Не тільки Лувр та Прованс. Чому Франція так популярна серед туристів з усього світу

Франція багато років поспіль входить до найрізноманітніших рейтингів за популярністю серед туристів, періодично очолюючи їх. До пандемії до Франції також активно їздили й українці.

Франція відкрита: на яких умовах можна їхати з України

Країна цього літа після тривалого періоду карантинних обмежень нарешті дозволила в'їзд українцям.

Наразі для наших громадян немає обмежень для в'їзду, якщо турист щеплений однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. За даними українського МЗС, до списку таких вакцин відносять: вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Jansen/Johnson&Johnson.

Повідомляється, що для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію і заповнити заяву про відсутність симптомів коронавірусу або про відсутність контактів з особами, хворих на COVID.

Крім того, в країну за певних умов можуть їхати і ті, хто ще не пройшов вакцинацію. Тоді потрібно в'їжджати за наявності ПЛР-тесту, який треба зробити не раніше 72 годин до в'їзду. Також приймаються тести на антитіла, зроблений протягом 24 годин до перетину кордону з Францією. Такі умови в'їзду діють для дорослих а також дітей старше 12 років.

Зберегти титул найбільш відвідуваної країни у світі

Новину про відкриття країни з радістю сприйняли чимало українських мандрівників. Тим часом французьке видання The Local спробувало розібратися, у чому секрет популярності їхньої країни у туристів.

"У міру того, як туризм у всьому світі потроху відновлюється, ми з'ясовуємо, чому Франція неодноразово ставала найбільш відвідуваним напрямком у світі. З очевидних причин туризм перебував на вкрай низькому рівні протягом останніх 18 місяців. Але в міру того, як туризм поступово відроджується, Франція прагне зберегти свій титул найбільш відвідуваного місця в світі, який вона утримувала протягом п'яти років до пандемії", - йдеться у публікації.

Але що з року в рік робить Францію такою привабливою для відпочиваючих? І чи призведе пандемія до довгострокових змін?

Фото: Вулиці Парижа (unsplash.com/emir-gecir)

Париж - "місто світла"

Французька столиця стала залучати іноземних гостей, як тільки подорожі стали популярні у світі. Париж в середньому відвідують понад 30 мільйонів іноземців на рік (показники до пандемії COVID - ред.). Це набагато більше, ніж будь-яке інше місто у світі. Для порівняння, кількість туристів у всій Україні в "докарантинному" 2019-му році склало близько 6 мільйонів людей.

Що робить Париж таким популярним? За словами авторів публікації, у міста давно існує певний романтичний образ. Зберігати його допомагає красива архітектура, Лувр, знаменита Ейфелева вежа та інші символи, розтиражовані завдяки масовій культурі (фільмам, книгам, тощо). А також - ідея про те, що саме тут, в Парижі, можна отримати просте задоволення - спокійно посидіти на терасі кафе за ранковою кавою, спостерігаючи за навколишнім світом.

Образ міста увійшов у світову культуру настільки стійко, що навіть ті, хто не особливо любить подорожувати, мріють побувати саме в Парижі, а не десь ще.

"Відвідувачі з Європи та США стікалися сюди з усього світу протягом багатьох років, і вони продовжують повертатися. В останні роки інформація про привабливість Парижа широко поширилася на Далекому Сході. Все більше громадян Китаю приїжджають, щоб побачити Єлисейські поля і безліч місцевих бутиків", - йдеться в публікації The Local.

Фото: Завдяки стійкому образу міста в масовій культурі, відвідати Париж часто мріють навіть ті, хто не дуже любить подорожувати (unsplash.com/john-towner)

У статті додають, що зі списку головних причин популярності країни не варто виключати Діснейденд - він вже став свого роду культурним явищем, і це місце мріють відвідати мільйони дітей по всьому світу. Знову-таки - завдяки тому, що це всесвітньо відомий бренд, в рекламу якого вкладається безліч коштів.

"Парк атракціонів, розташований на схід від французької столиці, щорічно відвідують близько 15 мільйонів осіб. Це найпопулярніший туристичний напрямок у Європі", - зазначають автори статті.

