"Позмагаються зі Львовом". Найбільш недооцінені міста України, які дивують туристів

Мандрівник про багаті на пам'ятки локації, в які мало їздять

Куди поїхати в подорож по Україні, якщо ви вже побували у найпопулярніших місцях - Львові, Одесі та інших? В нашій країні - безліч надзвичайно цікавих локацій. Щоправда, менш відомих, каже РБК-Україна фотограф і мандрівник Олександр Мальон. Він вже багато років досліджує регіони України й буває в місцях, які багато хто називає нетуристичними.

"Плануючи подорож, я не ганяюся за відомими місцями, про які всі пишуть в соцмережах. Популярність – річ відносна. Сьогодні в тренді одне, але завтра може бути вже щось інше, навіть якщо мова йде про мандрівки. Натомість намагаюся бувати в місцях, які здивують. І часом дуже приємно. Особливо коли очікуєш щось буденне, а приїздиш у надзвичайно цікаве місто".

Для РБК-Україна Олександр розповідає про міста, де сконцентровано багато туристичних локацій, але про це знають навіть далеко не всі мандрівники.

Бахмут: давня історична забудова у старому місті

Одне з найбільш недооцінених міст, де довелося побувати в Україні Олександру – Бахмут у Донецькій області.

"Бахмут - місто, яке подобається більшості тих, хто туди приїздить. Коли потрапляєш у центр, то бачиш відразу багато цікавих історичних локацій, які непогано збереглися. Це гарний старий центральний квартал, де цікава архітектура", - каже мандрівник.

Фото: Архітектура Бахмута у вікнах, дверях та мозаїках (фото надане РБК-Україна Олександром Мальоном)

Що подивитись у Бахмуті: Краєзнавчий музей, історична частина міста, залізничний вокзал - пам'ятка архітектури 19 сторіччя, набережна. Також - соляні та гіпсові шахти неподалік від міста.

Фото: У старій частині міста - багато цікавої архітектури (фото надане РБК-Україна Олександром Мальоном)

Кропивницький: несподівані відкриття та хороша дорога з Києва

Місто Кропивницький, на думку Олександра Мальона, за кількістю цікавих пам'яток може навіть позмагатися зі Львовом.

"І це не якесь перебільшення. Тут скоріше річ у тому, що Львів всі знають, а Кропивницький зазвичай оминають, і не розглядають як місто, в якому є що подивитися. А дарма. Перед поїздкою туди я очікував побачити скоріше типове радянське місто з архітектурою цієї епохи. Але виявилося, що у Кропивницькому збереглося багато будівель з більш давніх часів", - каже він.

Фото: У Кропивницькому - велика концентрація будинків у стилі модерн (фото надане РБК-Україна Олександром Мальоном)

У місті добре зберігся історичний центр. Розвитку Кропивницького як туристичної локації може сприяти те, що в останні роки до міста з Києва веде доволі гарна дорога, зауважує Олександр.

"Зі столиці на авто до Кропивницького можна поїхати через Золотоношу або Черкаси. Недавно шикарну дорогу зробили по обох напрямках. Час на дорогу з Києва займає близько трьох годин. Також курсує поїзд "Інтерсіті", яким можна доїхати з Києва до Кропивницького за чотири години", - розповідає мандрівник про можливості добратися до міста.

Фото: Міст над рікою Інгул збудований у 1869 році під час прокладання лінії Балта-Єлисаветград-Крюків. Один із найстаріших мостів України, знаходиться у Кропивницькому (фото надані РБК-Україна Олександром Мальоном)

Що подивитись у Кропивницькому: Театр Кропивницького, головна пішохідна вулиця міста - Дворцова, великий Дендропарк з тисячами квітів, Обласний художній музей, Історико-краєзнавчий музей Кропивницького, Спасо-Преображенський собор.

