм вернулся на уровень до пандемии (pixabay.com)

Комментируя сложную экономическую ситуацию в Таиланде, Игорь Короленко советует обратить внимание на структуру экономики страны.

"Туризм занимает значительную долю, но не критическую, чтобы заявлять о том, что там произойдет "армагеддон", - считает он.

"Есть существенные ограничения"

Таиланд официально заявляет, что открыт для туристов, но в стране действуют ограничения для въезда из ряда стран, в том числе - и для граждан Украины. Но часто официальную информацию даже в нескольких источниках получить сложно, комментирует РБК-Украина Марина Казакова, основатель турфирмы Kazakovs Travel.

"Таиланд формально открыт, но есть существенные ограничения. Въезжать можно с условием оформления долгосрочной визы, но только отдельным категориям граждан. Также не стоит забывать, что при въезде в страну абсолютно всем прибывающим нужно проходить 14-дневную самоизоляцию сразу после прилета", - поясняет она.

К слову, в Египте с декабря начали действовать новые карантинные правила в магазинах и ресторанах. Предлагаем почитать, как эти изменения могут повлиять на отдых туристов в этой стране.

Также сообщалось, что Непал закрыл доступ к Эвересту из-за пандемии COVID-19.