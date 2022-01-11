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Майбутня туристична локація: на Житомирщині виявили дивовижне озеро

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Вівторок 11 січня 2022 10:27
Майбутня туристична локація: на Житомирщині виявили дивовижне озеро Фото: Озеро у формі кита у селі Левків Житомирської області (facebook.com/alexander.olischuk)
Автор: Євгенія Тугушева

Локація привертає увагу туристів та фотохудожників

У селі Левків Житомирської області знайшли озеро незвичайної форми. Про це йдеться на сторінці Житомирської обласної ради у Facebook.

Озеро своєю формою схоже на кита. Зазначається, що посеред водойми розташовано невеликий острівець, до якого веде дерев’яний місток.

"У кількох кілометрах від села Левків Житомирської області у лісі розташоване неймовірне озеро, що має форму кита", – йдеться у повідомленні.

Локація вже стала популярною серед туристів та фотохудожників.

Місцевий фотограф Олександр Оліщук зробив декілька світлин з висоти та поділився на своїй сторінці у Facebook.

Майбутня туристична локація: на Житомирщині виявили дивовижне озеро

Фото: У селі Левків посеред водойми розташовано невеликий острівець, до якого веде дерев’яний місток (facebook.com/alexander.olischuk)

Село Левків розташоване на схилах річки Тетерів за 14 км від Житомира, із населенням 2886 осіб.

Засноване 1501 року. Історія села надзвичайно багата, тут й досі зберігають віковічні традиції.

На території села досить велика кількість лісу, функціонує лісництво.

У центрі протікає найбільша річка Безіменна. На південно-західній і на північно-східній околицях села річки Русятинка і Дорогинка впадають у Тетерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині відновлюють замок.

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