"Украдені" дні відпустки і "фантомні" рейси: що ховається за літніми чартерними перельотами

На що звертати увагу при покупці туру в Туреччину влітку

Довгоочікувана відпустка цього літа у більшості туристів із закордонними путівками затьмарюється перенесенням рейсів. Як правило, вилітати додому з курортної країни доводиться на кілька годин раніше. При цьому багато туристів обурюються: туристичні компанії "вкрали" у них день відпустки.

Перенесення часу вильоту трапляється у 8 випадках з 10 з пасажирами чартерних літаків, кажуть експерти. Цього літа така тенденція стала особливо помітна.

Чому туристам варто бути готовим до передчасного повернення додому і як можна уникнути втрати часу відпустки – в матеріалі.

"Вкрадений день відпустки"

Киянка Ірина Кириленко придбала тур до Туреччини онлайн. Поки вибирала варіанти на ту саму дату в свій готель, звернула увагу на час вильоту і вибрала найзручніший. З Києва - рано вранці замість 3 ночі, а назад – о 16:30.

"Був інший час - у інших туроператорів і авіакомпаній. Але мені так здалося зручніше: залишається менше часу чекати після прильоту до заселення в готель о 14:00. І виселятися можна о 12:00 і вирушати в аеропорт. Так повинен був вийти максимально повний час відпустки по днях", - розповіла вона РБК-Україна.

Фото: Відпочинок на морі влітку (unsplash.com/s well)

Вже після бронювання та оплати їй на пошту прийшло підтвердження туру з обраним часом вильоту. Але перевіривши свою заявку на сайті туроператора, Ірина виявила, що виліт назад стоїть на ранок, а значить ні поснідати в готелі, ні скупатися в морі в цей день вона вже не встигне.

"Багато разів чула, що рейси затримують. Але з тим, що вилетіти додому доведеться на півдня раніше – і це по суті вкрадений день моєї відпустки – зіткнулася вперше. Хоча турагент і пояснила: я платила за ночі і я не втратила", - обурюється туристка.

"Турист при купівлі квитка погоджується з втратою часу відпустки"

У чартерних розкладах є пункт, згідно з яким авіаперевізник має право переносити час вильоту на 24 годин або вперед, або назад, говорить в коментарі РБК-Україна директор турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

"Якщо туристу це не подобається, нехай летить регулярним рейсом. Навіщо було вибирати чартерний переліт? Потрібно читати, що написано дрібним шрифтом. Чартерне перевезення - таке, правил немає. Тому ніхто ні в кого дні відпочинку не краде. Якщо виліт перенесли назад - то це відбувається згідно з договором", - пояснила експерт.

Фото: Чартерні рейси можуть переносити на 24 години (unsplash.com/suhyeon choi)

Вона додає: було б добре пояснити українським туристам, що чартерний рейс – це рейс на замовлення. Він може зміщуватися за часом і за вартістю, також можуть замінити і сам борт.

"Коли турист буде розуміти це, у нього не буде претензій. Купуючи квиток на чартерний рейс, ти гарантовано підписуєшся на те, що у твоєї відпустки немає часу", - говорить тургент.

При цьому за перенесення чартерного рейсу жодної компенсації туристам не передбачено. Адже в правилах чартерних перевезень вже обумовлено, що час вильоту може змінюватися.

"Коли ви купуєте квиток, то ставите галочку "погоджуюся". Значить, ви погодилися з тим, що ваш рейс можуть затримати і перенести. Як правило, в таких випадках туроператори йдуть на зустріч: при затримці до 5 годин пасажирам видають безкоштовно воду, потім – їжу. А якщо після приїзду в аеропорт виліт переносять більше, ніж на добу, то просто розселяють по найближчих готелях до ранку", - розповідає вона про те, до чого бути готовими пасажирам.

Втім, якщо рейс - регулярний, то у туриста є право на їжу кожні три години, також - на безкоштовну воду, готель.

"Коли ми беремо заявки для VIP-туристів і тих, у яких готелі 5 зірок хорошого рівня, це люди, які можуть потім подавати в суди - жоден поважаючий себе тургагент не продаватиме квитки на чартерний рейс", - ділиться фахівець.

Вона наводить приклад: скажімо, в Анталію немає прямих регулярних рейсів. Але є пряме сполучення в Ізміром і Стамбулом, тому в бажаний пункт можна летіти з пересадкою.

"Якщо ви купуєте квитки на регулярний рейс, то тим самим забезпечуєте собі, що точно будете летіти в той час, який вказано в авіаквитку", - підводить підсумок Марина Казакова.

Фото: При покупці дорогих турів агенти пропонують регулярні рейси (pixabay.com)

"Туроператори хитрують"

Проблема з перенесенням часу вильоту чартерних рейсів останнім часом загострилася. Від регулярних переносів вильотів на менш зручний час найбільше в цьому сезоні страждає турецький напрямок, на який припадає до 90% всіх туристичних поїздок, пише профільне видання Turprofi.com.

"Турбують переноси вильотів, адже турист може купити тур на певний час і не розраховувати, що полетить в інший. У провідних туроператорів часто буває, що виліт заявлений о 4 ранку, а назад — о 15:00. Але до моменту поїздки зворотні рейси переносять на ранок", - розповідає виданню керівник "Pronta-Tour" Світлана Триобчук.

У таких випадках всі негативні емоції туриста доводиться приймати на себе турагенту, який, як посередник в покупці туру, на вильоти вплинути не може.

"Думаю, таким "турбулентним" буде все літо. Особисто я можу тільки одне - десять разів попередити туриста при бронюванні про те, ймовірність перенесення вильоту на інший час — 80%. І кажу, якщо перенесення не трапиться, вважайте, що це подарунок долі", - зазначає турагент.

Фахівець каже, що не раз зверталася до туроператорів з проханням ставити відразу в даних туру саме ті вильоти, які будуть насправді.

Фото: Туроператори часто обманюють про час вильоту чартерного рейсу (unsplash.com/chen mizrach)

Причину того, що туроператори спочатку вказують більш зручний для туристів час, пояснює заступник гендиректора "TEZ Tour" Олександр Новіковський.

"Бо хитрують. Чартер передбачає можливість змін, за які не передбачено штрафних санкцій. Наша компанія так не робить, але багато туроператорів змінюють рейс і час вильоту, якщо не можуть зібрати повний борт і пересаджують туристів з різних літаків в один. При цьому залишають вигідний час", - звертає увагу фахівець.

Час вильотів чартерних рейсів часто змінюється через те, що питання не врегульоване юридично, говорить директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

"Я нещодавно аналізував відповідність польотки, анонсованої за раннім бронюванням тому, що виконується за фактом. Більшість вильотів не просто були зроблені в інший час, але навіть під іншими номерами рейсів і з іншими авіакомпаніями", - говорить про тенденцію експерт.

Він уточнює, що через такі зміни на сайтах туроператорів постійно висять "фантомні рейси", на яких нібито немає місць. А іноді рейси зникають в останній момент навіть з табло аеропортів.

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