Микс Будапешта, Львова и Кракова: сколько стоит погулять в Белграде и отдохнуть в Сербии летом

Сербия – одна из малоизвестных для украинских туристов европейских стран. Обычно туда ездят с целью оздоровиться "на водах". Но в этом сезоне стоит поехать и тем путешественникам, у которых ностальгия по европейским городам, которые сегодня пока закрыты для путешественников.

"Достопримечательностей здесь так много, что не хватит выходных, чтобы все посмотреть. Магазины, рестораны, сувенирные лавки, уличные музыканты – здесь есть все. Туристическая жизнь города кипит и бурлит", - описывает столицу Белград директор туристической компании "SPA & Travel Expert" Александра Панамарчук.

Несмотря на продолжающуюся пандемию и строгие правила ЕС, условия въезда в Сербию для украинских туристов сегодня остаются максимально простыми: не нужен даже биометрический паспорт, не говоря о визе и сертификате вакцинации.

Что нужно для поездки в Сербию летом

Александра Панамарчук отдыхала в Сербии в начале июня и поделилась с РБК-Украина особенностями поездки в условиях пандемии.

Фото: Вид в Белграде (unsplash.com/nikola-knezevic)

"Для поездки в Сербию нужен ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прилета. В Сербию можно лететь по не биометрическому, а по обычному загранпаспорту, и находиться до 30 дней без визы. Я решила проверить это на себе, но все же письмом из посольства запаслась.

Как оказалось, об этом правиле знаю я и посольство Сербии, а на регистрации в аэропорту никто не в курсе", - вспоминает турагент.

Уточнение правил пограничниками заняло 20 минут. Александра Панамарчук летела рейсом авиакомпании Windrose – в самолете на 54 места. В пути – 2 часа. Во время полета пассажирам бесплатно дают маленькую бутылку воды и влажную салфетку. А чай и кофе обойдутся в 2 евро.

"Когда самолет начал снижение, первое впечатление было: "Вау! Ну какая же зеленая страна. Поля, леса, горы, реки, красота невероятная", - поделилась путешественница.

Фото: Природа в Сербии (unsplash.com/ivana-djudic)

Пребывание в аэропорту прибытия – максимально короткое. Паспортный контроль она прошла за 10 минут, еще за 5 минут получила багаж.

"Паспорта, тесты и страховки смотрят очень бегло. В аэропорту находится стойка туристической информации, можно взять карту Белграда и брошюры. Есть автоматы для обмена валюты и обменный киоск. На первые нужды 20 долларов и евро можно поменять на сербские динары, а в городе курс выгоднее", - советует Александра Панамарчук на своей странице в Facebook.

Она добавляет: Сербия начала вакцинацию в декабре 2020 года, и сегодня уже привиты 5 млн человек из 7 млн жителей страны. Прививают также всех желающих, в том числе иностранцев, которые приезжают на работу из соседних стран. Масочный режим соблюдают в торговых центрах, магазинах, банках. На улице, в кафе, в отелях - все без масок.

Фото: Скадарлия - квартал в Белграде (wikipedia.org)

Что посмотреть в Белграде: главные интересные места

"Белград встретил нас летней погодой и пьянящим ароматом цветущей липы. Поселились мы в пешеходной части Старого города. Это идеальный вариант – до всех достопримечательностей рукой подать", - вспоминает турагент.

По ее словам, город вызвал острый приступ ностальгии: главная пешеходная улица Князя Михаила очень похожа на улицу Ваци в Будапеште.

"По моим ощущениям - микс Будапешта, Львова и Кракова в одном наборе", - рассказывает Александра Панамарчук.

Эксперт советует самые интересные локации города, которые стоит посмотреть туристам:

- Белградскую крепость. За нее сражались более 100 раз, 44 раза разрушали и восстанавливали;

- Парк Калемегдан - очень красивый и ухоженный, окружает эту крепость. Со смотровых площадок парка открывается потрясающий вид;

- Скадарлия – местный "Монмартр". В прошлом – квартал писателей и публицистов. Сейчас – очень красивая локация с массой аутентичных ресторанов;

- Музеи: Николы Теслы, Воздухоплавания, Военный, Национальный музей;

- Храм Святого Саввы и Церковь Святого Марка;

- Зоопарк.

