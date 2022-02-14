Приведе до подорожчання. Експерт розвіяв міфи про відпочинок у форматі "все включено"

Чому в Україні поки що слабко розвивається формат all inclusive

В українських готелях поки що не приживається формат "все включено", до якого багато хто вже давно звик під час відпочинку в Туреччині чи Єгипту.

Про це йдеться у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Готелі в Україні вже "рухають" у бік розвитку цього формату, каже у коментарі виданню директор Школи готельного бізнесу "Smart Education" Олександр Чорний.

"Якщо взяти морське узбережжя, ми можемо працювати влітку як класичний курорт-готель, а взимку – як здравниця. Є кілька прикладів, коли готелі працюють цілий рік на нашому узбережжі – один на Азовському морі, інший – на Чорному. Вони намагаються розвиватися за рахунок добудови інфраструктури: взимку – теплий критий басейн, частина оздоровчих процедур – водолікування, масажі, комплексні детокс-програми”, – розповідає експерт.

"Шведська лінія тричі на добу – це просто триразове харчування"

Проте формат "all inclusive" ефективний за наявності кількох ресторанів та порівняно великого номерного фонду, пояснює він.

"Номірний фонд турецьких та єгипетських готелів, що працюють у такому форматі, дозволяє заселити 500-2000 гостей", – каже він.

А коли ж український готель має 30 номерів при максимальному завантаженні 75-80 гостей, то триразове харчування та абсолютно всі послуги в тарифі номери коштуватимуть дорожче, ніж наш турист готовий платити.

"Бізнес може заробляти або на ціні, або на валі – з невеликою маржою 6-7% при тисячах гостей. Коли ж гостей небагато – номер коштує 1,5 тисячі грн, а триразове харчування додаватиме ще 700-1000 грн на день, плюс мінімум пару сотень інших послуг", – наводить приклад експерт.

Він звертає увагу: не треба плутати харчування з "all inclusive". "Все включено" – пакет усіх послуг готелю:

користування пляжем;

басейном;

аквапарком;

дитячою кімнатою;

мінібаром у номері;

анімація, розваги, спортзал.

Собівартість цих послуг за невеликого номерного фонду не дозволяє прибутково продавати такі пакети.

Фото: Не треба плутати харчування з "all inclusive" та "все включено"(unsplash.com/anshu-a)

"Зазвичай all inclusive стосується готелів на морі, де завантаженість висока більшу частину року. У нас високий сезон на море – три місяці. Якщо брати Затоку та Азовське узбережжя – з середини червня до кінця серпня. З вересня всі пропонують оксамитовий сезон, знижки 30- 50%, щоб дозаробити", – описує проблему сезонності Олександр Чорний.

До кінця вересня продовжують працювати одиниці готелів, в яких є басейн з підігрівом. Це підходить для індивідуальних туристів, груп, які не можуть дозволити собі купити 20-30 номерів у найвищий сезон.

"Кардинально збільшити сезон – значить отримати витрати на опалення, що подорожчало. Більшість наших туристів готові платити, наприклад, 40-50 доларів на добу відпочинку. Відсоток туристів, які можуть заплатити 100-150 і більше доларів на добу, незначний. І в цій категорії внутрішній ринок турпослуг вже вступає у конкуренцію з іноземними курортами", – каже експерт.

"Те, що називають "all inclusive", коли харчування просто включене по "шведській лінії" тричі на добу – не все включено, а просто триразове харчування", – уточнює спеціаліст.

Якщо в реаліях України додати всі послуги, напої в номері, на барі, снеки – все, що пропонує турецький чи єгипетський готель, це призведе до зростання цін, вважає він.

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