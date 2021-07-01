Мікс Будапешта, Львова та Кракова: скільки коштує погуляти в Белграді і відпочити в Сербії влітку

Сербія - одна з маловідомих для українських туристів європейських країн. Зазвичай туди їздять з метою оздоровитися "на водах". Але в цьому сезоні варто поїхати і тим мандрівникам, у яких ностальгія за європейськими містами, які сьогодні поки закриті для мандрівників.

"Пам'яток тут так багато, що не вистачить вихідних, щоб все подивитися. Магазини, ресторани, сувенірні крамниці, вуличні музиканти – тут є все. Туристичне життя міста кипить і вирує", - описує столицю Белград директор туристичної компанії "SPA & Travel Expert" Олександра Панамарчук.

Незважаючи на триваючу пандемію і суворі правила ЄС, умови в'їзду в Сербію для українських туристів сьогодні залишаються максимально простими: не потрібен навіть біометричний паспорт, не кажучи про візу і сертифікат вакцинації.

Що потрібно для поїздки в Сербію влітку

Олександра Панамарчук відпочивала в Сербії на початку червня і поділилася з РБК-Україна особливостями поїздки в умовах пандемії.

Фото: Вид в Белграді (unsplash.com/nikola-knezevic)

"Для поїздки до Сербії потрібен ПЛР-тест, зроблений за 48 годин до прильоту. У Сербію можна летіти не за біометричним, а за звичайним закордонним паспортом, і перебувати до 30 днів без візи. Я вирішила перевірити це на собі, але все ж листом з посольства запаслася.

Як виявилося, про це правило знаю я і посольство Сербії, а на реєстрації в аеропорту ніхто не в курсі", - згадує турагент.

Уточнення правил прикордонниками зайняло 20 хвилин. Олександра Панамарчук летіла рейсом авіакомпанії Windrose - в літаку на 54 місця. В дорозі - 2 години. Під час польоту пасажирам безкоштовно дають маленьку пляшку води і вологу серветку. А чай і кава обійдуться в 2 євро.

"Коли літак почав зниження, перше враження було: "Вау! Ну яка ж зелена країна. Поля, ліси, гори, річки, краса неймовірна", - поділилася мандрівниця.

Фото: Природа в Сербії (unsplash.com/ivana-djudic)

Перебування в аеропорту прибуття - максимально коротке. Паспортний контроль вона пройшла за 10 хвилин, ще за 5 хвилин отримала багаж.

"Паспорти, тести і страховки дивляться дуже побіжно. В аеропорту знаходиться стійка туристичної інформації, можна взяти карту Белграда і брошури. Є автомати для обміну валюти і обмінний кіоск. На перші потреби 20 доларів і євро можна поміняти на сербські динари, а в місті курс вигідніший", - радить Олександра Панамарчук на своїй сторінці в Facebook.

Вона додає: Сербія почала вакцинацію в грудні 2020 року, і сьогодні вже щеплені 5 млн осіб з 7 млн жителів країни. Прищеплюють також всіх охочих, в тому числі іноземців, які приїжджають на роботу з сусідніх країн. Масковий режим дотримуються в торгових центрах, магазинах, банках. На вулиці, в кафе, в готелях - всі без масок.

Фото: Скадарлія - квартал в Белграді (wikipedia.org)

Що подивитися в Белграді: головні цікаві місця

"Белград зустрів нас літньою погодою і п'янким ароматом квітучої липи. Оселилися ми в пішохідній частині Старого міста. Це ідеальний варіант - до всіх пам'яток рукою подати", - згадує турагент.

За її словами, місто викликало гострий напад ностальгії: головна пішохідна вулиця Князя Михайла дуже схожа на вулицю Ваці в Будапешті.

"За моїми відчуттями - мікс Будапешта, Львова та Кракова в одному наборі", - розповідає Олександра Панамарчук.