Також тут у гарному стані зберігся будинок у мавританському стилі, збудований у 19 сторіччі: Водолікарня Ісаака Гольденберга (зараз тут знаходиться 3-тя міська лікарня на розі вулиць Дворцової та Пашутіна).

Фото: Будинок 19 сторіччя у мавританському стилі - водолікарня Ісаака Гольденберга у Кропивницькому (фото надане РБК-Україна Олександром Мальоном)

"Варто зайти в місцевий театр (у жовтні 1882 року в театрі тодішнього Єлисаветграда відбувся перший спектакль під керівництвом Марка Кропивницького, на честь якого й назвали місто пізніше - ред.). І обов’язково – у Кіровоградський обласний краєзнавчий музей. Сама будівля музею споруджена у цікавому стилі, а місцеві називають його найстарішою скарбницею історії та природи краю", - радить цікаві локації Олександр.

Харків: "Величезна кількість цікавих місць"

Харків має просто величезний туристичний потенціал, а один з його "плюсів" у тому, що історичний центр міста не має багато хаотичної забудови, як в Києві, каже Олександр.

"Це місто, де панує мікс архітектури 19 сторіччя та забудови періоду СРСР. Але ці стилі співіснують між собою гармонійно. З одного боку, низка старих будівель була знищена, але й багато з них збережені та доглянуті", - розповідає мандрівник.

Що подивитися в Харкові: За словами Олександра Мальона, в Харкові не вистачить і кількох днів, щоб передивитися хоча б основні цікаві місця.

Фото: Держпром - одна з трьох харківських висоток, збудована впродовж 1925-1928 років (wikipedia.org)

"Перерахую лише кілька із небагатьох місць. Наприклад, можна побувати на головній площі Свободи, де є красивий фонтан. І обов’язково відвідати будівлю Держпрому (Будинку Державної промисловості). Це перший радянський 13-поверховий хмарочос, споруджений у стилі конструктивізму. Споруда настільки масштабна, що я не міг її сфотографувати так, щоб умістилася на одному фото, і тому запускав дрон. Тільки так можна було передати ці масштаби", - ділиться враженнями він.

Прогулюючись вулицями Харкова, можна помітити, як реставрують старі будівлі 19 сторіччя або облаштовують нові зелені зони.

Фото: Харківський університет імені Каразіна, який відкрився ще у 1805 році (wikipedia.org)

"Не менш цікаві в Харкові храми: по ним можна влаштовувати окремі екскурсії. Є красива набережна, є просто величезний вибір екскурсій по місту. Можна поїхати в парк Горького, Саржин яр.

До слова, у Харкові стоїть єдиний збережений в Україні танк, що брав участь у Першій світовій війні. Він виставлений неподалік історичного музею на площі Конституції – це англійський танк Mark V. Кажуть, Англія хотіла викупити його за великі кошти, але в Харкові не погодилися", - розповідає мандрівник.

Фото: Дзеркальний струмінь - альтанка і фонтан в Харкові, перший символ міста (wikipedia.org)

За словами Олександра, подібні місця варто відвідувати блогерам: часто цікаві локації в Україні стають популярні тільки тоді, коли якась відома людина зніме про них відео або напише статтю. До слова, пропонуємо почитати статтю про три кращі маршрути по Харківській області для знайомства з регіоном.

"Саме так минулого року в перший сезон під час пандемії стали відомі Рожеві озера на півдні України, Херсонська область, парк з тюльпанами на Київщині. Львів – прекрасне місто, всі туди їдуть. А Івано-Франківськ та Тернопіль – не менш цікаві. Вважаю, що чим більше ми самі будемо розповідати про свої подорожі, тим більше українці їздитимуть у ті місця, про які раніше зовсім не знали", - переконаний Олександр Мальон.

У наступних публікаціях ми продовжимо розповідати й про інші недооцінені українськими туристами локації. Зокрема, про те, що можна подивитися у Маріуполі.

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші локації в Київській області для яскравого вікенду.

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