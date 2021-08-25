Не только Лувр и Прованс. Почему Франция так популярна у туристов со всего мира

Франция много лет подряд входит в самые разные рейтинги по популярности среди туристов, периодически возглавляя их. До пандемии во Францию также активно ездили и украинцы.

Франция открыта: на каких условиях можно ехать из Украины

Страна этим летом после продолжительного периода карантинных ограничений наконец разрешила въезд украинцам.

Сегодня для наших граждан нет ограничений для въезда, если турист привит одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции. По данным украинского МИДа, к списку таких вакцин относят: вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Сообщается, что для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов коронавируса или об отсутствии контактов с лицами, заболевших COVID.

Кроме того, в страну при определенных условиях могут ехать и те, кто еще не прошел вакцинацию. Тогда нужно въезжать ​​при наличии ПЦР-теста, который надо сделать не ранее 72 часов до въезда. Также принимаются тесты на антитела, сделанные в течение 24 часов до пересечения границы с Францией. Такие условия въезда действуют для взрослых а также детей старше 12 лет.

Сохранить титул самой посещаемой страны в мире

Новость об открытии страны с радостью восприняли немало украинских путешественников. Тем временем французское издание The Local попыталось разобраться, в чем секрет популярности их страны у туристов.

"По мере того, как туризм во всем мире понемногу возобновляется, мы выясняем, почему Франция неоднократно становилась самым посещаемым направлением в мире. По очевидным причинам, туризм находился на крайне низком уровне в течение последних 18 месяцев. Но по мере того, как туризм постепенно возрождается, Франция стремится сохранить свой титул самого посещаемого места в мире, который она удерживала в течение пяти лет до пандемии", - говорится в публикации.

Но что из года в год делает Францию такой привлекательной для отдыхающих? И приведет ли пандемия к долгосрочным изменениям?

Фото: Улицы Парижа (unsplash.com/emir-gecir)

Париж - "город света"

Французская столица стала привлекать иностранных гостей, как только путешествия стали популярны в мире. Париж в среднем посещают более 30 миллионов иностранцев в год (показатели до пандемии COVID - ред.). Это гораздо больше, чем любой другой город в мире. Для сравнения, количество туристов во всей Украине в "докарантинном" 2019-м году составило около 6 миллионов людей.

Что делает Париж таким популярным? По словам авторов публикации, у города давно существует некий романтический образ. Сохранять его помогает красивая архитектура, Лувр, знаменитая Эйфелева башня и другие символы, растиражированные благодаря массовой культуре (фильмам, книгам и тому подобное). А также - идея о том, что именно здесь, в Париже, можно получить простое удовольствие - спокойно посидеть на террасе кафе за утренним кофе, наблюдая за окружающим миром.

Образ города вошел в мировую культуру настолько стойко, что даже те, кто не особенно любит путешествовать, мечтают побывать именно в Париже, а не где-либо еще.

"Посетители из Европы и США стекались сюда со всего мира в течение многих лет, и они продолжают возвращаться. В последние годы информация о привлекательности Парижа широко распространилась на Дальнем Востоке. Все больше граждан Китая приезжают, чтобы увидеть Елисейские поля и множество местных бутиков", - говорится в публикации The Local.

Фото: Благодаря стойкому образу города в массовой культуре, посетить Париж часто мечтают даже те, кто не слишком любит путешествовать (unsplash.com/john-towner)

В статье добавляют, что из списка главных причин популярности страны не стоит исключать Диснейденд - он уже стал своего рода культурным явлением, и это место мечтают посетить миллионы детей по всему миру. Опять-таки – благодаря тому, что это всемирно известный бренд, в рекламу которого вкладывается множество средств.

"Парк аттракционов, расположенный к востоку от французской столицы, ежегодно посещают около 15 миллионов людей. Это самое популярное туристическое направление в Европе", - отмечают авторы статьи.

К слову, пока границы были закрыты, и страну ехало не так много путешественников из других стран, немало парижан захотели заново в более спокойной обстановке исследовать достопримечательности своего города, который обычно слишком переполнен туристами.

