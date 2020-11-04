Мексика або Домінікана: порівнюємо пляжі, умови в'їзду та сервіс на курортах

Мексика і Домінікана - два райських куточки Карибського басейну. Казкові пейзажі, тепло і сонце весь рік, екзотика на кожному кроці, колоритні курорти й для активного, і для усамітненого відпочинку, безвізовий в’їзд - обидва напрямки виглядають надзвичайно привабливо.

Спробуємо розібратися в особливостях кожного з них.

Як відбувається переліт

Переліт до Латинської Америки довгий: понад 15 годин і в Мексику, і в Домінікану. Однак є досить широкий вибір регулярних рейсів різних авіакомпаній з пересадками в Амстердамі, Парижі, Франкфурті, Мюнхені та Стамбулі, що дає можливість обрати комфортний за вартістю та умовами перельоту варіант.

Турист відповідно до своїх потреб зможе вибрати, яким класом летіти та як харчуватися на борту, а пересадкою можна скористатися для перепочинку та розминки, особливо якщо з вами подорожують діти.

Фото: Мексика або Домінікана: що вибрати? (колаж РБК-Україна)

З додаткових "плюсів" - авіакомпанії зараз пропонують спеціальні ціни на дитячі квитки й надають можливість скористатися послугою бронювання квитків задовго до вильоту.

Крім того, деякі пропонують гнучку систему повернення коштів у разі скасування поїздки до кінця березня 2021 року.

Місцеві курорти та сервіс

Пейзажі Домінікани нагадують Мальдіви - такі само білосніжні пляжі, кокосові пальми, мангрові ліси й бірюзово-смарагдова вода.

Інфраструктура добре розвинена - від затишних бунгало до розкішних комплексів. В готелях зазвичай насичена розважальна програма, популярністю користуються серфінг, рафтинг, сплави на каное, польоти на параплані.

Фото: Чисті пляжі Домінікани (pixabay.com)

Найпопулярнішим пунктом призначення є Пунта-Кана, на північ від якої знаходиться містечко Баваро з однойменним одним з "найінстаграмніших" пляжів країни. Ідеальне місце для спокійного сімейного відпочинку.

Коралові рифи створюють умови для безпечного купання, захищаючи пляжі від високих хвиль і сильних течій. Вся необхідна інфраструктура - поруч з пляжами. Якщо хочеться чогось більш "незайманого" і спокійного, варто побувати на пляжах Кайо-Левантадо і Рінкон.

Тропічні пляжі Мексики не менш захоплюючі. Курорти Канкуна, Рів’єра Майя і Тулума - одні з найкращих: колір і прозорість води на пляжах здаються неземними, а білизна піску ледве не засліплює. Ресторани, спа, готельні комплекси - тут все на вищому рівні.

Тим, кому більше до вподоби острівний відпочинок і дайвінг, сподобається Косумель. З найкрасивіших пляжів, які нікого не відпускають без вражень, - культове місце для серферів Тронконес, романтики оцінять пляж Любові (або Таємний пляж), що розташувався всередині печери, дика природа пляжів Коста Алегре та Єлапа для тих, хто хоче побути наодинці із собою.

Правила в'їзду до Мексики та Домінікани

Для в’їзду в Мексику та Домінікану візи не потрібні. Для відпочинку у Мексиці достатньо отримати безкоштовний електронний дозвіл на одноразовий в’їзд терміном на 180 днів.

Фото: Відпочинок у Мексиці (pixabay.com)

Для в’їзду в Домінікану достатньо мати чинний закордонний паспорт без обмежень щодо строку його дії, в аеропорту прибуття вибірково роблять експрес-тести на COVID-19.

Поки що обидві країни знаходяться в "зеленій" зоні, тож відправлятися на 14-денний карантин чи робити ПЛР-тест після повернення до України не потрібно.

Що варто знати про місцеву кухню та шопінг

Кухня обох країн досить екзотична через незвичні для європейців поєднання продуктів. У Домінікані активно використовують бобові з бананами, овочами та м’ясом. Страви заправляють великою кількістю спецій.

Варто спробувати густі овочево-м’ясні супи асопао і санкочо, мангу - тушковані шматочки зеленого банана з беконом, сиром і цибулею або мофонго - густе бананове пюре на м’ясному бульйоні.

Мексиканська кухня входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місцева їжа готується з використанням кукурудзяного борошна. Окрім відомих багатьом такос і бурітос, слід також спробувати позоле - густий суп з кукурудзи та м’яса, підсмажену кукурудзяну тортилью з м’ясною, рибною закускою чи бобами або енчіладу, в яку загортають м’ясо, сир, морепродукти, боби, овочі або все це разом.

Що стосується спецій, то мексиканська кухня навіть гостріша за домініканську. З десертів - найрізноманітніші варіації з місцевих тропічних фруктів.

Фото: Пляжі острова Косумель (pixabay.com)

Для любителів шопінгу великі торгівельні центри скупчені на найбільших курортах країн - у Мексиці в Канкуні та Рів’єра Майя, а в Домінікані - в Санто-Домінго та Пунта-Кані. Тут є і брендові магазини, і дизайнерські бутіки. За місцевими сувенірами краще відправлятися на локальні базарчики.

Безпека туристів на курортах

Курорти обох країн безпечні для відпочинку. У публічних місцях діють загальноприйняті правила карантину - вимога перебувати в масці та дотримуватися безпечної дистанції з іншими людьми.

Головні пам'ятки та екскурсії

У Домінікані майже немає архітектурних та історичних пам’яток, однак кілька чудових національних парків і заповідників (Дель-Есте, Хосе Раміреса, Лос-Аітісес, Армандо Бермудеса, Харагуа) та інші розваги з лишком компенсують цей факт.

Щоб ближче познайомитися з країною, варто побувати на карнавалі у Санта-Домінго, пірнути до затонулого корабля біля острова Каталіна, поспостерігати за китами на Самані, позбирати бурштин на пляжах Сосуа.

Фото: Піраміда культури тотонаків, Мексика (pixabay.com)

Півострів Юкатан - колиска стародавніх цивілізацій. І передусім Мексика приваблює безліччю пам’яток періоду ацтеків і майя. Віддавши данину давнім культурам, варто також побачити сеноти - печери з надзвичайно чистими озерами всередині, побувати в музеї підводних скульптур та океанаріумі в Канкуні й поплавати з гігантськими черепахами в містечку Акумель.

Однією з найатмосферніших подій, на яких варто побувати, - День Мертвих, який святкується 1-2 листопада. У ці дні мексиканці вшановують померлих родичів пишними гуляннями та костюмованими карнавалами.

Коротко підсумовуючи, обирайте Мексику, якщо не плануєте економити на відпочинку і бажаєте не тільки лежати на пляжі, але й багато подорожувати країною та зануритися в стародавню історію. А Домінікана більше підійде тим, кому до душі відпочинок у форматі "все включено" зі спортивними активностями на тлі неймовірних пейзажів.

Нагадаємо, раніше були названі головні популярні напрямки для закордонного відпочинку у листопаді.

Також ми писали, що новий єгипетський курорт став більш доступним для українців.