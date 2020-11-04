Мексика или Доминикана: сравниваем пляжи, условия въезда и сервис на курортах

Мексика и Доминикана - два райских уголках Карибского бассейна. Сказочные пейзажи, тепло и солнце весь год, экзотика на каждом шагу, колоритные курорты и для активного, и для уединенного отдыха, безвизовый въезд - оба направления выглядят чрезвычайно привлекательно.

Попробуем разобраться в особенностях каждого из них.

Как проходит перелет

Перелет в Латинскую Америку долгий: более 15 часов и в Мексику, и в Доминикану. Однако есть достаточно широкий выбор регулярных рейсов различных авиакомпаний с пересадками в Амстердаме, Париже, Франкфурте, Мюнхене и Стамбуле, что дает возможность выбрать комфортный по стоимости и условиям перелета вариант.

Турист исходя из своих потребностей сможет выбрать, каким классом лететь и как питаться на борту, а пересадкой можно воспользоваться для передышки и разминки, особенно если с вами путешествуют дети.

Фото: Мексика или Доминикана: что выбрать? (коллаж РБК-Украина)

Из дополнительных "плюсов" - авиакомпании сейчас предлагают специальные цены на детские билеты и предоставляют возможность воспользоваться услугой бронирования билетов задолго до вылета.

Кроме того, некоторые предлагают гибкую систему возврата средств в случае отмены поездки до конца марта 2021 года.

Местные курорты и сервис

Пейзажи Доминиканы напоминают Мальдивы - такие же белоснежные пляжи, кокосовые пальмы, мангровые леса и бирюзово-изумрудная вода.

Инфраструктура хорошо развита - от уютных бунгало до роскошных комплексов. В отелях обычно насыщенная развлекательная программа, популярностью пользуются серфинг, рафтинг, сплавы на каноэ, полеты на параплане.

Фото: Чистые пляжи Доминиканы (pixabay.com)

Самым популярным пунктом назначения является Пунта-Кана, на север от которой находится городок Баваро с одноименным одним из самых "инстаграмных" пляжей страны. Идеальное место для спокойного семейного отдыха.

Коралловые рифы создают условия для безопасного купания, защищая пляжи от высоких волн и сильных течений. Вся необходимая инфраструктура - рядом с пляжами. Если хочется чего-то более "девственного" и спокойного, стоит побывать на пляжах Кайо-Левантадо и Ринкон.

Тропические пляжи Мексики не менее увлекательные. Курорты Канкуна, Ривьера Майя и Тулум - одни из лучших: цвет и прозрачность воды на пляжах кажутся неземными, а белизна песка едва не ослепляет. Рестораны, спа, гостиничные комплексы - здесь все на высшем уровне.

Тем, кому больше нравится островной отдых и дайвинг, придется по душе Косумель. Из самых красивых пляжей, которые никого не отпускают без впечатлений, - культовое место для серферов Тронконес, романтики оценят пляж Любви (или Тайный пляж), который расположился внутри пещеры, дикая природа пляжей Коста Алегре и Элапа для тех, кто хочет побыть наедине с собой.

Правила въезда в Мексику и Доминикану

Для въезда в Мексику и Доминикану визы не нужны. Для отдыха в Мексике достаточно получить бесплатное электронное разрешение на однократный въезд сроком на 180 дней.

Фото: Отдых в Мексике (pixabay.com)

Для въезда в Доминикану достаточно иметь действующий заграничный паспорт без ограничений срока его действия, в аэропорту прибытия выборочно делают экспресс-тесты на COVID-19.

Пока что обе страны находятся в "зеленой" зоне, поэтому отправляться на 14-дневный карантин или делать ПЦР-тест после возвращения в Украину не нужно.

Что стоит знать о местной кухне и шоппинге

Кухня обеих стран достаточно экзотическая из-за непривычных для европейцев сочетаний продуктов. В Доминикане активно используют бобовые с бананами, овощами и мясом. Блюда заправляют большим количеством специй.

Стоит попробовать густые овощно-мясные супы асопао и санкочо, мангу - тушеные кусочки зеленого банана с беконом, сыром и луком или мофонго - густое банановое пюре на мясном бульоне.

Мексиканская кухня входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Местная еда готовится с использованием кукурузной муки. Кроме известных многим такос и буритос, следует также попробовать позоле - густой суп из кукурузы и мяса, поджаренную кукурузную тортилью с мясной, рыбной закуской или бобами или энчиладу, в которую заворачивают мясо, сыр, морепродукты, бобы, овощи, или все это вместе.

Что касается специй, то мексиканская кухня даже острее доминиканской. Из десертов - разнообразные вариации из местных тропических фруктов.

Фото: Пляжи острова Косумель (pixabay.com)

Для любителей шопинга крупные торговые центры сосредоточены на крупнейших курортах страны - в Мексике в Канкуне и Ривьера Майя, а в Доминикане - в Санто-Доминго и Пунта-Кане. Здесь есть и брендовые магазины, и дизайнерские бутики. За местными сувенирами лучше отправляться на локальные базарчики.

Безопасность туристов на курортах

Курорты обеих стран безопасны для отдыха. В публичных местах действуют общепринятые правила карантина - требование находиться в маске и придерживаться безопасной дистанции с другими людьми.

Главные памятники и экскурсии

В Доминикане почти нет архитектурных и исторических достопримечательностей, однако несколько великолепных национальных парков и заповедников (Дель-Эсте, Хосе Рамиреса, Лос-Аитисес, Армандо Бермудеса, Харагуа) и другие развлечения с лихвой компенсируют этот факт.

Чтобы ближе познакомиться со страной, стоит побывать на карнавале в Санта-Доминго, нырнуть к затонувшему кораблю возле острова Каталина, понаблюдать за китами на Самане, пособирать янтарь на пляжах Сосуа.

Фото: Пирамида культуры тотонаков, Мексика (pixabay.com)

Полуостров Юкатан - колыбель древних цивилизаций. И, прежде всего, Мексика привлекает множеством памятников периода ацтеков и майя. Отдав дань древним культурам, стоит также увидеть сеноты - пещеры с чистейшими озерами внутри, побывать в музее подводных скульптур и океанариуме в Канкуне и поплавать с гигантскими черепахами в городке Акумель.

Одно из самых атмосферных событий, на которых стоит побывать, - День Мертвых, который празднуется 1-2 ноября. В эти дни мексиканцы поминают умерших родственников пышными гуляниями и костюмированными карнавалами.

Подводя итоги, выбирайте Мексику, если не планируете экономить на отдыхе и хотите не только лежать на пляже, но и много путешествовать по стране и окунуться в древнюю историю. А Доминикана больше подойдет тем, кому по душе отдых в формате "все включено" со спортивными активностями на фоне невероятных пейзажей.

Напомним, ранее были названы главные популярные направления для зарубежного отдыха в ноябре.

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