Лаунж в пустелі та вражаючі відкриття: в Єгипті для туристів відкриють незвичайні об'єкти

Єгипет – одна з найулюбленіших українцями країн не тільки в умовах закритих кордонів. Це популярний напрям також серед європейців і туристів з інших континентів. Насамперед - завдяки унікальним археологічним відкриттям і комфортному пляжному відпочинку.

Єгипетська влада розробила грандіозні плани, як залучати туристів в 2021 році. Ставку вирішили зробити на досвідчених туристів, які звикли поєднувати яскраві враження з комфортним відпочинком і сервісом.

Фото: Пам'ятки Єгипту (pixabay.com)

Археологи анонсують приголомшливі відкриття

Гробницю Рамзеса I в Долині царів знову відкрили для публіки після періоду закриття через реставраційні роботи. Про це повідомляє видання archaeologicalpaths.com. Вона вважається однією з найбільш добре збережених королівських гробниць в Долині - збережено більшу частину первісного оздоблення і яскравих кольорів.

Гробниця завдовжки 29 метрів складається з коридору, що веде в похоронну камеру, де знаходиться гранітний саркофаг Рамзеса I. В 1817 році її відкрив Джованні Бельцоні.

Археологи в Єгипті обіцяють розповісти публіці найближчим часом про ще одне відкриття, повідомляє видання Luxor Times на своїй сторінці в соцмережі. У декількох сотнях метрів від першої кам'яної споруди в історії - східчастої піраміди Джосера - всесвітньо відомий єгиптолог Захі Хавасс виявив могильні вали Нового Царства з безліччю гробниць і антикваріатом.

Гробниці датуються 18 і 19 династіями та мають велике значення, засвідчуючи, як довго Саккара використовувалася як місце останнього спочинку стародавніх єгиптян. Міністерство туризму і старожитностей Єгипту навіть зняло відео, анонсуючи грандіозне відкриття.

Відео: Анонс археологічного відкриття в Саккарі (YouTube/Ministry of tourism and antiquities)

Перший ресторан і лаунж біля пірамід

Піраміди Гізи, які приваблюють мільйони туристів з усього світу, реконструюють і роблять більш доступними для відвідувачів. На плато Гіза зі знаменитим Сфінксом і пірамідами реалізують масштабний проект з центром для туристів, екологічним транспортом і першим в історії рестораном з лаунж-зоною.

Відпочити під час екскурсії до пірамід можна на площі понад тисячу квадратних метрів. У ресторані збережена атмосфера бедуїнського табору з канапами та килимами, але при цьому в дизайні присутній сучасний комфорт.

Тут можна відпочити в тіні навісу і вибрати страви з різноманітного меню – від супів до салатів, капучино і коктейлів. На початку 2021 року збираються відкрити ще пару ресторанів і кафе: їх об'єднають в один комплекс для спокійного відпочинку і споглядання пірамід.

Фото: У ресторані збережена атмосфера бедуїнського табору (facebook.com/9PyramidsLounge)

Розвиток туристичної привабливості Гізи є частиною великого плану єгипетської влади з відновленню туристичного сектора економіки, на який припадає 12% ВВП країни.

Під час відкриття ресторану в пустелі міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Анані анонсував відкриття офіційного базару, на якому туристи зможуть придбати сувеніри та місцеві товари.

Ставка на музеї

Під час пандемії в Єгипті намагаються робити ставку на культурний туризм, намагаючись залучити туристів, що цікавляться музеями, оглядовими екскурсіями, археологією.

Приміром, у жовтні відкрили Музей Шарм-ель-Шейха: це перший музей старожитностей у всесвітньо відомому курортному місті з мальовничими піщаними пляжами та колоритним підводним світом. Також раніше на території на південь від Каїра знайшли сотню мумій в дерев'яних саркофагах, яким близько 2500 років.

Фото: Всередині древніх гробниць (pixabay.com)

Міністр туризму і старожитностей Халед Ель-Анані заявляв, що знахідки будуть передані трьом музеям в Каїрі й виставлені для відвідувачів.

Алі Гонейм з Єгипетської федерації туристичних палат повідомляв ЗМІ, що ці відкриття і запуск роботи Великого єгипетського музею у 2021 році посприяють збільшенню потоку іноземних туристів.

Нагадаємо, ми писали, що в Єгипті готуються до сплеску туризму у 2021 році.

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