Курорт за містом: спа-готелі неподалік від Києва для комфортної міні-відпустки

Найкраща ідея для відпочинку пізно восени – вирушити на теплий курорт. Але якщо немає часу їхати в теплі краї, то міні-відпустку з комфортом можна влаштувати і в одному із заміських спа-комплексів.

Лише за півгодини їзди від столиці можна знайти чимало локацій, де можна провести вихідні і кілька днів одному, удвох або цілою родиною. При цьому за вікном буде природа і тиша, сад для прогулянок і альтанки для посиденьок. І найголовніше – басейн, сауни і комплекс спа-послуг від масажів до косметології.

Ми підібрали цікаві спа-комплекси неподалік від Києва, в яких можна не тільки відпочити за кілька днів, але і оздоровитися. Наводимо також актуальну інформацію про те, як комплекси працюють під час "карантину вихідного дня".

Фото: Заміський комплекс (www.facebook.com/platium.com.ua)

Спа-комплекс на березі озера

За дев'ять кілометрів від Києва в селі Вишеньки Бориспільського району на території закритого котеджного містечка знаходиться готель "WISH Aqua&SPA Resort" зі спа-центром. Це закритий клуб із готелем, двома ресторанами, спа-центром, тренажерним залом, чотирма басейнами, один з яких – гідромасажний з морською водою. Також у комплексу є паркова територія біля озер.

У комплексі можна замовити спа-дні або спа-тури, які включають масажі, косметологічний догляд, заняття з тренером і сеанси в хамамах (марокканський, аравійський, м'ятний) і лазнях.

Фото: Відкритий басейн в заміському комплексі (booking.com)

Крім лікувальних і розслаблювальних процедур, в готелі можна поплавати в будь-якому з чотирьох басейнів і позайматися в тренажерному залі. Відпочити і прогрітися - в лазнях і хамамах. Є також лікувальні соляні і арома-гроти. Гостям пропонують масажі і бальнео-процедури, косметологічний догляд, програми корекції фігури. Є дитячий майданчик і дитячий клуб. Також гості можуть скористатися послугами няні.

Хамами – від 1500 гривень за півтори години. Спа-день – від 5200 гривень для однієї людини без харчування та проживання, спа-тур для двох із проживанням і харчуванням – від 13300 гривень.

Примітка: під час карантину вихідного дня весь комплекс зачиняється на вихідні дні, гості можуть бронювати номери тільки в будні. Зараз в комплексі пропонують 10% знижки на проживання.

Ціни на проживання: 2-місний номер "стандарт" зі сніданком і доступом у спа-зону – від 3400 гривень.

Фото: Джакузі в комплексі в Козині (seasons-spa.com)

Джакузі на свіжому повітрі

У селищі Козин в Обухівському напрямку від Києва в 20 хвилинах їзди знаходиться 4* бутік-готель Seasons SPA. В комплексі працює спа-центр з сауною, паровою лазнею і джакузі. Є послуги косметолога, масажиста, тренажерний зал, соляна кімната.

Цілорічно працюють спа-басейн, джакузі на свіжому повітрі. Процедурні душі Шарко і Віші доповнюють програми для детоксу і оздоровлення, корекції фігури. Є спа-програми і спа-тури для чоловіків, жінок, пар і дітей.

Вартість спа-програми – від 3490 гривень за людину, спа-туру для двох із проживанням та сніданком – від 6290.

Проживання: номер "стандарт" на двох зі сніданком, спа-зоною і фітнес-залом – від 2000 гривень на добу.

Фото: Територія заміського готелю (facebook.com/platium.com.ua)

Мінеральні ванни і бруду

У престижному передмісті Києва – Конча-Заспі – розташований заміський комплекс "Platium". Добиратися від столиці в спа-готель всього 36 кілометрів.

У комплексі можна зупинитися як у номері, так і в котеджі. Спа-готель розрахований на 120 гостей. Гостям пропонують континентальний сніданок або харчування за системою "шведський стіл". Є також ресторан високої кухні і гриль-бар, лобі-бар.

Головна "родзинка" комплексу – спа-центр. Гостям пропонують попаритися в сауні і хамамі, поплавати в спа-басейні або розслабитися в гідромасажній ванні. Також пропонується косметологічний догляд за обличчям і тілом. Є можливість пройти грязелікування, електротерапію, мінеральні ванни, пресотерапію і лімфодренаж.