Експерт радить найцікавіші локації міста, які варто подивитися туристам:

- Белградську фортецю. За неї билися понад 100 разів, 44 рази руйнували і відновлювали;

- Парк Калемегдан - дуже красивий і доглянутий, оточує цю фортецю. З оглядових майданчиків парку відкривається приголомшливий вид;

- Скадарлія - місцевий "Монмартр". У минулому - квартал письменників і публіцистів. Зараз - дуже красива локація з масою автентичних ресторанів;

- Музеї: Ніколи Тесли, Повітроплавання, Військовий, Національний музей;

- Храм Святого Сави і Церква Святого Марка;

- Зоопарк.

Фото: Старовинні вулички Белграда (wikipedia.org)

"Дуже раджу відвідати це чудове місто. Так, воно не таке знамените, як Париж чи Рим. Але обов'язково підкорить частинку серця", - каже вона.

Під час поїздки у туристів не буде проблем з мовним бар'єром: сербську легко зрозуміти, багато місцевих говорять англійською.

Скільки коштує відпочити в Белграді

Хоча відпочинок в Сербії не відноситься до категорії бюджетних і цю країну вибирають цінителі європейського відпочинку, але багатьом туристам поїздка виявиться по кишені.

Наприклад, готель 4* в центрі міста обійшовся Олександрі Панамарчук у 95 євро на добу. Зате їжа в столиці недорога.

"Обід на двох - в середньому 25 доларів без алкоголю. Салат 3-5 євро, основна страва з м'ясом або рибою - 9-12 Євро. Дуже смачно готують баранину, вона виходить м'яка, соковита. Порції великі, сербська кухня дуже ситна. Вартість кави 1-2 євро, безалкогольні напої в такій же ціні", - наводить приклади вона.

Фото: У Сербії зручно подорожувати автомобілем (unsplash.com/mirko-jeremic)

У країні відмінні дороги, тому мандрівники можуть сміливо брати машину напрокат.

"Вартість від 35 євро на день в залежності від марки автомобіля і виду страховки. Рух на дорогах спокійний, правил дотримуються, заторів не було", - розповідає вона виданню.

Помилуватися на пам'ятки - одна з основних статей витрат для туристів. Наприклад, екскурсії в Белграді можуть коштувати:

- індивідуальна пішохідна містом на 4,5 години - 70 євро;

- або з гідом-водієм на автомобілі 150 євро до 3 осіб.

"Одна з найпопулярніших екскурсій з Белграда на цілий день: Сремскі-Карловці – Нові Сад включає відвідування монастирів XV-XVI століть на Фрушка-горі (сербський "Святий Афон"), прогулянку по містах Сремскі-Карловці і Нові Сад, відвідування фортеці Петроварадін XVII століття і дегустацію вин.

Вартість такої екскурсії 220 євро до 3 осіб, що включає проїзд на автомобілі з гідом-водієм та екскурсійну програму", - наводить приклад керівник туристичної компанії.

Фото: Вуличні солодощі в Белграді (pixabay.com)

Якщо хочеться ще й "на води"

До найвідомішого бальнеологічного курорту Сербії - Врнячки Бані - можна доїхати автомобілем за 2,5 години. Цей курорт називають "сербські Карлові Вари". Там лікують захворювання органів травлення, цукровий діабет, подагру і захворювання спини і суглобів.

"Курорт дуже зелений, доглянутий парк, клумби і квіти. Відпочивальників багато, готелі та бювети працюють, всі процедури виконуються", - розповідає Олександра Панамарчук.

Персонал готелів отримав щеплення від COVID-19 ще в лютому. Місцеві відпочивальники всі також щеплені, туристи приїжджають з негативними ПЛР-тестами, звертає увагу вона.

"Моє перше враження від курорту: за структурою схожий на Монтекатіні Терме (популярний спа-курорт в італійському регіоні Тоскана – ред.). Також в центрі великий красивий курортний парк, в якому знаходяться 4 бювети з мінеральними водами і оздоровчий центр з термальним сірководневим басейном.

Фото: Mіст у Врнячці Бані (wikipedia.org)

Готелі розташовані навколо парку. Відпочивальники ходять пити воду до бюветів, процедури приймають або в своєму готелі, або в курортному госпіталі Меркур", - описує вона особливості курорту тим, хто ще не бував на сербських "водах" раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує спа-відпочинок в Сербії.

Також туристів попередили про аномальну спеку на курортах Туреччини.