Фото: Старинные улочки Белграда (wikipedia.org)

"Очень советую посетить этот замечательный город. Да, он не так знаменит, как Париж или Рим. Но обязательно покорит частичку сердца", - говорит она.

Во время поездки у туристов не будет проблем с языковым барьером: сербский легко понять, многие местные говорят на английском.

Сколько стоит отдохнуть в Белграде

Хотя отдых в Сербии не относится к категории бюджетных и эту страну выбирают ценители европейского отдыха, но многим туристам поездка окажется по карману.

Например, отель 4* в центре города обошелся Александре Панамарчук в 95 евро в сутки. Зато еда в столице недорогая.

"Обед на двоих - в среднем 25 долларов без алкоголя. Салат 3-5 евро, основное блюдо с мясом или рыбой - 9-12 евро. Очень вкусно готовят баранину, она получается мягкая, сочная. Порции большие, сербская кухня очень сытная. Стоимость кофе 1-2 евро, безалкогольные напитки в такой же цене", - приводит примеры она.

Фото: В Сербии удобно путешествовать автомобилем (unsplash.com/mirko-jeremic)

В стране отличные дороги, поэтому путешественники могут смело брать машину напрокат.

"Стоимость от 35 евро в день в зависимости от марки автомобиля и вида страховки. Движение на дорогах спокойное, правила соблюдают, пробок не было", - рассказывает она изданию.

Полюбоваться на достопримечательности – одна из основных статей расходов для туристов. Например, экскурсии в Белграде могут стоить:

- индивидуальная пешеходная по городу на 4,5 часа - 70 евро;

- или с гидом-водителем на автомобиле 150 евро до 3 человек.

"Одна из самых популярных экскурсий из Белграда на целый день: Сремски-Карловци – Нови Сад включает посещение монастырей XV-XVI веков на Фрушка-Горе (сербский "Святой Афон"), прогулку по городам Сремски-Карловци и Нови Сад, посещение крепости Петроварадин XVII века и дегустацию вин.

Стоимость такой экскурсии 220 евро до 3 человек, что включает проезд на автомобиле с гидом-водителем и экскурсионную программу", - приводит пример руководитель туристической компании.

Фото: Уличные сладости в Белграде (pixabay.com)

Если хочется еще и "на воды"

До самого известного бальнеологического курорта Сербии - Врнячки Бани – можно доехать автомобилем за 2,5 часа. Этот курорт называют "Сербские Карловы Вары". Там лечат заболевания органов пищеварения, сахарный диабет, подагру и заболевания спины и суставов.

"Курорт очень зеленый, ухоженный парк, клумбы и цветы. Отдыхающих много, отели и бюветы работают, все процедуры выполняются", - рассказывает Александра Панамарчук.

Персонал отелей получил прививки от COVID-19 еще в феврале. Местные отдыхающие все также привиты, туристы приезжают с негативными ПЦР-тестами, обращает внимание она.

"Мое первое впечатление от курорта: по структуре похож на Монтекатини Терме (популярный спа-курорт в итальянском регионе Тоскана – ред.). Также в центре большой красивый курортный парк, в котором находятся 4 бювета с минеральными водами и оздоровительный центр с термальным сероводородным бассейном.

Фото: Мост во Врнячке Бане (wikipedia.org)

Отели расположены вокруг парка. Отдыхающие ходят пить воду в бюветы, процедуры принимают или в своем отеле, или в курортном госпитале Меркур", - описывает она особенности курорта тем, кто еще не бывал на сербских "водах" раньше.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит спа-отдых в Сербии.

Также туристов предупредили об аномальной жаре на курортах Турции.