До слова, поки кордони були закриті, і країну їхало не так багато мандрівників з інших країн, немало парижан захотіли заново у більш спокійній обстановці досліджувати пам'ятки свого міста, яке зазвичай занадто переповнене туристами.

Різноманітність видів відпочинку: сонце, море та гори

Самі французи, до слова, теж активно подорожують, досліджуючи свою країну.

"Насправді тільки 30% загального туристичного доходу у Франції надходить від іноземців. Решта доходів йдуть до мысцевих бюжетів від самих французів, відпочиваючих у своїй країні. Чому? Якщо поставити це питання самим мешканцям, то часто вони відповідають, що у Франції є все: від піщаних пляжів до засніжених гір і безкрайніх просторів мальовничої сільської місцевості", - відзначають в The Local.

Представник британського туроператора French Cycling Holidays Саймон Доусон погоджується з такою думкою.

Фото: Різноманітність природи Франції (unsplash.com/ilnur-kalimullin)

"Річ у тому, що різні регіони країни виглядають абсолютно по-різному. Тут і горбиста місцевість, і великі міста, такі як Париж, Ліон, Марсель", - зазначає він.

За десятиліття у туристів з різних країн сформувалися свої пені вподобання стосовно того, що саме їм цікаво у Франції. Так, німці частіше їдуть за пляжним відпочинком на південь країни, британці люблять сільську місцевість, а американці їдуть дивитися замки, музеї, прагнучи познайомитися з французькою культурою.

Втім, погода і клімат теж відіграє важливу роль, додає експерт.

"У Франції влітку зазвичай хороша погода. Тепло, але не жарко, як, наприклад, в Іспанії чи Італії", - говорить Доусон.

Франція також отримує вигоду з того, що є країною цілорічного відпочинку: взимку тут можна відпочивати на лижах, а влітку – засмагаючи на пляжі.

Транзит та стратегічне розташування

Однак значна частина привабливості Франції обумовлена не тільки масштабною промоцією її локацій, а й просто географічним положенням, вважають автори статті.

Наприклад, для британців Франція - це частково лише певний "хаб", можливість дістатися в інші держави через Ла-Манш. Такі поїздки здійснюють приблизно 12,6 мільйонів людей на рік (показники до пандемії – ред.).

Фото: Тунель довжиною близько 51 км, частина якого пролягає під Ла-Маншем, з'єднує континентальну Європу з Великою Британією залізницею (wikipedia.org)

Також до пандемії щорічно відвідували Францію 13 мільйонів людей з Німеччини. Це більше, ніж з будь-якої іншої країни. Однак не всі вони приїжджають подивитися саму Францію, відзначають у виданні.

"В силу географічного положення Франції, багато хто просто змушений проїжджати через країну дорогою в інші місця. Так, в середньому від 15 до 20 мільйонів іноземців просто перетинають країну по дорозі в Італію або Іспанію", - пояснює Дідьє Аріно, президент туркомпанії Protourisme.

Цього року така тенденція ще більше посилилася, зауважують у виданні: багато хто воліє уникати скупчень людей в поїздах і літаках, а замість цього беруть машину і їдуть у відпустку самостійно. Ймовірно, прямуючи або до Франції, або в іншу країну через її територію.

Сільська місцевість, яку ідеалізують британці

Близько 80% території Франції - це сільська місцевість, і велика її частина – комфортна й спокійна.

"Крім Парижа, це ще одна частина Франції, яку хочуть побачити більшість туристів. Найпопулярніші райони у наших клієнтів - це долина Луари й Прованс", - говорить голова туркомпанії.

Фото: Сільська місцевість Франції становить окремий інтерес для туристів. Осоенно - для гостей з Великої Британії (unsplash.com/lucile-noiriel)

За словами Дідьє Аріно з Protourisme, французькі села особливо популярні серед жителів Великої Британії, у яких сформувалося певне романтичне бачення того, як проходить заміське життя у Франції.

"Британці просто закохані в сільську Францію. Вони її ідеалізують. Особливо їм подобається спокійна французька глибинка на контрасті з суєтою великих міст", - говорить він.

Їжа та вино: захист та популяризація локальних продуктів

Образ Франції у іноземців, серед іншого, складний також на основі її знаменитих гастрономічних традицій та можливостей насолодитися французькими делікатесами.