Разнообразие видов отдыха: солнце, море и горы

Сами французы, к слову, тоже активно путешествуют, исследуя свою страну.

"На самом деле только 30% общего туристического дохода во Франции поступает от иностранцев. Остальные доходы идут в местные бюджеты от самих французов, отдыхающих в своей стране. Почему? Если задать этот вопрос самим жителям, то часто они отвечают, что во Франции есть все: от песчаных пляжей до заснеженных гор и бескрайних просторов живописной сельской местности", - отмечают в The Local.

Представитель британского туроператора French Cycling Holidays Саймон Доусон соглашается с таким мнением.

Фото: Разнообразие природы Франции (unsplash.com/ilnur-kalimullin)

"Дело в том, что разные регионы страны выглядят совершенно по-разному. Здесь и холмистая местность, и большие города, такие как Париж, Лион, Марсель", - отмечает он.

За десятилетия у туристов из разных стран сформировались некие свои предпочтения касаемо того, что именно им интересно во Франции. Так, немцы чаще едут за пляжным отдыхом на юг страны, британцы любят сельскую местность, а американцы едут смотреть замки, музеи, стремясь познакомиться с французской культурой.

Впрочем, погода и климат тоже играет важную роль, добавляет эксперт.

"Во Франции летом обычно хорошая погода. Тепло, но не жарко, как, например, в Испании или Италии", - говорит Доусон.

Франция также извлекает выгоду из того, что является страной круглогодичного отдыха: зимой здесь можно отдыхать на лыжах, а летом – загорая на пляже.

Транзит и стратегическое расположение

Однако значительная часть привлекательности Франции обусловлена не только масштабной промоцией ее локаций, но и прсто географическим положением, считают авторы статьи.

Например, для британцев Франция - это отчасти лишь некий "хаб", возможность добраться в другие государства через Ла-Манш. Такие поездки совершают примерно 12,6 миллионов человек в год (показатели до пандемии – ред.).

Фото: Тоннель длиной около 51 км, часть которого пролегает под Ла-Маншем, соединяет континентальную Европу с Великобританией железной дорогой (wikipedia.org)

Также до пандемии ежегодно посещали Францию 13 миллионов человек из Германии. Это больше, чем из любой другой страны. Однако не все они приезжают посмотреть саму Францию, отмечают в издании.

"В силу географического положения Франции, многие просто вынуждены проезжать через страну по пути в другие места. Так, в среднем от 15 до 20 миллионов иностранцев просто пересекают страну по пути в Италию или Испанию", - объясняет Дидье Арино, президент туркомпании Protourisme.

В этом году такая тенденция еще более усилилась, замечают в издании: многие предпочитают избегать скоплений людей в поездах и самолетах, а вместо этого берут машину и едут в отпуск самостоятельно. Вероятно, направляясь либо во Францию, либо в другую страну через ее территорию.

Сельская местность, которую идеализируют британцы

Около 80% территории Франции - это сельская местность, и большая ее часть – комфортная и спокойная.

"Помимо Парижа, это еще одна часть Франции, которую хотят увидеть большинство туристов. Самые популярные районы у наших клиентов - это долина Луары и Прованс", - говорит глава туркомпании.

Фото: Сельская местность Франции представляет отдельный интерес для туристов. Осоенно - для гостей из Великобритании (unsplash.com/lucile-noiriel)

По словам Дидье Арино из Protourisme, французские села особенно популярны среди жителей Великобритании, у которых сформировалось некое романтическое видение того, как проходит загородная жизнь во Франции.

"Британцы просто влюблены в сельскую Францию. Они ее идеализируют. Особенно им нравится спокойная французская глубинка на контрасте с суетой больших городов", - говорит он.

Еда и вино: защита и популяризация локальных продуктов

Образ Франции у иностранцев, среди прочего, сложен также на основе ее знаменитых гастрономических традиций и возможностей насладиться французскими деликатесами.

