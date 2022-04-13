"Лазівка в Європу". Росіяни масово перетинають кордон у Норвегії, щоб потрапити до ЄС

З тих пір як росіянам через санкції стало вкрай важко потрапити в Європу, громадяни країни-окупанта шукають альтернативні шляхи переміщення в країни ЄС, щоб уникнути наддалеких перельотів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Норвезька газета VG повідомила, що на прикордонному переході біля міста Кіркенес реєструється велика кількість росіян, які хочуть дістатися до Європи або повернутися назад в РФ.

ЄС закрив повітряний простір для російських літаків на початку березня через триваючу війну в Україні. Через це більшість авіакомпаній скасували свої рейси до Росії. На деяких маршрутах, які вирішили залишити, час польоту збільшився більш ніж на 13 годин.

Мандрівникам з Москви, які раніше могли дістатися до Осло приблизно за дві з половиною години, тепер змушені летіти цим маршрутом тільки через Стамбул або Дубай.

Коментуючи ситуацію, водій маршрутки повідомив виданню, що маршрут через Кіркенес в даний час є одним з найпопулярніших для тих, хто у звичайних умовах вилетів би з Москви в Осло або назад.

"Ті, хто зазвичай літає за маршрутом Осло-Москва, приїжджають в Кіркенес, потім ми їх переправляємо через кордон в Мурманськ, а звідти вони літають внутрішніми рейсами в Москву", — розповів водій.

Повідомляється, що через Норвегію з РФ в'їжджають в основному з діловими цілями або для відвідування родичів. В цей час Норвезька влада дозволяє в'їзд всім громадянам Росії, які мають необхідні документи: діючий паспорт, віза або інший тип документа для перетину кордону.

Тим часом ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, серед іншого, заборону на захід суден під російським прапором в порти ЄС.

"Норвегія і Росія вже дуже давно підтримують стабільну співпрацю в галузі рибальства. Однак нові санкції ось-ось кинуть виклик цій кооперації", - зазначають у Schengenvisainfo.com.

У Норвегії заявили, що будуть строго слідувати обмеженням проти Росії, проте можуть внести деякі корективи й "застосувати певні винятки для деяких категорій". Крім планів ввести нові обмеження, Норвегія вже вислала з країни трьох російських дипломатів. Влада пояснила, що прийняла таке рішення, оскільки дії цих осіб не відповідали їх дипломатичному статусу.

Нагадаємо, раніше ЄС частково послабив санкції проти цивільної авіації РФ: що це означає.