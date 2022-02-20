Чумацький Шлях та бурхливі вулкани: найкращі дивовижні фото з усього світу, які варто побачити

Знаменитий фотоконкурс Sony World Photography Awards 2022 представив переможців, який щороку приваблює величезну кількість учасників.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням Dailymail.co.uk.

На відкритий конкурс було подано понад 170 тисяч фотографій з усього світу, з яких обрали кілька переможців.

Програма National Awards – це ініціатива, створена Всесвітньою організацією фотографії та Sony для підтримки місцевих фотографічних спільнот у всьому світі. Цього року у ній бере участь 61 країна.

Це дивовижні роботи від Чарівного Шляху, тваринного світу та туристичних об'єктів.

Фото: Cigdem Ayyildiz (www.worldphoto.org)

Наприклад, фотограф із Туреччини Джігдем Айилдіз, який отримав національну нагороду Туреччини, зняв французьку комуну Ле-Мон-Сен-Мішель на заході сонця. Айилдіз каже: "Для мене цей витвір мистецтва на березі Нормандії є кандидатом на звання Восьмого дива світу — воно забезпечує легендарний вигляд та атмосферу, особливо на заході сонця і під час відливу".

Фото: Raido Nurk (www.worldphoto.org)

Фотограф Райдо Нурк зробив цей динамічний знімок на фестивалі серфінгу у Гаазі, Нідерланди. Нурк, який отримав національну нагороду Естонії, згадує: "Того вечора, коли я робив цей знімок, хвилі були найбільшими з тих, що я коли-небудь бачив. Хвилі та зливи створювали абсолютно унікальну атмосферу".

Фото: Juan Pablo Mendez Garzona (www.worldphoto.org)

Завдяки цьому фото, що захоплює Хуан Пабло Мендес Гарсон потрапив у шорт-лист національної премії Латинської Америки. Гватемальський фотограф сказав, що фотографія "поєднує у собі дві фотографії", зроблені під час поїздки до Ісландії.

Він каже: "Перший знімок був зроблений в арктичному Хензі, групі споруд, розташованих в Рауфархофні на північно-східному краю півострова Мелраккаслетта. Другий — небо, повне північного сяйва, яке я зафіксував через кілька днів. Для мене ця композиція є відкритими дверима, повну можливостей для тих, хто наважується зробити крок у невідомість".

Фото: Filip Hrebenda (www.worldphoto.org)

Національну премію Словаччини було присуджено фотографу Філіпу Гребенда за цей дивовижний знімок під назвою "Народжений вогнем". Це був перший знімок, зроблений ним під час експедиції до вулканічного району Фаградальсф'ядль на південному заході Ісландії.

Він каже: "Вулкани - це рідкісна можливість спостерігати повну трансформацію ландшафту. Місця, які ще недавно були долинами та луками, перетворилися на пагорби, кратери та лавові поля. Бути там було великим досвідом".

Фото: Gonzalo Javier Santile (www.worldphoto.org)

Фотограф Гонсало Хав'єр Сантіле про цей разючий знімок неба Чумацького Шляху над аргентинським містом Кафаяте.

Він здобув срібну медаль на національній премії Латинської Америки. За словами фотографа, коли він вийшов на знімання, "був сильний гарячий вітер, відомий як Лос-Колорадос. Я закопав свій штатив, наскільки міг, використовуючи каміння для його стабілізації", — сказав він.

Повний рейтинг можна переглянути на офіційному сайті конкурсу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що названо найкращі фото з подорожей за 2021 рік.