Фото: Спа-зона заміського комплексу (facebook.com/platium.com.ua)

"Спа-пакет" тривалістю півтори-три години коштує від 1350 гривень. "Спа-пакети" з проживанням і харчуванням – від 2690 гривень з людини в добу.

Примітка: до 15 грудня критий басейн у спорткомплексі закритий на ремонт.

Вартість проживання: від 1152 гривень у двомісному стандарті без сніданків.

Готель зі спорткомлексом

Спа-готель "Терра нова" розташований в селі Гатному неподалік від метро "Теремки" біля межі міста, в семи хвилинах їзди від ВДНГ.

Фото: Готель зі спорткомплексом (terra-nova.ua)

Гостям пропонують поплавати в басейнах, відвідати водний бар, спа-центр і масажний кабінет, а також тренажерний зал, студію засмаги. Спорткомплекс знаходиться в тому ж будинку, що і готель. А ньому – спортивний басейн на чотири доріжки і окремий басейн для дітей.

У спа-центрі є сауна і лазня, послуги масажу: як класичного або спортивного, так і точкового або косметичного.

Пакет спа-послуг "Sport&Spa Weekend" для двох включає проживання та відвідування спортивного спа-комплексу (три басейни, римська парна, фінська сауна, масажний кабінет, тренажерний зал). Вартість - 1980 гривень.

Примітка: спа-зона на вихідних не працює, замовити пакети послуг можна в будні дні. Харчування з ресторану подається у форматі "на винос".

Проживання: номер стандарт – від 1152 гривень (з 10% знижкою).

Фото: Готель в селі Пилиповичі (seasonsua.com)

Будиночки і спа у лісі

Заміський готельно-ресторанний комплекс "Чотири сезони" розташований в селі Пилиповичі в Бородянському районі на 49-му кілометрі траси Київ-Ковель.

В заміському комплексі можна зупинитися як в номерах, так і орендувати котеджі. У спа-центрі обладнано дві зони: загальна з трьома видами саун (фінська, російська, інфрачервона) і басейном, а також шезлонгами і плазмовою панеллю.

Інша зона – лазня, яку можна орендувати індивідуально для компанії. Там є парна і окрема кімната зі столом і плазмовим телевізором. Можна скористатися послугами банщика і професійного масажиста.

Фото: Хамам у спа-зоні готелю (seasonsua.com)

Вартість користування зоною спа для гостей готелю – 200-300 гривень. Баня для компанії – 2000 гривень за 2 години.

Примітка: харчування під час "карантину вихідного дня" надається у форматі "на винос", спа-зона працює з обмеженням кількості відвідувачів.

Вартість проживання: двомісний номер-стандарт від 1800 гривень на добу.

Басейн з краєвидом на сад

В селі Гора в 12 кілометрах від Києва, недалеко від аеропорту "Бориспіль" на закритій території розташований готель "Premium Residence Village". Це камерний готель для усамітненого відпочинку у двох котеджах резиденції і окремому будиночку-шале.

Фото: Будинок-резиденція для компанії (www.facebook.com/PVRwelcome)

В основному будинку є вітальня з каміном і 4 спальні. Також – спа-комплекс з басейном з видом на сад. Інтер'єр номерів виконаний у стилях окремих країн. Наприклад, кухня оформлена в італійському, а вітальня – в американському стилі. Відгуки про цей готель часто залишають іноземці.

Гостям пропонують сніданки з фермерських продуктів, вегетаріанське меню. Преміальна кава і чай включені у вартість без обмежень.

Зона спа готелю – також камерна. Поплавати можна в критому 8-метровому басейні з "морською хвилею" з краєвидом на сад, попаритися - в сауні, насолодитися сеансом арома-терапії або замовити масаж.

Фото: Зона спа в готелі (facebook.com/PVRwelcome)

Вартість проживання: номер на двох від 2500 гривень зі сніданком і спа-зоною.

Зважаючи на те, що далекі подорожі у багатьох під час пандемії викликають більше настороженості, ніж релаксу, відчути себе туристом цілком можливо неподалік від дому. Кілька днів у заміському комплексі зі спа-послугами відновлять душевну рівновагу і поправлять здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує міні-відпустка у санаторіях біля Києва.

Також ми розповідали, як будуть працювати готелі в умовах карантину вихідного дня.