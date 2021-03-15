Курорти будуть дорожчати: в яких країнах вигідніше планувати відпустку

Багато українців, як і туристи з інших країн, планують літню відпустку біля моря заздалегідь. Оскільки відкритих країн поки небагато, то і вибір залишається невеликим.

Експерти туристичного бізнесу попереджають: через високий попит літній відпочинок буде суттєво дорожчати, а ціни на майбутні тури підвищуються вже в березні. Щоб не переплачувати, туристам радять бронювати тури заздалегідь. У таких випадках передбачена розстрочка і велика знижка на гарні варіанти розміщення.

В яких країнах краще бронювати тури на літо вже в березні, а від яких відмовитися, розповіла РБК-Україна засновниця компанії Kazakovs Travel Марина Казакова.

Туреччина буде дорожчати

Відпочинок в Туреччині в минулому році був на піку популярності і за прогнозами фахівців, ця країна залишиться в списку найбільш затребуваних туристами і в наступному сезоні. Особливо відчутний попит на відпочинок у Туреччині буде за умови, що в'їзд в ЄС українцям залишиться обмежений.

"Ціни на тури в порівнянні з минулим роком підвищилися. І поки ще не межа - починаючи з травня знову очікується подорожчання. Тому краще зараз забронювати тур", - попереджає турагент.

Фото: Пляжний відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

За умовами раннього бронювання путівок до Туреччини, потрібно буде внести передоплату від 10 до 30% - в залежності від готелю.



"Особливо варто купувати тури заздалегідь тим, хто збирається відпочивати в Фетхіє або Олюденізі. Влітку в цьому регіоні місць в хороших готелях не буде. Це дуже популярні напрямки", - повідомила вона.



Чорногорія – можна вибирати вілли

За даними турагента, в цій країні, на відміну від Туреччини, торішні ціни залишилися практично без змін.

"Деякі готелі трохи підняли ціни, але не масово. Особливо порадували тарифи на проживання в апартаментах та віллах. Рекомендую зараз бронювати тури тим, хто любить зупинятися в такому житлі", - підказує варіанти відпочинку Марина Казакова.

Фото: Природа в Черногорії (pixabay.com)

За її словами, при бронюванні відпустки в Чорногорії до кінця березня туристам потрібно внести передоплату у 1000 грн. за тур.

До речі, туроператори також пропонують тури в Болгарію, починаючи з кінця травня і на весь літній сезон.

Країни ЄС краще "поставити на паузу"

За європейською якістю відпочинку багато мандрівників сильно скучили за рік пандемії і закритих кордонів. Тому багато хто з нетерпінням чекає новин про відкриття кордонів для туристів у Греції, на Кіпрі, в Іспанії, Італії, Португалії, Франції.

Втім, фахівці не беруться гарантувати відпочинок після покупки туру в цих країнах. ЄС ввів суворі карантинні обмеження на своїй території і поки готується дозволити допуск тільки вакцинованим туристам з європейських країн.

"Поки рекомендую поставити "на паузу" покупку турів у ці країни. Якщо звичайно, ви не азартний гравець чи не збираєтеся на лікування. В цьому випадку - найнижчий тариф буде зараз",- відзначає агент шанси на відпустку в ЄС для українських туристів.





Фото: Відпочинок на Мальдівах (pixabay.com)

VIP і Deluxe відпочинок: як заощадити

Раннє бронювання також дозволяє істотно заощадити навіть на самому дорогому відпочинку. Купуючи тур за кілька місяців до відпустки, можна вписатися в бюджет на рівень нижче. Такий підхід діє у більшості курортних країн, тому весна – найкращий час подбати про якісну літню відпустку, каже Марина Казакова.

"У березні знижки від 10 до 45% - на готелі VIP delux-сегмента. Відноситься до всіх перерахованих вище країн. Зараз є можливість придбати тур в "делюкс" - готель за ціною хорошого 5-зіркового готелю", - зазначає експерт.

До речі, турагенти відзначають, що найдорожчі напрямки, наприклад, Мальдіви, українці бронюють у 2021 році за півроку наперед.



Що таке раннє бронювання

Туристичні компанії пояснюють переваги вибору і оплати путівок наперед. На такому відпочинку можна істотно заощадити, отримати приємні бонуси і вибрати кращі варіанти розміщення.

Наприклад, у туроператора ALF описані умови раннього бронювання на період з 1 квітня до 31 жовтня 2021 року.

Забронювати поїздку можна до 31 березня 2021. Протягом двох днів з моменту підтвердження заявки передбачена оплата 1000 гривень, а за 30 днів до вильоту необхідно сплатити 30% вартості туру, за 15 днів – 100% вартості.

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Фото: Відпочинок на Кіпрі (pixabay.com)

В туристичної компанії "Пілігрим" пояснюють переваги раннього бронювання для туристів:

знижки до 40% в порівнянні з ціною за 2-3 тижні до вильоту. Чим раніше заброньовано тур, тим більше знижку пропонує туроператор;

доступна максимальна кількість варіантів готелів і номерів;

оплата заброньованого туру частинами без переплат;

фіксована ціна;

можливі бонуси: підвищення категорії номера, безкоштовний переліт для дитини, перерахунок ціни при падінні курсу валюти у меншу сторону

До речі, продаж турів наперед дає готелям можливість підготуватися до прийому туристів під час масового попиту, а туроператорам – подбати про авіаперельоти для відпочивальників.

Нагадаємо, ми писали, що у Болгарії назвали нові умови для українських туристів.

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