"Туристическое сообщество Франции, зная об этом, стремится защитить статус страны как мировой гастрономической столицы. К слову, в стране внедрена система маркировки крафтовыха таке "домашних" продуктов питания, среди требований которой – как можно реже использовать замороженные, а как можно чаще – самые свежие ингредиенты. Также продукты локального производства маркируются особыми защищенными этикетками с обозначением того или иного региона", - рассказывают в статье.

Фото: В регионах Франции - множество шато и винодельческих хозяйств. Многие из них уходят своей историей в глубину веков (unsplash.com/sigmund-w)

Ни один настоящий прием еды по-французски не обходится без дегустации нескольких сортов вин, а огромный выбор местных вин местного производства - еще одна особая причина для туристов спланировать поездку в страну.

В период до COVID в среднем около 24 миллионов иностранных туристов ежегодно посещало Бордо, Бургундию и другие регионы Франции, ориентированные на развитие культуры виноделия.

Искусство, история и культура

Франция чрезвычайно гордится своей давней и часто бурной историей - от Французской революции до Наполеона и двух мировых войн, а исторические места обычно включают в основные маршруты для туристов.

Здесь и знаменитые места сражений на Сомме, музеи и исторические комплексы, такие как Музей, посвященный высадке союзных войск в Нормандии, потрясающие замки, церкви и соборы, украшающие локальные пейзажи.

Фото: Кафе в глубинке Франции (unsplash.com/fabien-bazanegue)

Во Франции - более 40 объектов списка всемирного наследия ЮНЕСКО, что ставит ее на четвертое место в мировом рейтинге по их количеству.

Музеи и художественные галереи также привлекают внимание туристов. Один только Лувр, где находится Мона Лиза среди примерно 35 000 других артефактов и произведений искусства, обычно привлекает 9,7 миллиона посетителей в год - больше, чем любой другой музей в мире.

Редактор сайта Lonely Planet Кейт Морган поясняет такой феномен следующим образом:

"В контексте направления для путешественников, во Франции есть практически все. Страна привлекает людей всех возрастов одними из самых знаковых достопримечательностей мира, произведениями искусства и архитектуры мирового уровня, качественной едой, пляжами, горнолыжными курортами, красивой сельской местностью и ошеломляющей историей".

Что изменит пандемия в туризме Франции

Сегодня Франция, безусловно, стремится вернуть себе былые объемы туристического рынка. Так, еще в мае этого года Министерство туризма страны приступило к реализации плана по поддержке наиболее пострадавших от каранинных ограничений туристических компаний и привлечению посетителей.

"Вероятно, еще слишком рано говорить о том, внесет ли пандемия какие-либо долгосрочные изменения в туризм, но она может усилить пару уже возникающих тенденций", - отмечает автор.

Так, мировая тенденция к более экологичным и безопасным путешествиям привела к тому, что люди стали сокращать дальние перелеты и выбирать поездки к локациям поближе к дому.

Фото: Отдых под солнцем на юге страны (unsplash.com/erin-doering)

Это могло бы принести пользу Франции, поскольку все больше европейцев предпочитают путешествовать в пределах ЕС, а не на Карибские острова или Канарские острова, а отличная сеть высокоскоростных поездов Франции (и появляющиеся новые ночные поезда) помогают предоставить хорошую альтернативу для тех, которые предпочитает не летать на самолете, прогнозируют в The Local.

Однако "другая сторона медали" - в том, что туроператоры все чаще отказываются от "массового" туризма и вместо этого сосредотачиваются на меньшем количестве определенных посетителей - часто это гости из Ближнего или Дальнего Востока:

"Эта тенденция уже была заметна среди премиальных заведений Парижа, которые в течение многих лет ориентировались на путешественников, которые отправляются куда-то на дальние расстояния".

Между тем для Альп изменение климата означает, что лыжные сезоны все чаще смещаются во времени из-за нехватки снега, что вынуждает операторов менять свою бизнес-модель и пытаться выйти на новые рынки, подводят итог в публикации.

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