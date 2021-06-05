"Посоревнуются со Львовом". Самые недооцененные города Украины, которые удивляют туристов

Путешественник о богатых достопримечательностями локациях, в которые мало ездят

Куда поехать в путешествие по Украине, если вы уже побывали в самых популярных местах - Львове, Одессе и других? В нашей стране - множество чрезвычайно интересных локаций. Правда, менее известных, говорит РБК-Украина фотограф и путешественник Александр Мален. Он уже много лет исследует регионы Украины и бывает в местах, которые многие называют нетуристическими.

"Планируя путешествие, я не гоняюсь за известными местами, о которых все пишут в соцсетях. Популярность - вещь относительная. Сегодня в тренде одно, но завтра может быть уже что-то другое, даже если речь идет о путешествиях. Зато стараюсь бывать в местах, которые удивят. И порой очень приятно. Особенно когда ожидаешь что-то обыденное, а приезжаешь в чрезвычайно интересный город".

Для РБК-Украина Александр рассказывает о городах, где сконцентрировано много туристических локаций, но об этом знают даже далеко не все путешественники.

Бахмут: древняя историческая застройка в старом городе

Один из самых недооцененных городов, где довелось побывать в Украине Александру – Бахмут в Донецкой области.

"Бахмут - город, который нравится большинству тех, кто туда приезжает. Когда попадаешь в центр, то видишь сразу много интересных исторических локаций, которые неплохо сохранились. Это красивый старый центральный квартал, где есть интересная архитектура", — говорит путешественник.

Фото: Архитектура Бахмута в окнах, дверях и мозаиках (фото предоставлено РБК-Украина Александром Маленом)

Что посмотреть в Бахмуте: Краеведческий музей, историческая часть города, Железнодорожный вокзал - памятник архитектуры 19 века, набережная. Также соляные и гипсовые шахты неподалеку от города.

Фото: В старой части города - много интересной архитектуры (фото предоставлено РБК-Украина Александром Маленом)

Кропивницкий: неожиданные открытия и хорошая дорога из Киева

Город Кропивницкий, по мнению Александра Малена, по количеству интересных достопримечательностей может даже посоревноваться со Львовом.

"И это не какое-то преувеличение. Тут скорее дело в том, что Львов все знают, а Кропивницкий обычно обходят стороной, и не рассматривают как город, в котором есть что посмотреть. А зря. Перед поездкой туда я ожидал увидеть скорее типичный советский город с архитектурой этой эпохи. Но оказалось, что в Кропивницком сохранилось много зданий с более давних времен", — говорит он.

Фото: В Кропивницком - большая концентрация домов в стиле модерн (фото предоставлено РБК-Украина Александром Мальоном)

В городе хорошо сохранился исторический центр. Развитию Кропивницкого как туристической локации может способствовать то, что в последние годы в город из Киева ведет довольно хорошая дорога, замечает Александр.

"Из столицы на авто до Кропивницкого можно поехать через Золотоношу или Черкассы. Недавно шикарную дорогу сделали по обоим направлениям. Время на дорогу из Киева занимает около трех часов. Также курсирует поезд "Интерсити", которым можно доехать из Киева в Кропивницкий за четыре часа", — рассказывает путешественник о возможности добраться до города.

Фото: Мост над рекой Ингул построен в 1869 году во время прокладывания линии Балта-Елисаветград-Крюков. Один из старейших мостов Украины, находится в Кропивницком (фото предоставлены РБК-Украина Александром Маленом)

Что посмотреть в Кропивницком: Театр Кропивницкого, главная пешеходная улица города - Дворцовая, большой Дендропарк с тысячами цветов, Областной художественный музей, Историко-краеведческий музей Кропивницкого, Спасо-Преображенский собор.

Также здесь в хорошем состоянии сохранился дом в мавританском стиле, построенный в 19 веке: водолечебница Исаака Гольденберга (сейчас здесь находится 3-я городская больница на углу улиц Дворцовой и Пашутина).

Фото: Дом 19 века в мавританском стиле - водолечебница Исаака Гольденберга в Кропивницком (фото предоставлено РБК-Украина Александром Маленом)

"Стоит зайти в местный театр (в октябре 1882 года в театре тогдашнего Елисаветграда состоялся первый спектакль под руководством Марка Кропивницкого, в честь которого и назвали город позже - ред.). И обязательно - в Кировоградский областной краеведческий музей. Само здание музея построено в интересном стиле, а местные называют его самой старой сокровищницей истории и природы края", — советует интересные локации Александр.

Харьков: "огромное количество интересных мест"

У Харькова - просто огромный туристический потенциал, а один из его "плюсов" в том, что в историческом центре города нет так много хаотичной застройки, как в Киеве, говорит Александр.

"Это город, где царит микс архитектуры 19 века и застройки периода СССР. Но эти стили сосуществуют между собой гармонично. С одной стороны, много старых зданий были уничтожены, но и многие из них сохранены и выглядят ухоженно", — рассказывает путешественник.

Что посмотреть в Харькове: По словам Александра Малена, в Харькове не хватит и нескольких дней, чтобы пересмотреть хотя бы основные интересные места.

Фото: Госпром - одна из трех харьковских высоток, построенная в течение 1925-1928 годов (wikipedia.org)

"Перечислю лишь несколько из немногих мест. Например, можно побывать на главной площади Свободы, где есть красивый фонтан. И обязательно посетить здание Госпрома (Дома государственной промышленности). Это первый советский 13-этажный небоскреб, сооруженный в стиле конструктивизма. Здание настолько масштабное, что я не мог его сфотографировать так, чтобы уместилось на одном фото, и поэтому запускал дрон. Только так можно было передать эти масштабы", — делится впечатлениями он.

Прогуливаясь по улицам Харькова, можно заметить, как реставрируют старые здания 19 века или обустраивают новые зеленые зоны.

Фото: Харьковский университет имени Каразина, который открылся еще в 1805 году (wikipedia.org)

"Не менее интересны в Харькове храмы: по ним можно устраивать отдельные тематические экскурсии. Есть красивая набережная, и просто огромный выбор экскурсий по городу. Можно поехать в парк Горького, Саржин яр.

К слову, в Харькове стоит единственный сохранившийся в Украине танк, участвовавший в Первой мировой войне. Он выставлен недалеко от исторического музея на площади Конституции – это английский танк Mark V. Говорят, Англия хотела выкупить его за большие деньги, но в Харькове не согласились", — рассказывает путешественник.

Фото: Зеркальная струя - беседка и фонтан в Харькове, первый символ города (wikipedia.org)

По словам Александра, подобные места стоит посещать блогерам: часто интересные локации в Украине становятся популярны только тогда, когда какой-то известный человек снимет о них видео или напишет статью. К слову, предлагаем почитать статью о тех лучших маршрутах по Харьковской области для знакомства с регионом.

"Именно таким образом в прошлом году в первый сезон во время пандемии стали известны Розовые озера на юге Украины, Херсонская область, парк с тюльпанами на Киевщине. Львов - прекрасный город, все туда едут. Но Ивано-Франковск и Тернополь – не менее интересны. Считаю, что чем больше мы сами будем рассказывать о своих путешествиях, тем больше украинцы будут ездить в те места, о которых раньше совсем не знали", — убежден Александр Мален.

В следующих публикациях мы продолжим рассказывать и о других недооцененных украинскими туристами локациях. В частности, о том, что можно посмотреть в Мариуполе.

Напомним, ранее мы писали про интересные места в Киевской области для яркого уикенда.

Также сообщалось, какие малоизвестные замки и крепости можно увидеть в Украине.