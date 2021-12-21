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Меню без молока, мяса и яиц. Отели Турции столкнутся с нехваткой местных продуктов в 2022 году: в чем причина

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 17:05
Меню без молока, мяса и яиц. Отели Турции столкнутся с нехваткой местных продуктов в 2022 году: в чем причина Фото: Еда в отелях Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В курортных локациях сокращают количество молочного скота

Ассортимент еды в турецких отелях в 2022 году может существенно измениться. Уже сейчас поставщики молочных и мясных продуктов на курортах предупреждают: возможен дефицит молока, яиц и белого мяса.

Такое заявление сделал президент Президент Ассоциации молока и молочных продуктов Манавгата (MASUB) Билал Ай, сообщает Turkiye Turizm. Он отметил, что из-за увеличения затрат на выращивание молочного скота производитель был вынужден отдать племенных коров на убой.

"Если это не предотвратить, компании-поставщики, которые доставляют продукты в отели в туристический сезон 2022 года, могут столкнуться с трудностями в отношении молока, молочных продуктов, яиц и белого мяса. Это не может быть решено с помощью импорта", - предупредил специалист.

С чем связаны трудности: себестоимость - выше цен на продукцию

Президент Ассоциации молока отметил, что производители начали работать себе в убыток. В таких условиях местные производства могут продержаться месяца три. Возникшие трудности можно решить поддержкой производства от государства.

Меню без молока, мяса и яиц. Отели Турции столкнутся с нехваткой местных продуктов в 2022 году: в чем причинаФото: Отели в Манавгате (booking.com)

"Полтора года назад 50 килограммов молочного корма стоили 60 лир, а сегодня - 180 лир. Стоимость 1 литра сырого молока составляет 4,7 лиры. Однако себестоимость 1 литра молока для производителя составляет 5,6 лиры", - навел он примеры убытков.

По его мнению, Турция сейчас является страной с самыми высокими в мире затратами на сырье для молочного животноводства.

"Сегодня Turkish Airlines предлагает своим гостям на завтрак в самолетах голландские продукты: чеддер, молоко, множество видов сыра. Конечно, самым важным фактором в этом является то, что голландское государство поддерживает производителя", - отметил Билал Ай.

Меню без молока, мяса и яиц. Отели Турции столкнутся с нехваткой местных продуктов в 2022 году: в чем причинаФото: Традиционный турецкий завтрак в отеле (booking.com)

Сколько продуктов необходимо одному туристическому городу

Манавгат – третий по величине город провинции на побережье Средиземного моря в 76 километрах от Анталии. Этот курорт славится пляжами и достопримечательностями.

Именно в Манавгате подняли вопрос поддержки местных производителей от инфляции и привели пример, насколько туризм в регионе зависит от стабильности их работы.

Президент MASUB подчеркнул, что потребление продуктов в Манавгате - с размещением в отелях на 300 тысяч человек в год составляет: 100 млн яиц, 12 тысяч тонн белого мяса (птица, телятина, кролик).

Меню без молока, мяса и яиц. Отели Турции столкнутся с нехваткой местных продуктов в 2022 году: в чем причинаФото: Отели закупают продукты тоннами (booking.com)

"Количество продуктов, потребляемых нашими предприятиями, составляет: 6 тысяч тонн красного мяса, 5 тысяч тонн килограммов сыров, 8 тысяч тонн помидоров, тысяча тонн оливок, 15 тысяч тонн молока и йогурта", - перечислил он потребление фермерских продуктов в курортной локации на анталийском побережье.

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