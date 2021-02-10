"Такого попиту не пригадую": українці активніше купують преміум-путівки на Мальдіви

Туризм на островах повертається до масштабів до пандемії

Під час пандемії туризм на Мальдівах активно відновлюється. Чималу роль у цьому відіграло те, що на курортні острови стали приїжджати заможні туристи. Про це йдеться у статті Financial Times.

За даними Світового банку, туризм як найбільша галузь країни прямо або побічно становить 2/3 ВВП Мальдів, тому рішення закрити кордони у березні 2020 року завдало великого удару по економіці країни.

"Це був ключовий фактор зниження ВВП на 51,6% у другому кварталі 2020 року у порівнянні з тим самим періодом попереднього року", - уточнюють в публікації.

Водночас туризм на Мальдівах на початку 2021 року відновлюється непоганими темпами.

"Нетипові" правила в'їзду

Влітку 2020 року на Мальдівах знову відкрили кордони: всі прибуваючі на місцеві курорти повинні мати при собі негативний результат тесту на COVID, зроблений за 96 годин до вильоту. Також - підтверджене бронювання житла та заповнену заздалегідь форму анкети про стан здоров'я.

Але при цьому Мальдівах не встановили обмежень в залежності від того, в яких країнах рівень захворюваності вищий або нижчий.

"Туди пускають туристів навіть з країн з найгіршими показниками інфікування. Ця політика помітно контрастує з більш обережними стратегіями інших популярних туристичних країн", - пишуть у статті FT.

Фото: Туристи відпочивають переважно на віллах або у гест-хаусах (скріншот з сайту booking.com)

Маврикій, наприклад, відкритий для туристів, але іноземці повинні бронювати відпустку через сайт Маврикійського агентства по просуванню туризму, залишатися у своїх номерах протягом перших 14 днів і проходити тести на COVID на перший, сьомий та 14 дні поїздки.

На островах Мальдів деякі туристи хворіють, але масових спалахів коронавірусу там не фіксували, відзначає видання. За офіційними даними, наприкінці січня на всіх островах Мальдів на самоізоляції перебувало 54 іноземці. З початку пандемії в країні зареєстрували 16 783 випадки коронавірусу та 55 смертей.

На Мальдівах туристи відпочивають не в типових готелях, а у віллах на узбережжі. Навіть бюджетні варіанти відпочинку на островах (з проживанням не на віллах, а в гест-хайусах) забезпечують умови для ізоляції від інших туристів. Це – один з аргументів на користь проведення відпустки на островах під час пандемії.

Приріст туристів з України склав 99%

Близько 25 зі 166 курортів Мальдів сьогодні все ще закриті, а деякі працюють з низькою заповнюваністю.

Але до кінця 2020-го на курорти стало прибувати все більше туристів, повідомляє Financial Times.

Фото: Українські туристи – серед лідерів за кількістю відпочиваючих на островах (скріншот з сайту booking.com)

"У серпні було всього 7 636 осіб - на 94,5% менше, ніж у попередньому році. У грудні - 96 412 відвідувачів, що на 43,7% менше. Кількість відвідувачів з Великої Британії в грудні збільшилася на 20% у порівнянні з попереднім роком. Відвідувачів з Росії стало більше на 73% у грудні. Росія стала другим за значимістю ринком для Мальдів, а у 2019-му вона була на 6-му місці", - повідомляється в статті.

Приріст кількості туристів з Казахстану в грудні склав 220%, туристів з України - 99%. За даними видання, велика авіакомпанія Trans Maldivian Airways у грудні виконувала понад 200 рейсів на день, перевозячи в середньому 2 500 пасажирів у порівнянні з 2 800 на день до пандемії.

Попит на преміальний відпочинок виходить на рівень до пандемії

Багато готельєрів найпрестижніших курортів на Мальдівах теж констатують збільшення кількості клієнтів, повідомляє Financial Times. Так, знову популярним стає преміальний відпочинок на острові Какао Комо, розташованому за 40 хвилин їзди на катері від міжнародного аеропорту.

Третину острова займає один з готельних центрів з безліччю спа-послуг і оздоровчих центрів. Ціни на проживання у віллах біля води на острові стартують від 1854 доларів за ніч. У грудні середня заповнюваність вілл склала 87%.

На ще одному курорт острова, де ціни починаються від 2500 доларів за ніч, теж констатують притік туристів. Там заявили FT, що середній рівень заповнюваності вілл в грудні 2020 року склав 77% (на 2% більше, ніж у 2019 році до пандемії), а виторг від харчових продуктів та напоїв зріс на 21% у річному обчисленні.

Ціни для українців стартують від 1700 доларів з людини

Попит на поїздки на курортні острови Мальдів констатують і в українських турфірмах. Деякі навіть говорять, що давно не бачили такої великої кількості запитів на цей напрямок.

Туристи купують путівки не тільки на найближчі тижні, але й бронюють відпочинок на райських островах частіше на півроку наперед, кажуть РБК-Україна в туркомпаніях.

Фото: Близько 25 зі 166 курортів Мальдів сьогодні все ще закриті (booking.com)

"Такої глибини продажів по Мальдівах, як цього сезону, я не пригадую. На поточний момент ми активно бронюємо Мальдіви на літо", - говорить РБК-Україна Тетяна Менендес, заступник директора туроператора "Індіана Тревел".

За даними представника туркомпанії "Променада тур" Оксани Рибальченко, якісний відпочинок на Мальдівах на приватних островах для туристів коштує від 1700 доларів з людини за умови бронювання прямих перельотів.

"Якщо ви все ж зважилися на Мальдіви, мінімальний варіант, від якого можна відштовхуватись за ціною і якістю, це готель-острів. Власне, те саме, заради чого летять на Мальдіви", - зазначила вона.

Раніше ми писали, що українці опинилися серед лідерів за кількістю туристів на Мальдівах на початку січня.

Також повідомлялося, що тури в Єгипет можуть суттєво подорожчати.