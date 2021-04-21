Термальний відпочинок, озера та гастрономія: чим здивує туристів Приазов’я у новому сезоні

У регіону з'явився новий колоритний бренд

Відпочинок на Азовському морі пов'язаний не тільки з пляжами. Тут є безліч цікавинок, здатних здивувати навіть найвибагливішого туриста.

Окрім моря, Приазов’я - це рожеві озера, гарячі джерела, солоні лимани. Це і червона трава солерос, що перетворює край на "марсіанські" пейзажі. Це кам’яні істукани тисячолітньої давнини, скіфські кургани, що розкидані по всій території, наче магніти для шукачів золота.

Це безкраї, не спаплюжені хаотичною забудовою, простори та кам’яні брили прадавнього Сарматського моря, де понад 20 тисяч років молилися та вчиняли ритуали представники різних релігій та духовних шкіл.

Тут є й Національні природні парки. Зокрема Меотида - рай для рідкісних птахів та бьорд-вотчерів. Приазов’я - це лимани, неймовірні світанки, безкраї простори для любителів кайту.

Фото: Національний природний парк "Меотида" (uk.wikipedia.org)

Це понад 140 етносів, для яких Приазов’я стало рідною домівкою, а вони дали йому неповторний культурний колорит. Це неймовірні смаки Приазов’я - мікс рибної та грецької, болгарської, єврейської, кримськотатарської, вірменської, караїмської кухонь.

Це німецькі поселення та одна з небагатьох діючих Лютеранських кірх в Україні. Коли я вперше того року побувала на Азовському морі, то була вражена його колоритом.

Новий бренд Приазов’я: багата спадщина та незвичні локації

Днями у Приазов’я з’явився свій колоритний бренд. Він яскравий, втілює у собі багатогранність регіону. Це бренд - конструктор: може трансформуватися в залежності від туристичного продукту. Я хочу, щоб українці побачили весь колорит Приазов’я і не сприймали його лише як "дешеве море".

Фото: Новий бренд Приазов’я. Може трансформуватися залежно від туристичного продукту (Анна Романова)

Перерахую лише кілька основних видатних ресурсів матеріальної культурної спадщини регіону, які цікаві для туристів як з України, так і з-за кордону.

Пам'ятник давньої культури "Кам’яна могила" в селі Мирне Мелітопольського району Запорізької області. У 2008 році отримав статус Національного історико-археологічного заповідника.

Це українська версія культового комплексу "Стоунхендж" у Великій Британії, проте український пам’ятник старшого періоду та має природнє походження.

Фото: Кам'яна Могила - світова пам'ятка давньої культури в Україні поблизу Мелітополя у Запорізькій області над річкою Молочною (uk.wikipedia.org)

У комплексі - кілька тисяч унікальних старовинних наскальних малюнків – петрогліфів, що датуються періодом палеоліту та Середньовіччя. Не зважаючи на назву, у "Кам’яній могилі" не проводились захоронення - лише ритуальні обряди. Комплекс потенційно дуже цікавий для представників різних релігій та духовних шкіл, археологів та дослідників.

Скіфські кургани. Їх наявність свідчить про те, що кочове плем’я скіфів перебувало в Азовських степах.

Найбільш значущий та цінний з них - так званий Мелітопольський курган, розташований на території сучасного міста Мелітополя, де знайдено два поховання знатних скіфів та раба (з близько 4000 золотих прикрас, залишки похоронної колісниці) і скіфського воїна (50 золотих мостів, бойовий пояс).

Фото: Мамай гора - одна із найвідоміших скіфських могил (uk.wikipedia.org)

Артефакти з цих могил частково експонуються у Мелітопольському краєзнавчому музеї. Менш значні скіфські поховання знаходяться в Бердянському районі (Канат-могила), популярних пам’ятних місцях для екскурсій з Бердянська.

Миколаївський кварцовий лабіринт у Бердянському районі - своєрідна "нішева" визначна пам'ятка невстановленого походження, яка позиціонується як слов’янське язичницьке святилище та одне з "місць сили" в Азовському морі (залишки інших язичницьких храмів знаходяться поблизу).

Лютеранська кірха у Бердянську – один з небагатьох діючих лютеранських храмів України, пам’ятник архітектури державного значення, зведений німецькою громадою Бердянська у 1903 році. Цей пам’ятник архітектури представляє інтерес не лише для українського культурного мандрівника, але й для німецьких сентиментальних туристів.

Фото: Лютеранська кірха у Бердянську (uk.wikipedia.org)

Мечеть "Сулеймана і Роксолани" у Маріуполі. Це зменшена копія відповідної мечеті у Стамбулі. Цей об’єкт користується дуже великою популярністю в інтернеті (на TripAdvisor, Google, тощо).

Фото: Мечеть "Сулеймана і Роксолани" або Маріупольська мечеть (uk.wikipedia.org)

Нематеріальна культурна спадщина (НКС) Приазов’я представлена безліччю унікальних об’єктів культури, традицій, кухні та побуту.

Зокрема, традиція приготування пиріжка "ет аяклак" (караїмський пиріжок з м’ясом) була внесена до попереднього списку об’єктів НКС ЮНЕСКО та до переліку НКС України у 2018 році (ареал розповсюдження – Мелітопольський район).

Традиційні болгарські села Болгарка, Гюнівка та село Азовське (Запорізька область) – потенційно цікаві місця для відвідувачів, які можуть ознайомитись з історією, традиціями, повсякденним побутом, святами (весіллями) та кухнею приазовських болгар (відоме як напрямки гастрономічного туризму).

Фото: Рожеве озеро - ще одна "родзинка" регіону Приазов'я (uk.wikipedia.org)

Грецька традиційна культура, кухня, звичаї (Маріупольський район).

Болгарська культура, кухня, звичаї, поширені у Запорізькому Приазов’ї. Вірменська традиційна культура, кухня, звичаї (Запорізьке Приазов’я).

Кримськотатарська культура, кухня, звичаї. Поширені у всьому Приазов’ї, але найбільше – у Генічеському районі та Мелітополі.

Єврейська культура, кухня, звичаї (все Приазов’я, але найбільше – Бердянський район).

Німецька культура, кухня, звичаї (все Приазов’я, але найбільше – Бердянський район та Маріуполь).

Караїмська культура, кухня, звичаї. Вони найбільше поширені у Мелітопольському районі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що заважає розвивати туризм в Україні в сучасних реаліях.

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