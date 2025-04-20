Мистическая Украина: 10 мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Украина скрывает десятки мистических мест, где пересекаются история, энергетика и легенды. Эти локации безопасны для путешествий, доступны для выходного маршрута и обросли загадками, которые передают из уст в уста.
РБК-Украина рассказывает, куда стоит поехать на уик-энд, чтобы увидеть что-то действительно необычное.
Как добраться: Автомобилем из Львова (около 2 часов), маршрутки до с. Урич
Что рядом: Сколевские Бескиды, водопад Каменка
Мистика. По преданию, ночью на скалах можно услышать голоса воинов. Камни имеют память и не раз "отказывались" принимать новую застройку.
Как добраться: Закарпатье, Иршавский район, село Имстичово
Что рядом: Имстичевский монастырь, река Иршава
Мистика. Здесь полная звуковая изоляция. По легенде, в пещере открывается "окно" в другое измерение. Местные обходят ее десятой дорогой.
Как добраться: Авто или автобусом из Луцка (примерно 2 часа)
Что рядом: Шацкий нацпарк, Песочное, Пульмо
Мистика. Озеро называют "живым". Люди утверждают, что вода будто читает мысли - если окунуться с просьбой, мечта сбудется.
Как добраться: Черниговская обл., село Мезин (авто из Чернигова или автобус)
Что рядом: Десна, национальный парк "Мезинский"
Мистика. Здесь жила одна из старейших культур мира. Ученые обнаружили спиральные узоры, которые перекликаются с современными эзотерическими символами.
Как добраться: Полтавщина, недалеко от Градижска
Что рядом: Кременчугское водохранилище, Приднепровье
Мистика. После оползней здесь обнажились древние пласты земли. Местные говорят - если подняться на вершину с искренним вопросом, получишь ответ.
Как добраться: Поездом или авто до Каменца-Подольского
Что рядом: Старая крепость, каньон Смотрича
Мистика. В старом городе время течет иначе. Люди отмечают "дезориентацию" - невозможно угадать, сколько часов прошло.
Как добраться: Ивано-Франковская обл., село Бубнище
Что рядом: Яремче, Манявский скит
Мистика. Скалы имеют геометрические формы, повторяющие структуру энергетических решеток. Говорят, здесь исчезают компасы и гаснут телефоны.
Как добраться: Авто из Каменца или автобус до села Гораевка
Что рядом: Бакотский залив, скалы, источник
Мистика. Это место считают священным. Бакоту затопили, но люди ощущают присутствие "старого города" под водой.
Как добраться: Львовская обл., село Стильско
Что рядом: Николаев, река Днестр
Мистика. Когда-то здесь был город размером с Киев. Каменные лабиринты будто "втягивают" в себя, а люди после визита чувствуют мощный энергетический всплеск.
Как добраться: Львовская обл., недалеко от Николаева
Что рядом: Стильское городище
Мистика. Это место имеет идеально круглое каменное святилище с энергетическим центром. Здесь проводили обряды еще тысячи лет назад. Туристы говорят о прорывах в снах и интуиции после посещения.
Вас может заинтересовать: