Чудові краєвиди з усього світу: названі найкращі фото з подорожей за 2021 рік

Українець потрапив до рейтингу найкращих фотографів-мандрівників.

Експерти міжнародного конкурсу Travel Photographer of the Year (TPOTY) назвали найкращих фотографів-мандрівників за 2021 рік.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

У конкурсі взяли участь фотографи зі 151 країни, які надіслали близько 20 000 зображень, пов'язаних із подорожами. Судді відзначили неймовірно високий рівень робіт учасників, попри те, що туристична галузь постраждала через пандемію.

Останні два роки були важкими для всіх, і можливості фотографів-мандрівників знімати нові зображення були обмежені. Попри це, TPOTY продовжує залучати відмінні образи, і ми продовжуємо проводити наші виставки на безпечних відкритих майданчиках. учасників, є свідченням завзятості, творчості та винахідливості мандрівників фотографів.

2022 рік — це 20-та нагорода TPOTY, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість відзначити ще більше кращих фотографій, пов'язаних з подорожами, з усього світу", — сказав засновник конкурсу (TPOTY) Кріс Коу.

Переможцем у номінації "Фотограф-мандрівник 2021 року" став італієць, Фортунато Гато. Він мешкає в Шотландії.

Журі високо оцінили чудові види та дивовижний підхід фотографа до суворих погодних умов.

"У такий непростий час ці красиві образи підіймає настрій і зігрівають душу. Знімки Фортунато зустрічі пір року в національному парку Деналі на Алясці, США, дають прекрасне відчуття місця та віддаленості. Їх потрібно розглядати у великому масштабі, щоб по-справжньому оцінити деталі та атмосферу.

З використанням схожої колірної палітри, докладні абстрактні зображення візерунків на піску, створені припливами води, на шотландських Гебридських островах, немов грають з формою та кольором, що створює колосальний ефект. Ми всі дуже добре знаємо глобальне потепління. Ці зображення показують нам красу природи, яку ми маємо захищати та зберігати", – сказали судді.

Фортунато Гато отримав приз – грошову стипендію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів від TPOTY (1183,43 євро, 37847,46 гривні), друковані та цифрові копії журналу про подорожі JRNY та членство в організації – Королівське фотографічне товариство.

Окрім цього, переможців обирали за окремими номінаціями:

"Молодий фотограф-мандрівник";

"Портфоліо";

"Пейзажі та пригоди";

"Тваринний світ" та інші.

Двоє молодих фотографів з Америки привернули увагу журі конкурсу. 18-річний Джай Шет за чудову серію знімків лісу, що зафіксували пори року, приніс йому звання "Молодий фотограф-мандрівник року", а його земляк, 16-річний Тевін Кім, отримав нагороду у категорії "15-18 років" за зображення будинку "Мормон Роу", штат Вайомінг.

13-річний Індіго Лармур з Ірландії третій рік поспіль фігурує у списку молодих фотографів, отримавши вищі нагороди у категорії до 14 років із фотографією, що зняла верблюжі перегони в Шарджі.

Український фотограф Євген Самученко у номінації "Пейзажі та пригоди" отримав високу оцінку від журі "Висока рекомендація".

Нагородження відбудеться 2 квітня 2022 року. У квітні та травні їх роботи будуть виставлені на безкоштовній виставці просто неба на площі станцій лондонських вокзалів Кінгс-Кросс та Сент-Панкрас.

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