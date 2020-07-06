Людей поки мало: українці розповіли про відпочинок у Туреччині

На початку липня Україна відновила авіасполучення з Туреччиною, після чого перші українські туристи вирушили на відпочинок у цю країну.

Серед тих, хто поїхав до Туреччини - Павло Григораш, виконавчий директор Української асоціації туристичних агентств. Він та інші українці наразі перебувають в одному з готелів країни.

На своїй сторінці у Facebook Павло Григораш поділився враженнями від перебування в одному з готелів та від походу до тематичного парку "The Land of Legends".

"На вході в парк та на території встановлені тепловізори. Якщо наміряє температуру тіла вище 38 градусів, фото йде в адміністрацію, й протягом хвилини поруч матеріалізується співробітник для ручної перевірки. Стерилізатори є по всій території. Весь персонал - у масках, але відвідувачам їх носити не потрібно", - зазначив він.

Фото: Тематичний парк "The Land of Legends" (facebook.com/hryhorash)

При цьому в парку поки не працюють атракціони, які знаходяться в закритих приміщеннях, включаючи шоу дельфінів.

"Людей поки дуже мало, черг немає ніде. Нова секція парку в тематиці "Маша і ведмідь" відкриється через кілька днів. Вечірні шоу - без змін", - додав він.

Карантинні обмеження змусили готелі переглянути правила перебування туристів. За словами Павла Григораша, в одному з готелів сусідній корпус закритий на ремонт, але шумні роботи були завершені до приїзду туристів.

Фото: Готель в Туреччині під час карантину (facebook.com/hryhorash)

"Новий міні-клуб назвати "міні" ніяк не виходить. Є чим зайняти діток цілий день. Територія дуже зелена й мальовнича. В готелі зараз зайнято близько 200 номерів без урахування нашої групи. Ввечері на білому пірсі нас зустрічав сам генеральний директор готелю. Атмосферне місце", - додав виконавчий директор Української асоціації туристичних агентств.

Фото: Готель в Туреччині (facebook.com/hryhorash)

Варто зазначити, що правила для готелів Туреччини встановлюються державою. Серед вимог – заповнюваність не більше ніж на 60% від потужності готелю, дотримання дистанції у всіх зонах та регулярна дезінфекція приміщень.

Нагадаємо, раніше Павло Григораш показав умови відпочинку в готелях Туреччини й розповів про систему харчування, яку там пропонують.