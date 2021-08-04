Мавританський колорит на узбережжі Коста Бланка: мальовничий курорт в Іспанії стане доступнішим для українців

Прямі рейси з Києва будуть виконуватися двічі на тиждень
Все більше європейських країн спрощують правила в'їзду для наших туристів влітку. Іспанія відкрилася для українців лише тиждень тому, а в країну вже полетіли відпочивати наші мандрівники. Багато хто активно демонструє фото яскравих моментів європейського відпочинку у своїх соцмережах.
Спочатку новину про відкриття кордонів Іспанії для туристів експерти туристичного ринку сприйняли без ентузіазму через дорогі авіаквитки та рейси з пересадками. Але тепер полетіти на улюблені курорти з України стало простіше.
З Києва в серпні запускають прямі рейси в Аліканте, що значно спростить і здешевить подорож як самостійним туристам, так і тим, хто купує пакетні тури в агентств.
Нові рейси з'явилися в авіакомпанії Bees Airline. Продажі квитків стартували з 30 липня, а початок польотів заплановано на 20 серпня. Тепер полетіти в Аліканте з Києва можна щопонеділка і що п'ятниці.
Вартість авіаквитків: – від 1998 гривень в одну сторону.
Час в дорозі: 4 години.
Великий курорт на Середземному морі на сході Іспанії - Аліканте - знаходиться неподалік від Барселони й Валенсії, а наймодніший курорт Європи острів Ібіца – всього в 178 км. Велика перевага курорту – власний аеропорт.
Аліканте - популярне місце для пляжного відпочинку серед українських туристів. У самому місті багато широких піщаних пляжів, парків, вуличок, площ і різноманітних історичних пам'яток – наприклад, замок Санта-Барбара і "мавританський" квартал Санта-Круз.
А провінція Аліканте з узбережжям у 240 кілометрів отримало назву "Коста Бланка" – за білосніжний пісок на пляжах. Хоча в самому місті пісок золотистий.
У курортного регіону є свої особливості: солодощі з мигдалем-туррон, особливе "королівське вино", коричневі пейзажі через занадто сухий клімат. Набережна міста викладена мозаїкою з 6 млн різнокольорових мармурових плиток. Для дітей це ідеальне місце відпочинку. Курорт забудований якісними готелями, в місті багато парків, ресторанів, бутиків.
Іспанія відкрилася для українських туристів без обмежень на в'їзд. З 27 липня не потрібно пред'являти ні сертифікат про вакцинацію, ні негативний результат тесту на COVID, повідомляється на сайті українського МЗС.
Такий простий режим поїздки пов'язаний з тим, що з 27 липня країна внесла Україну в список країн "зеленої зони", тому для поїздки українським пасажирам достатньо заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії або завантажити мобільний додаток Spain Travel Health-SpTH, щоб отримати QR-код для пред'явлення на кордоні.
У МЗС звертають увагу, що інформація щодо умов в'їзду в Іспанію оновлюється щотижня, тому перед поїздкою необхідно перевіряти актуальні дані.
Зазначимо, нещодавно для українських туристів відкрилася Італія.
Також пропонуємо почитати, які особливості відпочинку в Бургасі на Чорному морі в Болгарії.