ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Безкоштовні екскурсії та квести: українці запустили додаток для подорожей

П'ятниця 10 липня 2020 17:14
Безкоштовні екскурсії та квести: українці запустили додаток для подорожей
Фото: Екскурсії Львовом (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Туристам пропонують інтерактивні прогулянки містами

Українці розробили безкоштовний мобільний додаток, який допоможе цікаво провести час під час подорожі по Україні.

Якщо ви подорожуєте у Харків, Одесу, Кам'янець-Подільський, Дніпро та інші великі міста, хочете погуляти та пройтися населеним пунктом з екскурсією, замість замовлення платної послуги гідів можна скористатись безкоштовним інтерактивним додатком.

"Упродовж літа 2020 смарт-гід WalQlike розширює свої кордони, і квести з "сіллю" вже незабаром з'являться в Одесі, Чернігові, Кам'янці-Подільському, Тернополі, Харкові, Франківську, Дніпрі та Чернівцях", - розповів РБК-Україна Станіслав Околот, засновник мобільного путівника WalQlike.

За його словами, сервіс дозволяє ознайомитись із туристичними "родзинками" та провести неординарні квести.

Додаток також надає абсолютно безкоштовний доступ до всього функціоналу, підтримується на iOS та Android.

Безкоштовні екскурсії та квести: українці запустили додаток для подорожейФото: У додатку з'явилися маршрути Черніговом (WalQlike)

Як скористатись безкоштовним додатком під час подорожі? Його треба завантажити на смартфон, обрати тематику на свій смак і настрій. Це дозволить розпочати інтерактивну подорож містом, розгадуючи загадки.

Наразі додаток містить 9 квестів у Львові, 10 туристичних напрямків у Києві та 2 квест-маршрути по стародавньому Чернігову. Чернігів якраз з'явився у додатку нещодавно - 9 липня.

"Це перше місто з серії нових туристичних квестів, які команда проекту запустить протягом літа.Тематика дуже різноманітна: від огляду історичних пам'яток і "полювання" на привидів до пошуків скульптур-мініатюр котиків", - додає Станіслав.

До речі, з безкоштовних додатків вам знадобиться і відомий у всьому світі сервіс TripAdvisor, що містить багато корисної інформації на всі випадки життя туриста. Вам також допоможе навігатор Waze, який нагадає вам, що потрібно увімкнути фари на трасі, відстежує місцерозташування поліції уздовж дороги й повідомляє вам, рекомендує найближчі заправки та навіть порівнює ціни на них.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитись в Кам'янці-Подільському під час поїздки на вихідних.

Також пропонуємо почитати, як курсують поїзди "Інтерсіті" під час карантину в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

поездсмартфонотпускотдыхприложение
Точки зору
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся