ЄС частково послабив санкції проти цивільної авіації Росії. Що це означає

Тепер компаніям з Європи можна надавати лайнери у фінансовий лізинг в РФ

Днями Європейський Союз частково послабив санкції, які були спрямовані на цивільну авіацію Росії. Однак становище компаній з країни-окупанта це не поліпшить.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews. Там проаналізували, як опубліковане в офіційному віснику Євросоюзу рішення вплине на пасажирські перевезення у РФ.

Нова версія санкцій проти Росії за вторгнення в Україну дозволяє компаніям з ЄС надавати літаки у фінансовий лізинг в Росії, якщо угода укладена до 26 лютого 2022 року, пояснюють у виданні.

Водночас в кожній конкретній ситуації компанії будуть зобов'язані отримувати дозвіл від влади своєї країни, щоб продовжити роботу за даним договором. Коли всі виплати завершаться, авіатехніку передаватимуть у власність авіаперевізників з Росії.

Чому у ЄС послабили санкції проти авіації Росії

Фінансовий лізинг являє собою продаж авіалайнера у розстрочку, пояснюють у виданні.

"Після завершення всіх виплат техніка переходить у власність авіакомпанії. У Росії даний вид лізингу не поширений. Більшість авіалайнерів бралися на умовах операційного лізингу, тобто тимчасової оренди на кілька років, після чого повітряне судно поверталося власнику", — пише автор.

Фото: Airbus A330 в Шереметьєво (wikipedia.org)

При цьому умови з фінансового лізингу та операційного лізингу різняться.

"Російська сторона могла вимагати від європейських компаній виплатити різницю в оплачених рахунках. Мабуть, це і стало причиною пом'якшення санкцій, адже від них тоді більше постраждали б європейські компанії, а не Російські", — йдеться в публікації.

Чому це не поліпшить ситуацію з авіацією у РФ

Попри деякі ослаблення обмежень, в Європейському Союзі й США все ж залишили заборону на поставку до РФ запчастин і технічної документації для обслуговування авіалайнерів. З цієї причини авіакомпанії з країни-окупанта і сервісні центри не зможуть легально отримувати оригінальні запчастини та офіційну підтримку від виробників літаків Airbus і Boeing.

У перший час зарубіжні літаки у РФ зможуть ремонтувати шляхом перетворення частини парку на донорів запчастин.

Однак для подальших перельотів Росії доведеться налагодити нелегальні канали постачання запчастин або ж використовувати контрафактні деталі. За словами автора публікації, такий стан справ може призвести до падіння рівня безпеки цивільної авіації в Росії.

Нагадаємо, ми писали, як Росія привласнює літаки з ЄС.

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