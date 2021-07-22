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Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в Болгарії

Новость на русском → Четвер 22 липня 2021 07:35
Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в Болгарії Фото: Курорт Созополь в Болгарії (unsplash.com/neven-myst)
Автор: Ольга Маджумдар
Курорт Бургас на Чорному морі в Болгарії
4,5/5

Болгарія - це не тільки пляжі з золотим піском на узбережжі Чорного моря. У цій мальовничій країні є безліч цікавих локацій для захопливих екскурсій і яскравих фото на пам'ять.

Одна з найбільш відвідуваних літніми туристами локацій – курортне місто Бургас на березі затоки та його околиці. З Києва в Бургас можна долетіти прямим рейсом менш ніж за дві години.

Які місця варто відвідати на відпочинку в Болгарії, щоб перейнятися духом країни – в матеріалі РБК-Україна.

Бургас: один з найбільших курортів Болгарії

Туристи, що прилітають в Бургас, цілком можуть тут і залишитися. Це величезне портове місто в оточенні моря і озер. Курорт знаменитий своїми чистими широкими пляжами з темним піском, особливий колір якого пояснюється чорними мінералами магнетиту.

Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в БолгаріїФото: Пляж в Бургасі (unsplash.com/vladimir haltakov)

На центральних пішохідних вулицях міста крім святкової атмосфери увагу туристів привертають часті розпродажі - Бургас часто приваблює відпочивальників шопінгом.

Втім, в місті багато визначних пам'яток. У Бургасі є дуже красиві храми. Туристам радять подивитися на церкву Успіння Богородиці, яку довгий час використовували як Ггспіталь. Також найстаріший собор у місті - Вірменська церква Святого Хреста. Велика церква Святої Богородці колись могла вмістити все населення міста.

А найбільший собор Бургаса - знаменита церква Святих Кирила і Мефодія. У місті є також кілька музеїв і театрів. Є і яскраві місця для прогулянок – приморський парк і парк Озеро, де можна потрапити на виставку гігантських піщаних скульптур.

Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в Болгарії

Фото: Архітектура Бургаса (unsplash.com/hristo sahatchiev)

На околицях міста знаходяться два озера: Бургаське (лиман) і Атанасовське, які є заповідними територіями проживання безлічі видів червонокнижних птахів.

Несебр: місто сорока церков

Несебр, що знаходиться за 30 кілометрів від Бургаса – один з найкрасивіших курортів Болгарії і один з найдавніших міст Європи. Півстоліття тому його назвали містом-музеєм, а з 1983 року він знаходиться в списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Місто було засноване більше 10 століть тому, але до нашого часу збереглися споруди з 15 століття, які були зведені за часів османів. Побачити архітектуру минулих століть в Несебрі можна в Старому місті.

Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в БолгаріїФото: Археологічна пам'ятки в Несебрі (unsplash.com/shalev cohen)

У місті збереглися залишки візантійських терм (бань) і кріпосної стіни. Але найяскравіші пам'ятки - храми. Археологи виявили, що колись тут було 40 церков. Але до теперішнього часу збереглися тільки 11 з них. Зазначимо, така кількість християнських церков в одному населеному пункті не зустрічається більше ніде в світі. Кілька століть тому частина міста пішла під воду під час землетрусу, але всі храми залишилися на суші.

Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в БолгаріїФото: Архітектура в Несебрі (unsplash.com/shalev cohen)

Примітно, що багато церков зараз не діють, а приймають відвідувачів як музеї, у багатьох проводять виставки.

Созополь: один з найяскравіших напрямків

Це стародавнє портове містечко в Болгарії, яке зазвичай включають в переліки must visit серед кращих європейських напрямків.

Созополь знаходиться всього в 40 кілометрах від Бургаса з аеропортом. У це містечко варто вирушити не тільки заради пляжів, але заради екскурсій історичними місцями.

У міста сформувалася своя атмосфера - колись тут була грецька колонія, потім місцевість захопили римляни. У 8 столітті місто опинилося в складі Болгарії.

Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в Болгарії

Фото: Краєвиди в Созополі (unsplash.com/piotr dutko)

Зараз на старовинні артефакти варто подивитися в археологічному музеї, а перенестися на тисячі років тому можна, відвідавши старовинний амфітеатр в старій частині міста. Стара частина міста була визначена архітектурним і археологічним заповідником в 1974 році.

До слова, цей курорт заслужив славу "богемного". У Созополі полюбили відпочивати люди мистецтва і знаменитості. Туристам подобається гуляти вузькими кам'яними вуличками серед дерев'яних будинків з червоною турецькою черепицею.

Також, як і в інших стародавніх містах, в Созополі багато церков, які варто побачити мандрівникам. Також можна вирушити на острів Святого Івана з руїнами монастиря і де сьогодні ведуться археологічні розкопки.

"Странджа": національний парк з реліктовими рослинами

Найбільший природний парк в Болгарії площею 116 тисяч гектарів – "Странджа" – знаходиться за 70 кілометрів від Бургаса на кордоні з Туреччиною. Це заповідник називають таємничим: в ньому серед гір прокладені пішохідні маршрути з виходом до моря і фіордів.

Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в БолгаріїФото: Національний парк Странджа (wikipedia.org)

Унікальність природи гірського заповідника в тому, що на його території є 67 видів реліктових видів рослин в Європі. Сім видів з них не зустрічаються більше ніде в світі. Також багато різноманітних тварин, птахів.

Не тільки золоті піски: куди вирушити за яскравими враженнями на відпочинку в БолгаріїФото: Водоспад в парку Странджа (wikipedia.org)

Під час одноденної прогулянки в парку туристи можуть помилуватися краєвидами з оглядових майданчиків, побачити водоспади і цілющі джерела, священні печери, відвідати колоритні села з багатовіковою архітектурою і самобутньою кухнею.

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