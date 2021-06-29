Много раненых. В Турции произошла авария с украинскими туристами: что известно

На днях одиннадцать украинских туристов попали в аварию во время отдыха в Турции. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июня, сообщает местное издание Ege Taber.

Авария произошла в провинции Айдын, неподалеку от города Дидим – курорта на Эгейском море. Эту локацию в 100 километрах от Бодрума туристы выбирают за относительную малолюдность на пляжах.

Что известно об аварии

ДТП произошло рано утром – около 6:00. Микроавтобус с туристами вылетел на встречную полосу возле курорта Сазлы и врезался в легковой автомобиль.

"Микроавтобус под управлением 52-летнего Али Ризы Гюнгермюш вышел из-под контроля по неизвестной причине и врезался в автомобиль, которым управлял Энес Озтунч", - передают рапорт полиции турецкие СМИ.

Фото: Легковой автомобиль после столконовения с микроавтобусом (sondakikabilgi.com)

Отмечается, что после аварии оказалось много раненых. Среди них – 5 украинских туристов, оба водителя и пассажиры легкового авто. Всего пострадали 9 участников ДТП.

"После уведомления к месту происшествия были отправлены медицинские и полицейские бригады. Пострадавшие были доставлены в больницу на машинах скорой помощи", — говорится в статье.

Полиция открыла следствие: предполагается, что авария произошла по вине водителя микроавтобуса с туристами – он, скорее всего, уснул за рулем.

"Получили незначительные травмы"

Погибших в серьезной аварии нет. На фото с места происшествия видно, что у легкового автомобиля повреждено крыло, сам он со ссадинами в разорванной одежде, один из его пассажиров – сидит в шейном фиксаторе.

Фото: Пострадавшие водитель и пассажир (sondakikabilgi.com)

Пятеро украинских граждан получили незначительные травмы в аварии 26 июня, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины.

"26 июня вблизи города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов. Пять украинцев получили незначительные травмы", — сообщил он.

По его словам, после оказания первой помощи в больнице украинцев выписали в тот же день.

"Страховая компания покрыла расходы на лечение. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранительными органами и туроператором", — отметил Олег Николенко.

Фото: Дорога на Анталийском побережье (pixabay.com)

В мае на дороге погибли двое украинцев

Случаи, когда туристы попадают в ДТП в Турции – не редкость. 15 мая автомобиль с 4 украинскими туристами также попал в аварию в провинции Денизли. По непонятным причинам водитель потерял контроль над управлением, и машина перевернулась на обочине.

Тогда один из пассажиров погиб на месте, вторую жертву пытались спасти в больнице. Двух других туристов отправили с травмами в реанимацию. Сам 24-летний водитель получил легкие повреждения.

Предварительно суд установил, что он не был виновником ДТП.

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