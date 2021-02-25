Місця в готелях закінчуються: попит на острівний відпочинок рекордно зріс

Вільні номери ще можна знайти в деяких готелях

Мальдіви продовжують бити рекорди за кількістю прибулих на курорти туристів в цьому році. Про це оголосило Міністерство туризму, підрахувавши іноземних гостей в минулу неділю, повідомляє місцеве видання The Edition.

За даними міністерства, 21 лютого кількість прибувалих в день іноземних гостей досягла 5100 чоловік, що стало новим рекордом. Всього ж за даними міністерства туризму, з 1 по 17 лютого на Мальдіви прибули 147 744 туриста. Експерти ринку відзначають, що через наплив відпочивальників у багатьох готелях вже закінчилися вільні місця.

Яка ситуація з туризмом на островах

У 2020 році на Мальдівах побували всього 555 тисяч туристів, що різко відрізняється від показника в 1,7 мільйона мандрівників, які відпочивали на архіпелазі в 2019 році.

Фото: На Мальдіви в день прилітають тисячі туристів (booking.com)

Через пандемію COVID Мальдіви закрили свої кордони в березні 2020 року, фактично зупинивши туристичну галузь. Після повторного відкриття неба 15 липня 2020 року острівній державі вдалося залучити 172 тисячі туристів до кінця року.

В середньому Мальдіви реєстрували 3000 прибуттів на день після того, як країна відкрилася для подорожей. Кількість прибуттів зросла до 4200 в день в грудні 2020 року. За офіційними підрахунками, українці увійшли до трійки країн, звідки на курорти країни їдуть відпочивати найчастіше.

За даними місцевих ЗМІ, до кінця року на Мальдівах збираються прийняти не менше 1,5 млн гостей.

Іноземцям надають 30-денну безкоштовну візу після прибуття, якщо ті підтвердили бронювання житла в будь-якому зареєстрованому туристичному об'єкті країни. Туристам на Мальдівах не треба проходити карантин або тести на COVID. Але гостей просять заповнити онлайн-форму заяви про стан здоров'я та надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного за 96 годин до вильоту.

Фото: Готельний номер "бульбашка" на Мальдівах (finolhu.com)

Популярні готелі зупинили продажі

Багато популярних готелів "зайняті" на місяці наперед. Експерти кажуть, що зараз українці активно бронюють не тільки весняний відпочинок, але і літні відпустки на Мальдівських курортах.

"Такої глибини продажів по Мальдівам, як в цьому сезоні, я не пригадаю. На поточний момент ми активно бронюємо Мальдіви на літо", - говорить РБК-Україна Тетяна Менендес, заступник директора туроператора "Індіана Тревел".

Вже зараз ряд популярних готелів на Мальдівах оголошують про зупинку продажів аж до квітня, а деякі - і до початку травня. Такою інформацією поділилася з профільним виданням mastertura.com.ua директор компанії-туроператора "Центр" Світлана Вітковська.

Фахівець пояснює зупинку продажів зниженням цін на відпочинок, яке відзначається після святкових дат. А також тим, що високий сезон на островах ще триває.

Фото: Популярний готель на острові (conradmaldives.com)

"Це не означає, що з вибором номерів є складнощі: поки ще можна знайти альтернативи в сусідніх об'єктах. Або - у запитуваному туристом готелі, змінивши категорію номера або запропонувавши відпочинок з комбінацією різних номерів", - розповіла експерт.

За даними представників туристичних компаній, якісний відпочинок на Мальдівах на приватних островах для туристів коштує від 1700 доларів з людини за умови бронювання прямих перельотів.

Нагадаємо, ми писали, що українці активніше купують преміум-путівки на Мальдіви.

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