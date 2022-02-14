ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Приведе до подорожчання. Експерт розвіяв міфи про відпочинок у форматі "все включено"

Новость на русском →
Понеділок 14 лютого 2022 13:28
Приведе до подорожчання. Експерт розвіяв міфи про відпочинок у форматі "все включено" Фото: Пляж у Затоці в Одеській області (unsplash.com/obv_design)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

Чому в Україні поки що слабко розвивається формат all inclusive

В українських готелях поки що не приживається формат "все включено", до якого багато хто вже давно звик під час відпочинку в Туреччині чи Єгипту.

Про це йдеться у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Готелі в Україні вже "рухають" у бік розвитку цього формату, каже у коментарі виданню директор Школи готельного бізнесу "Smart Education" Олександр Чорний.

"Якщо взяти морське узбережжя, ми можемо працювати влітку як класичний курорт-готель, а взимку – як здравниця. Є кілька прикладів, коли готелі працюють цілий рік на нашому узбережжі – один на Азовському морі, інший – на Чорному. Вони намагаються розвиватися за рахунок добудови інфраструктури: взимку – теплий критий басейн, частина оздоровчих процедур – водолікування, масажі, комплексні детокс-програми”, – розповідає експерт.

"Шведська лінія тричі на добу – це просто триразове харчування"

Проте формат "all inclusive" ефективний за наявності кількох ресторанів та порівняно великого номерного фонду, пояснює він.

"Номірний фонд турецьких та єгипетських готелів, що працюють у такому форматі, дозволяє заселити 500-2000 гостей", – каже він.

А коли ж український готель має 30 номерів при максимальному завантаженні 75-80 гостей, то триразове харчування та абсолютно всі послуги в тарифі номери коштуватимуть дорожче, ніж наш турист готовий платити.

"Бізнес може заробляти або на ціні, або на валі – з невеликою маржою 6-7% при тисячах гостей. Коли ж гостей небагато – номер коштує 1,5 тисячі грн, а триразове харчування додаватиме ще 700-1000 грн на день, плюс мінімум пару сотень інших послуг", – наводить приклад експерт.

Він звертає увагу: не треба плутати харчування з "all inclusive". "Все включено" – пакет усіх послуг готелю:

  • користування пляжем;
  • басейном;
  • аквапарком;
  • дитячою кімнатою;
  • мінібаром у номері;
  • анімація, розваги, спортзал.

Собівартість цих послуг за невеликого номерного фонду не дозволяє прибутково продавати такі пакети.

Приведе до подорожчання. Експерт розвіяв міфи про відпочинок у форматі &quot;все включено&quot;

Фото: Не треба плутати харчування з "all inclusive" та "все включено"(unsplash.com/anshu-a)

"Зазвичай all inclusive стосується готелів на морі, де завантаженість висока більшу частину року. У нас високий сезон на море – три місяці. Якщо брати Затоку та Азовське узбережжя – з середини червня до кінця серпня. З вересня всі пропонують оксамитовий сезон, знижки 30- 50%, щоб дозаробити", – описує проблему сезонності Олександр Чорний.

До кінця вересня продовжують працювати одиниці готелів, в яких є басейн з підігрівом. Це підходить для індивідуальних туристів, груп, які не можуть дозволити собі купити 20-30 номерів у найвищий сезон.

"Кардинально збільшити сезон – значить отримати витрати на опалення, що подорожчало. Більшість наших туристів готові платити, наприклад, 40-50 доларів на добу відпочинку. Відсоток туристів, які можуть заплатити 100-150 і більше доларів на добу, незначний. І в цій категорії внутрішній ринок турпослуг вже вступає у конкуренцію з іноземними курортами", – каже експерт.

"Те, що називають "all inclusive", коли харчування просто включене по "шведській лінії" тричі на добу – не все включено, а просто триразове харчування", – уточнює спеціаліст.

Якщо в реаліях України додати всі послуги, напої в номері, на барі, снеки – все, що пропонує турецький чи єгипетський готель, це призведе до зростання цін, вважає він.

Нагадаємо, ми писали, що подивитися у Будапешті на вихідні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору