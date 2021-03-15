Варна і Сонячний берег: у Болгарії назвали нові умови для українських туристів

Туристичний сезон у країні почнеться 1 травня

Ще одна туристична країна поспішає відкритися для туристів – Болгарія вирішила розпочати туристичний сезон на місяць раніше. Указ про роботу туристичної сфери з 1 травня мають підписати 15 березня, повідомляє The Sofia Globe.

Відкриття туристичного сезону в Болгарії планують поєднати з травневими святами, на які в цьому році припадає ще й Великдень. Тому в перший тиждень травня в гості чекають на туристів із сусідніх країн.

Як зміняться правила в'їзду в Болгарію

Початок туристичного сезону 2021 року в Болгарії з 1 травня з новими правилами для туристів погоджено з органами охорони здоров'я і Міністерством закордонних справ, повідомила 14 березня міністр туризму Мар'яна Ніколова.

Вона підготувала нові правила для сфери туризму, які будуть стосуватися проживання, розваг і роботи ресторанів і кафе.

"Це будуть чіткі правила і заходи. Наближаються травневі свята, і галузь повинна бути передбачуваною", - повідомила міністр.

Фото: Відпочинок на узбережжі в Болгарії (pixabay.com)

В уряді Болгарії розрахували, що в перших числах травня буде тільки два робочих дні (5 і 7 травня), решта припадає на Великдень, 1 травня і День Святого Георгія в Болгарії 6 травня. Тому багато хто захоче взяти відпустку, щоб вийшло 10 днів відпочинку.

За такою ж логікою очікують турпотоку з сусідніх країн. При цьому чинні коронавирусные правила прининять діяти 30 квітня. А за новими іноземці зможуть приїжджати в країну з будь-якою довідкою про відсутність коронавіруса:

- довідкою про вакцинацію (сертифікат, або "ковідний" паспорт);

- негативним ПЛР-тестом;

- довідкою про наявність антитіл (одужання).

В Болгарії чекають на цьому тижні на прийняття рішення ЄС про "зелений сертифікат вакцинації", який гарантує кожному туристу можливість відвідати країну.

На курортах чекають українців

В Болгарії чекають туристів з Європи та третіх країн. Наприклад, з України, Росії, Сербії, Туреччини – для них відкриють "зелені коридори".

"В минулому році з України приїхало втричі менше туристів, ніж у 2019. Минулий сезон почали занадто пізно, анонсувавши відкриття кордонів у перших числах липня. В результаті всі болгарські туроператори прийняли за рік всього близько 30 тисяч українських гостей, причому сюди входили і організовані туристи, і самостійні", - розповів Turprofi.com.ua представник болгарської приймаючої компанії "ГоуТуХолідей" Алпер Алі.

Раніше міністр туризму Мар'яна Ніколова повідомляла, що влітку 2021 року в аеропорту Бургаса очікується прибуття 6400 чартерних рейсів.

Фото: У Болгарії чекають туристів із третіх країн (pixabay.com)

"Наша мета - зробити Болгарію місцем для цілорічного туризму, а регіон Бургаса надає можливості для різних видів туристичних поїздок", - сказала вона.

До речі, полетіти на відпочинок в Болгарію можна і зараз – з авіакомпаніями Wind Rose і SkyUp. З квітня додадуться також рейси лоукостера Ryanair.

Скільки коштує відпочити в Болгарії

Судячи з актуальних пропозицій туроператорів, забронювати пакетні тури можна з 28 травня – якраз до початку пляжного сезону. Втім, завдяки рішенню болгарської влади, українці напевно отримають можливість відпочити в балканській країні і на травневі свята.

Ми перевірили вартість відпочинку на двох з авіаперельотом в Болгарії від провідних туристичних компаній на дати з 28 травня і вибрали найнижчі ціни.

"Coral travel": 7 ночей в 3* готелі без харчування в Поморіє обійдеться від 11689 грн з вильотом 28 травня, в 4* готелі в Сонячному березі – від 11776 гривень – з вильотом на ту ж дату.

"ALF": тиждень в 3* готелі без харчування в Созополі обійдеться від 11942 грн, в 4* - від 13192 грн з вильотом 28 травня, в 5* готелі зі сніданками в Сонячному березі – від 16375 грн.

"Компас": відпочинок в 3* готелі зі сніданками в Святому Власі обійдеться в 13518 гривень, в 4* готелі в Сонячному березі – від 14239 грн з вильотом 30 травня.

Фото: Літній відпочинок в Болгарії (pixabay.com)

Зараз Болгарія знаходиться в "червоному переліку" українського МОЗ. Це означає, що після повернення доведеться здавати ПЛР-тест або вирушати на 14-денну самоізоляцію.

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