Безкоштовні екскурсії та квести: українці запустили додаток для подорожей

Фото: Екскурсії Львовом (pixabay.com)

Туристам пропонують інтерактивні прогулянки містами

Українці розробили безкоштовний мобільний додаток, який допоможе цікаво провести час під час подорожі по Україні.

Якщо ви подорожуєте у Харків, Одесу, Кам'янець-Подільський, Дніпро та інші великі міста, хочете погуляти та пройтися населеним пунктом з екскурсією, замість замовлення платної послуги гідів можна скористатись безкоштовним інтерактивним додатком.

"Упродовж літа 2020 смарт-гід WalQlike розширює свої кордони, і квести з "сіллю" вже незабаром з'являться в Одесі, Чернігові, Кам'янці-Подільському, Тернополі, Харкові, Франківську, Дніпрі та Чернівцях", - розповів РБК-Україна Станіслав Околот, засновник мобільного путівника WalQlike.

За його словами, сервіс дозволяє ознайомитись із туристичними "родзинками" та провести неординарні квести.

Додаток також надає абсолютно безкоштовний доступ до всього функціоналу, підтримується на iOS та Android.

Фото: У додатку з'явилися маршрути Черніговом (WalQlike)

Як скористатись безкоштовним додатком під час подорожі? Його треба завантажити на смартфон, обрати тематику на свій смак і настрій. Це дозволить розпочати інтерактивну подорож містом, розгадуючи загадки.

Наразі додаток містить 9 квестів у Львові, 10 туристичних напрямків у Києві та 2 квест-маршрути по стародавньому Чернігову. Чернігів якраз з'явився у додатку нещодавно - 9 липня.

"Це перше місто з серії нових туристичних квестів, які команда проекту запустить протягом літа.Тематика дуже різноманітна: від огляду історичних пам'яток і "полювання" на привидів до пошуків скульптур-мініатюр котиків", - додає Станіслав.

До речі, з безкоштовних додатків вам знадобиться і відомий у всьому світі сервіс TripAdvisor, що містить багато корисної інформації на всі випадки життя туриста. Вам також допоможе навігатор Waze, який нагадає вам, що потрібно увімкнути фари на трасі, відстежує місцерозташування поліції уздовж дороги й повідомляє вам, рекомендує найближчі заправки та навіть порівнює ціни на них.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитись в Кам'янці-Подільському під час поїздки на вихідних.

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