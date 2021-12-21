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Меню без молока, м'яса і яєць. Готелі Туреччини зіткнуться з нестачею місцевих продуктів в 2022 році: в чому причина

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Вівторок 21 грудня 2021 17:05
Меню без молока, м'яса і яєць. Готелі Туреччини зіткнуться з нестачею місцевих продуктів в 2022 році: в чому причина Фото: Їжа в готелях Туреччини (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У курортних локаціях скорочують кількість молочної худоби

Асортимент їжі в турецьких готелях в 2022 році може істотно змінитися. Вже зараз постачальники молочних і м'ясних продуктів на курортах попереджають: можливий дефіцит молока, яєць і білого м'яса.

Таку заяву зробив президент Президент Асоціації молока і молочних продуктів Манавгата (MASUB) Білал Ай, повідомляє Turkiye Turizm. Він зазначив, що через збільшення витрат на вирощування молочної худоби виробник був змушений віддати племінних корів на забій.

"Якщо цьому не запобігти, компанії-постачальники, які доставляють продукти в готелі в туристичний сезон 2022 року, можуть зіткнутися з труднощами щодо молока, молочних продуктів, яєць і білого м'яса. Це не може бути вирішене за допомогою імпорту", - попередив фахівець.

З чим пов'язані труднощі: собівартість - вища за ціни на продукцію

Президент Асоціації молока зазначив, що виробники почали працювати собі у збиток. В таких умовах місцеві виробництва можуть протриматися місяці три. Виниклі труднощі можна вирішити підтримкою виробництва від держави.

Меню без молока, м'яса і яєць. Готелі Туреччини зіткнуться з нестачею місцевих продуктів в 2022 році: в чому причинаФото: готелі в Манавгаті (booking.com)

"Півтора роки тому 50 кілограмів молочного корму коштували 60 лір, а сьогодні - 180 лір. Вартість 1 літра сирого молока становить 4,7 ліри. Однак собівартість 1 літра молока для виробника становить 5,6 ліри", - навів він приклади збитків.

На його думку, Туреччина зараз є країною з найвищими в світі витратами на сировину для молочного тваринництва.

"Сьогодні Turkish Airlines пропонує своїм гостям на сніданок в літаках голландські продукти: чеддер, молоко, безліч видів сиру. Звичайно, найважливішим фактором у цьому є те, що голландська держава підтримує виробника", - зазначив Білал Ай.

Меню без молока, м'яса і яєць. Готелі Туреччини зіткнуться з нестачею місцевих продуктів в 2022 році: в чому причинаФото: Традиційний турецький сніданок в готелі (booking.com)

Скільки продуктів необхідно одному туристичному місту

Манавгат - третє за величиною місто провінції на узбережжі Середземного моря в 76 кілометрах від Анталії. Цей курорт славиться пляжами і пам'ятками.

Саме в Манавгаті підняли питання підтримки місцевих виробників від інфляції і навели приклад, наскільки туризм в регіоні залежить від стабільності їх роботи.

Президент MASUB підкреслив, що споживання продуктів в Манавгаті - з розміщенням в готелях на 300 тисяч осіб на рік становить: 100 млн яєць, 12 тисяч тонн білого м'яса (птиця, телятина, кролик).

Меню без молока, м'яса і яєць. Готелі Туреччини зіткнуться з нестачею місцевих продуктів в 2022 році: в чому причинаФото: Готелі закуповують продукти тоннами (booking.com)

"Кількість продуктів, які споживаються нашими підприємствами, становить: 6 тисяч тонн червоного м'яса, 5 тисяч тонн кілограмів сирів, 8 тисяч тонн помідорів, тисяча тонн оливок, 15 тисяч тонн молока і йогурту", - перерахував він споживання фермерських продуктів в курортній локації на Анталійському узбережжі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Туреччині розкрили амбітні плани на новий сезон.

Раніше ми писали про запуск легендарного поїзда "Східний експрес" в Туреччині.

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