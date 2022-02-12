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Потрясающие виды со всего мира: названы лучшие фото из путешествий за 2021 год

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Суббота 12 февраля 2022 15:22
Потрясающие виды со всего мира: названы лучшие фото из путешествий за 2021 год Фото: Назвали лучших фотографов-путешественников за 2021 год (коллаж/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Украинец попал в рейтинг лучших фотографов-путешественников.

Эксперты международного конкурса Travel Photographer of the Year (TPOTY) назвали лучших фотографов-путешественников за 2021 год.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конкурса.

В конкурсе приняли участие фотографы из 151 стран, которые прислали около 20 000 изображений, связанные с путешествиями. Судьи отметили невероятно высокий уровень работ участников, несмотря на то, что туристическая отрасль пострадала из-за пандемии.

"Последние два года были тяжелыми для всех, и возможности фотографов-путешественников снимать новые изображения были ограничены. Несмотря на это, TPOTY продолжает привлекать отличные образы, и мы продолжаем проводить наши выставки на безопасных открытых площадках.

Фотографии-победители и фотографии, полученные от всех участников, являются свидетельством упорства, творчества и изобретательности путешествующих фотографов. 2022 год — это 20-я награда TPOTY, и мы с нетерпением ждем возможности отметить еще больше лучших фотографий, связанных с путешествиями, со всего мира", — сказал основатель конкурса (TPOTY) Крис Коу.

Победителем в номинации "Фотограф-путешественник 2021 года" стал итальянец, Фортунато Гато. Он проживает в Шотландии.

Жюри высоко оценили потрясающие виды и удивительный подход фотографа к суровым погодным условиям.

"В такое непростое время эти красивые образы поднимают настроение и согревают душу. Снимки Фортунато встречи времен года в национальном парке Денали на Аляске, США, дают прекрасное ощущение места и удаленности. Их нужно рассматривать в большом масштабе, чтобы по-настоящему оценить детали и атмосферу.

С использованием схожей цветовой палитры, подробные абстрактные изображения узоров на песке, созданные приливами воды, на шотландских Гебридских островах, словно играют с формой и цветом, что создает колоссальный эффект. Мы все очень хорошо осведомлены о глобальном потеплении. Эти изображения показывают нам красоту природы, которую мы должны защищать и сохранять", — сказали судьи.

Фортунато Гато получил приз — денежную стипендию в размере 1000 фунтов стерлингов от TPOTY (1183,43 евро, 37847,46 гривны), печатные и цифровые копии журнала о путешествиях JRNY и членство в организации — Королевское фотографическое общество.

Кроме этого, победителей выбирали по отдельным номинациям:

  • "Молодой фотограф-путешественник";
  • "Портфолио";
  • "Пейзажи и приключения";
  • "Животный мир" и другие.

Два молодых фотографа из Америки привлекли внимание жюри конкурса. 18-летний Джай Шет за прекрасную серию снимков леса, запечатлевших времена года, принес ему звание "Молодой фотограф-путешественник года", а его соотечественник, 16-летний Тевин Ким, получил награду в категории "15-18 лет" за изображения дома в "Мормон Роу", штат Вайоминг.

13-летний Индиго Лармур из Ирландии третий год подряд фигурирует в списке молодых фотографов, получив высшие награды в категории до 14 лет с фотограифией, запечатлевшим верблюжьи бега в Шардже.

Украинский фотограф Евгений Самученко в номинации "Пейзажи и приключения" получил высокую оценку от жюри "Высокая рекомендация".

Награждение состоится 2 апреля 2022 года. В апреле и мае их работы будут выставлены на бесплатной выставке под открытым небом на площади станций лондонских вокзалов Кингс-Кросс и Сент-Панкрас.

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