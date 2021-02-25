Места в отелях заканчиваются: спрос на островной отдых рекордно вырос

Свободные номера еще можно найти в некоторых отелях

Мальдивы продолжают бить рекорды по количеству прибывающих на курорты туристов в этом году. Об этом объявило Министерство туризма, подсчитав иностранных гостей в минувшее воскресенье, сообщает местное издание The Edition.

По данным министерства, 21 февраля количество прибывающих в день иностранных гостей достигло 5100 человек, что стало новым рекордом. Всего же по данным министерства туризма, с 1 по 17 февраля на Мальдивы прибыли 147 744 туриста. Эксперты рынка отмечают, что из-за наплыва отдыхающих во многих отелях уже закончились свободные места.

Какая ситуация с туризмом на островах

В 2020 году на Мальдивах побывали всего 555 тысяч туристов, что резко отличается от показателя в 1,7 миллиона путешественников, которые отдыхали на архипелаге в 2019 году.

Фото: На Мальдивы в день прилетают тысячи туристов (booking.com)

Из-за пандемии COVID Мальдивы закрыли свои границы в марте 2020 года, фактически остановив туристическую отрасль. После повторного открытия неба 15 июля 2020 года островному государству удалось привлечь 172 тысячи туристов до конца года.

В среднем Мальдивы регистрировали 3000 прибытий в день после того, как страна открылась для путешествий. Количество прибытий возросло до 4200 в день в декабре 2020 года. По официальным подсчетам, украинцы вошли в тройку стран, откуда на курорты страны едут отдыхать чаще всего.

По данным местных СМИ, до конца года на Мальдивах собираются принять не менее 1,5 млн гостей.

Иностранцам предоставляют 30-дневную бесплатную визу по прибытии, если те подтвердили бронь жилья в любом зарегистрированном туристическом объекте страны. Туристам на Мальдивах не надо проходить карантин или тесты на COVID. Но гостей просят заполнить онлайн-форму заявления о состоянии здоровья и предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 96 часов до вылета.

Фото: Отельный номер "пузырь" на Мальдивах (finolhu.com)

Популярные отели остановили продажи

Многие популярные отели "заняты" на месяцы вперед. Эксперты говорят, что сейчас украинцы активно бронируют не только весенний отдых, но и летние отпуска на Мальдивских курортах.

"Такой глубины продаж по Мальдивам, как в этом сезоне, я не припомню. На текущий момент мы активно бронируем Мальдивы на лето", - говорит РБК-Украина Татьяна Менендес, заместитель директора туроператора "Индиана Тревел".

Уже сейчас ряд популярных отелей на Мальдивах объявляют об остановке продаж вплоть до апреля, а некоторые - и до начала мая. Такой информацией поделилась с профильным изданием mastertura.com.ua директор компании-туроператора "Центр" Светлана Витковская.

Специалист объясняет остановку продаж снижением цен на отдых, которое отмечается после праздничных дат. А также тем, что высокий сезон на островах еще продолжается.

Фото: Популярный отель на острове (conradmaldives.com)

"Это не значит, что с выбором номеров есть сложности: пока еще можно найти альтернативы в соседних объектах. Или - в запрашиваемом туристом отеле, поменяв категорию номера или предложив отдых с комбинацией разных номеров", - рассказала эксперт.

По данным представителей туристических компаний, качественный отдых на Мальдивах на частных островах для туристов стоит от 1700 долларов с человека при условии бронирования прямых перелетов.

Напомним, мы писали, что украинцы активнее покупают премиум-путевки на Мальдивы.

Также мы раскрывали детали о высоких ценах за отдых на Мальдивах.