Бесплатные экскурсии и квесты: украинцы запустили приложение для путешествий

Фото: Экскурсии по Львову (pixabay.com)

Туристам предлагают интерактивные прогулки по городам

Украинцы разработали бесплатное мобильное приложение, которое поможет интересно провести время во время путешествия.

Если вы путешествуете в Харьков, Одессу, Каменец-Подольский, Днепр и другие крупные города, хотите погулять и пройтись по населенному пункту с экскурсией, вместо заказа платной услуги гидов можно воспользоваться бесплатным интерактивным приложением.

"В течение лета 2020 смарт-гид WalQlike расширяет свои границы, и квесты с "солью" уже вскоре появятся в Одессе, Чернигове, Каменце-Подольском, Тернополе, Харькове, Одессе, Днепре и Черновцах", - рассказал РБК-Украина Станислав Околот, основатель мобильного путеводителя WalQlike.

По его словам, сервис позволяет ознакомиться с туристическими "изюминками" и провести неординарные квесты.

Приложение также предоставляет абсолютно бесплатный доступ ко всему функционалу, поддерживается на iOS и Android.

Фото: В приложении появились маршруты по Чернигову (WalQlike)

Как воспользоваться бесплатным приложением во время путешествия? Его надо скачать на смартфон, выбрать тематику на свой вкус и настроение. Это позволит начать интерактивное путешествие по городу, разгадывая загадки.

Сейчас в приложении есть 9 квестов во Львове, 10 туристических направлений в Киеве и 2 квест-маршрута по древнему Чернигову. Чернигов как раз появился в приложении недавно - 9 июля.

"Это первый город из серии новых туристических квестов, которые команда проекта запустит в течение лета. Тематика очень разнообразна: от осмотра исторических памятников и "охоты" на призраков к поискам скульптур-миниатюр котиков", - добавляет Станислав.

Кстати, из бесплатных приложений вам пригодится и известный во всем мире сервис TripAdvisor, содержащий много полезной информации на все случаи жизни туриста. Вам также поможет навигатор Waze, который напомнит вам, что нужно включить фары на трассе, отслеживает местоположение полиции вдоль дороги и сообщает вам, рекомендует ближайшие заправки и даже сравнивает цены на них.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в Каменце-Подольском во время поездки на выходных.

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