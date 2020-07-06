Людей пока мало: украинцы рассказали об отдыхе в Турции

В начале июля Украина возобновила авиасообщение с Турцией, после чего первые украинские туристы отправились на отдых в эту страну.

В числе тех, кто поехал в Турцию - Павел Григораш, исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств. Он и другие украинцы сейчас находятся в одном из отелей страны.

На своей странице в Facebook Павел Григораш поделился впечатлениями от пребывания в одном из отелей и от похода в тематический парк The Land of Legends.

"На входе в парк и на территории установлены тепловизоры. Если намеряет температуру тела выше 38 градусов, фото уходит в администрацию, и в течение минуты рядом материализуется сотрудник для ручной проверки. Стерилизаторы есть по всей территории. Весь персонал - в масках, но посетителям их носить не требуется", - отметил он.

Фото: Тематический парк "The Land of Legends" (facebook.com/hryhorash)

При этом в парке пока не работают аттракционы, находящиеся в закрытых помещениях, включая шоу дельфинов.

"Людей пока очень мало, очередей нет нигде. Новая секция парка в тематике "Маша и медведь" откроется через несколько дней. Вечерние шоу - без изменений", - добавил он.

Карантинные ограничения заставили отели пересмотреть правила пребывания туристов. По словам Павла Григораша, в одном из отелей соседний корпус закрыт на ремонт, но шумные работы были завершены до приезда туристов.

Фото: Отель в Турции во время карантина (facebook.com/hryhorash)

"Новый мини-клуб назвать "мини" никак не получается. Есть чем занять деток целый день. Территория очень зеленая и живописная. В отеле сейчас занято около 200 номеров без учета нашей группы. Вечером на белом пирсе нас встречал сам генеральный директор отеля. Атмосферное место", - добавил исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств.

Фото: Отель в Турции (facebook.com/hryhorash)

Стоит отметить, что правила для отелей Турции устанавливаются государством. Среди требований – заполняемость не более чем на 60% от мощности отеля, соблюдение дистанции во всех зонах и регулярная дезинфекция помещений.

Напомним, ранее Павел Григораш показал условия отдыха в отелях Турции и рассказал о системе питания, которую там предлагают.