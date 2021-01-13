Лаунж в пустыне и впечатляющие открытия: в Египте для туристов откроют необычные объекты

Египет – одна из самых любимых украинцами стран не только в условиях закрытых границ. Это популярное направление также среди европейцев и туристов из других континентов. Прежде всего - благодаря уникальным археологическим открытиям и комфортному пляжному отдыху.

Египетские власти разработали грандиозные планы, как привлекать туристов в 2021 году. Ставку решили сделать на искушенных туристов, привыкших совмещать яркие впечатления с комфортным отдыхом и сервисом.

Фото: Достопримечательности Египта (pixabay.com)

Археологи анонсируют ошеломляющие открытия

Гробницу Рамзеса I в Долине царей снова открыли для публики после периода закрытия из-за реставрационных работ. Об этом сообщает издание archaeologicalpaths.com. Она считается одной из наиболее хорошо сохранившихся королевских гробниц в Долине - сохранена большая часть первоначального убранства и ярких цветов.

Гробница длиной 29 метров состоит из коридора, ведущего в погребальную камеру, где находится гранитный саркофаг Рамзеса I. В 1817 году ее открыл Джованни Бельцони.

Археологи в Египте обещают рассказать публике в ближайшее время про еще одно открытие, сообщает издание Luxor Times на своей странице в соцсети. В нескольких сотнях метров от первого каменного сооружения в истории - ступенчатой пирамиды Джосера - всемирно известный египтолог Захи Хавасс обнаружил могильные валы Нового Царства с множеством гробниц и антиквариатом.

Гробницы датируются 18 и 19 династиями и имеют большое значение, свидетельствуя, как долго Саккара использовалась как место последнего упокоения древних египтян. Министерство туризма и древностей Египта даже сняло видео, анонсируя грандиозное открытие.

Видео: Анонс археологического открытия в Саккаре (YouTube/Ministry of tourism and antiquities)

Первый ресторан и лаунж возле пирамид

Пирамиды Гизы, которые привлекают миллионы туристов со всего мира, реконструируют и делают более доступными для посетителей. На плато Гиза со знаменитым Сфинксом и пирамидами реализуют масштабный проект с центром для туристов, экологическим транспортом и первым в истории рестораном с лаунж-зоной.

Отдохнуть во время экскурсии к пирамидам можно на площади более тысячи квадратных метров. В ресторане сохранена атмосфера бедуинского лагеря с диванчиками и коврами, но при этом в дизайне присутствует современное удобство.

Здесь можно отдохнуть в тени навеса и выбрать блюда из разнообразного меню – от супов до салатов, капучино и коктейлей. В начале 2021 года собираются открыть еще пару ресторанов и кафе: их объединят в один комплекс для спокойного отдыха и созерцания пирамид.

Фото: В ресторане сохранена атмосфера бедуинского лагеря (facebook.com/9PyramidsLounge)

Развитие туристической привлекательности Гизы является частью большого плана египетских властей по восстановлению туристического сектора экономики, на который приходится 12% ВВП страны.

Во время открытия ресторана в пустыне министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Анани анонсировал также открытие официального базара, на котором туристы смогут купить сувениры и местные товары.

Ставка на музеи

Во время пандемии в Египте пытаются делать ставку на культурный туризм, пытаясь привлечь туристов, интересующихся музеями, обзорными экскурсиями, археологией.

К примеру, в октябре открыли Музей Шарм-эль-Шейха: это первый музей древностей во всемирно известном курортном городе с живописными песчаными пляжами и красочным подводным миром. Также ранее на территории южнее Каира нашли сотню мумий в деревянных саркофагах, которым около 2500 лет.

Фото: Внутри древних гробниц (pixabay.com)

Министр туризма и древностей Халед Эль-Анани заявлял, что находки будут переданы трем музеям в Каире и выставлены для посетителей.

Али Гонейм из Египетской федерации туристических палат сообщал СМИ, что эти открытия и запуск работы Большого египетского музея в 2021 году поспособствуют увеличению потока иностранных туристов.

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