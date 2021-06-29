Багато поранених. У Туреччині сталася аварія з українськими туристами: що відомо

Днями одинадцять українських туристів потрапили в аварію під час відпочинку в Туреччині. Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 червня, повідомляє місцеве видання Ege Taber.

Аварія сталася в провінції Айдин, неподалік від міста Дідім - курорту на Егейському морі. Цю локацію за 100 кілометрів від Бодрума туристи обирають за відносну малолюдність на пляжах.

Що відомо про аварію

ДТП сталося рано вранці - близько 6:00. Мікроавтобус з туристами вилетів на зустрічну смугу біля курорту Сазли і врізався в легковий автомобіль.

"Мікроавтобус під керуванням 52-річного Алі Різи Гюнгьормюш вийшов з-під контролю з невідомої причини й врізався в автомобіль, яким керував Енес Озтунч", - передають рапорт поліції турецькі ЗМІ.

Фото: Легковий автомобіль після зіткнення з мікроавтобусом (sondakikabilgi.com)

Відзначається, що після аварії виявилося багато поранених. Серед них - 5 українських туристів, обидва водії і пасажири легкового авто. Всього постраждали 9 учасників ДТП.

"Після повідомлення до місця події були відправлені медичні та поліцейські бригади. Постраждалі були доставлені в лікарню на машинах швидкої допомоги", - йдеться в статті.

Поліція відкрила слідство: передбачається, що аварія сталася з вини водія мікроавтобуса з туристами – він, швидше за все, заснув за кермом.

"Отримали незначні травми"

Загиблих у серйозній аварії немає. На фото з місця події видно, що у легкового автомобіля пошкоджено крило, сам він з саднами в розірваному одязі, один з його пасажирів - сидить в шийному фіксаторі.

Фото: Постраждалі водій і пасажир (sondakikabilgi.com)

П'ятеро українських громадян отримали незначні травми в аварії 26 червня, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України.

"26 червня поблизу міста Дідім в провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода. Серед пасажирів були одинадцять українських туристів. П'ятеро українців отримали незначні травми",- повідомив він.

За його словами, після надання першої допомоги в лікарні українців виписали в той самий день.

"Страхова компанія покрила витрати на лікування. За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Туреччині підтримує зв'язок з турецькими правоохоронними органами і туроператором", - зазначив Олег Ніколенко.

Фото: Дорога на Анталійському узбережжі (pixabay.com)

У травні на дорозі загинули двоє українців

Випадки, коли туристи потрапляють в ДТП в Туреччині – не рідкість. 15 травня автомобіль з 4 українськими туристами також потрапив в аварію в провінції Денізлі. З незрозумілих причин водій втратив контроль над керуванням, і машина перекинулася на узбіччі.

Тоді один з пасажирів загинув на місці, другу жертву намагалися врятувати в лікарні. Двох інших туристів відправили з травмами в реанімацію. Сам 24-річний водій отримав легкі ушкодження.

Попередньо суд встановив, що він не був винуватцем ДТП.

Нагадаємо, ми писали, що ховається за літніми чартерними перельотами.

Також ми розповідали про країни, де українцям стане комфортніше відпочивати в липні.