"Туристична спільнота Франції, знаючи про це, прагне захистити статус країни як світової гастрономічної столиці. До слова, в країні впроваджена система маркування крафтових "домашніх" продуктів харчування, серед вимог якої - якомога рідше використовувати заморожені, а як можна частіше - найсвіжіші інгредієнти. Також продукти локального виробництва маркуються особливими захищеними етикетками з позначенням того чи іншого регіону", - розповідають у статті.

Фото: У регіонах Франції - безліч шато і виноробних господарств. Багато з них йдуть своєю історією в глибину століть (unsplash.com/sigmund-w)

Жоден справжній прийом їжі по-французьки не обходиться без дегустації декількох сортів вин, а величезний вибір місцевих вин місцевого виробництва - ще одна особлива причина для туристів спланувати поїздку в країну.

У період до COVID в середньому близько 24 мільйонів іноземних туристів щорічно відвідувало Бордо, Бургундію та інші регіони Франції, орієнтовані на розвиток культури виноробства.

Мистецтво, історія та культура

Франція надзвичайно пишається своєю давньою і часто бурхливою історією - від Французької революції до Наполеона і двох Світових воєн, а історичні місця зазвичай включають в основні маршрути для туристів.

Тут і знамениті місця битв на Соммі, музеї та історичні комплекси, такі як Музей, присвячений висадці союзних військ в Нормандії, приголомшливі замки, церкви і собори, які прикрашають локальні пейзажі.

Фото: Кафе в глибинці Франції (unsplash.com/fabien-bazanegue)

У Франції - понад 40 об'єктів списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що ставить її на четверте місце в світовому рейтингу за їх кількістю.

Музеї та художні галереї також привертають увагу туристів. Один тільки Лувр, де знаходиться Мона Ліза серед приблизно 35 000 інших артефактів і творів мистецтва, зазвичай приваблює 9,7 мільйона відвідувачів на рік - більше, ніж будь-який інший музей у світі.

Редактор сайту Lonely Planet Кейт Морган пояснює такий феномен наступним чином:

"У контексті напрямку для мандрівників, у Франції є практично все. Країна приваблює людей різного віку одними з найбільш знакових пам'яток світу, творами мистецтва і архітектури світового рівня, якісною їжею, пляжами, гірськолижними курортами, красивою сільською місцевістю і приголомшливою історією".

Що змінить пандемія в туризмі Франції

Сьогодні Франція, безумовно, прагне повернути собі колишні обсяги туристичного ринку. Так, ще в травні цього року Міністерство туризму країни перейшло до реалізації плану з підтримки найбільш постраждалих від карантинних обмежень туристичних підприємств і залучення відвідувачів.

"Ймовірно, ще занадто рано говорити про те, чи внесе пандемія будь-які довгострокові зміни в туризм, але вона може посилити пару вже виникаючих тенденцій", - зазначає автор.

Так, світова тенденція до більш екологічних і безпечних подорожей призвела до того, що люди стали скорочувати далекі перельоти і вибирати поїздки в локації поближче до дому.

Фото: Відпочинок під сонцем на півдні країни (unsplash.com/erin-doering)

Це могло б принести користь Франції, оскільки все більше європейців воліють подорожувати в межах ЄС, а не на Карибські острови або Канарські острови, а відмінна мережа високошвидкісних поїздів Франції (також з'являються нові нічні поїзди) допомагають надати гарну альтернативу для тих, хто не хоче лподорожувати літаком, прогнозують у The Local.

Однак "інша сторона медалі" - в тому, що туроператори все частіше відмовляються від "масового" туризму і замість цього зосереджуються на меншій кількості певних відвідувачів - часто це гості з Близького або Далекого Сходу:

"Така тенденція вже була помітна серед преміальних закладів Парижа, які протягом багатьох років орієнтувалися на мандрівників, які вирушають кудись на далекі відстані".

Між тим для Альп зміна клімату означає, що лижні сезони все частіше зміщуються в часі через брак снігу, що змушує операторів змінювати свою бізнес-модель і намагатися вийти на нові ринки, підбиваюь підсумок у публікації.

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