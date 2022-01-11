Майбутня туристична локація: на Житомирщині виявили дивовижне озеро
Локація привертає увагу туристів та фотохудожників
У селі Левків Житомирської області знайшли озеро незвичайної форми. Про це йдеться на сторінці Житомирської обласної ради у Facebook.
Озеро своєю формою схоже на кита. Зазначається, що посеред водойми розташовано невеликий острівець, до якого веде дерев’яний місток.
"У кількох кілометрах від села Левків Житомирської області у лісі розташоване неймовірне озеро, що має форму кита", – йдеться у повідомленні.
Локація вже стала популярною серед туристів та фотохудожників.
Місцевий фотограф Олександр Оліщук зробив декілька світлин з висоти та поділився на своїй сторінці у Facebook.
Фото: У селі Левків посеред водойми розташовано невеликий острівець, до якого веде дерев’яний місток (facebook.com/alexander.olischuk)
Село Левків розташоване на схилах річки Тетерів за 14 км від Житомира, із населенням 2886 осіб.
Засноване 1501 року. Історія села надзвичайно багата, тут й досі зберігають віковічні традиції.
На території села досить велика кількість лісу, функціонує лісництво.
У центрі протікає найбільша річка Безіменна. На південно-західній і на північно-східній околицях села річки Русятинка і Дорогинка впадають у Тетерів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині відновлюють замок.