Латвія пом'якшує карантинні обмеження: що потрібно знати

Латвія вирішила поетапно пом'якшувати карантинні обмеження.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Латвії.

Уряд Латвії підтримав триетапний план, запропонований Міністерством охорони здоров'я. Він передбачає поступове зниження заходів карантину, враховуючи поширення хвороби, що все ще зростає.

Прогнозується, що наприкінці лютого захворюваність знизиться, тому МОЗ пропонує пом'якшити карантин з 1 березня: знову відкриють нічні клуби, знімуть обмеження на час роботи закладів, кількість осіб на заходах та в громадських місцях, спортзалах.

"Дозволено необов'язковий в'їзд зі всіх країн із сертифікатом Covid-19 або негативним тестом на Covid-19 без вимоги самоізоляції та обов'язкового заповнення Covidpass", — йдеться у повідомленні.

Однак, вимога використання медичних масок або респіраторів FFP2 у приміщенні зберігається.

Інші обмеження планують зняти з 1 квітня, якщо ситуація буде під контролем і не станеться новий спалах зараження COVID-19.

Які правила в'їзду до Латвії сьогодні

За даними, опублікованих на сайті МЗС України, перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті www.covidpass.lv.

В'їзд до Латвії без уважної причини, у тому числі з метою туризму, дозволено громадянам України, які мають:

COVID-сертифікати про повну вакцинацію країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії, Великобританії, США, Нової Зеландії, Канади.

Фото: У Латвії скасовують карантинні обмеження від 1 березня 2022 року (unsplash.com/milanzmatlo)

COVID-сертифікати міжнародного зразка про повну вакцинацію (пройшло 14 днів з моменту щеплення), отримані в мобільному додатку «Дія» (можна як в електронному, так і паперовому вигляді) з QR-кодом для їх перевірки та сумісні з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинації від COVID-19 в Латвії (у разі некоректного відображення інформації при спробі сканування QR-коду слід перезавантажити/оновити сертифікат про вакцинацію в додатку Дія).

В'їзд дітей з 12 років з батьками (без поважної причини чи туристичною метою) – також за наявності Сертифіката з QR-кодом. У разі відсутності такого сертифіката необхідно звертатись до прикордонної служби Латвії для отримання дозволу для дитини (pasts@rs.gov.lv).

Власники COVID-сертифікатів не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато країн ЄС знімають карантинні обмеження.