Курорт за городом: спа-отели неподалеку от Киева для комфортного мини-отпуска

Лучшая идея для отдыха поздней осенью – отправиться на теплый курорт. Но если нет времени ехать в теплые края, то мини-отпуск с комфортом можно устроить и в одном из загородных спа-комплексов.

Всего в получасе езды от столицы можно найти немало локаций, где можно провести выходные и несколько дней одному, вдвоем или целой семьей. При этом за окном будет природа и тишина, сад для прогулок и беседки для посиделок. И самое главное – бассейн, сауны и комплекс спа-услуг от массажей до косметологии.

Мы подобрали интересные спа-комплексы неподалеку от Киева, в которых можно не только отдохнуть за несколько дней, но и оздоровиться. Приводим также актуальную информацию о том, как комплексы работают во время "карантина выходного дня".

Фото: Загородный комплекс (www.facebook.com/platium.com.ua)

Спа-комплекс на берегу озера

В девяти километрах от Киева в селе Вишенки Бориспольского района на территории закрытого коттеджного городка находится отель "WISH Aqua&SPA Resort" со спа-центром. Это закрытый клуб с отелем, двумя ресторанами, спа-центром, тренажерным залом, четырьмя бассейнами, один из которых – гидромассажный с морской водой. Также у комплекса есть парковая территория возле озер.

В комплексе можно заказать спа-дни или спа-туры, которые включают массажи, косметологический уход, занятия с тренером и сеансы в хамамах (марокканский, аравийский, мятный) и банях.

Фото: Открытый бассейн в загородном комплексе (booking.com)

Кроме лечебных и расслабляющих процедур, в отеле можно поплавать в любом из четырех бассейнов и позаниматься в тренажерном зале. Отдохнуть и прогреться - в банях и хамамах. Есть также лечебные соляные и арома-гроты. Гостям предлагают массажи и бальнео-процедуры, косметологический уход, программы коррекции фигуры. Есть детская площадка и детский клуб. Также гости могут воспользоваться услугами няни.

Хамамы – от 1500 гривен за полтора часа. Спа-день – от 5200 гривен для одного человека без питания и проживания, спа-тур для двоих с проживанием и питанием – от 13300 гривен.

Примечание: во время карантина выходного дня весь комплекс закрывается на выходные дни, гости могут бронировать номера только в будние. Сейчас в комплексе предлагают 10% скидки на проживание.

Цены на проживание: 2-местный номер "стандарт" с завтраком и доступом в спа-зону – от 3400 гривен.

Фото: Джакузи в комплексе в Козине (seasons-spa.com)

Джакузи на свежем воздухе

В поселке Козин в Обуховском направлении от Киева в 20 минутах езды находится 4* бутик-отель Seasons SPA. В комплексе работает спа-центр с сауной, паровой баней и гидромассажной ванной. Есть услуги косметолога и массажиста, тренажерный зал, соляная комната.

Круглогодично работают спа-бассейн, джакузи на свежем воздухе. Процедурные души Шарко и Виши дополняют программы для детокса и оздоровления, коррекции фигуры. Есть спа-программы и спа-туры для мужчин, женщин, пар и детей.

Стоимость спа-программы – от 3490 гривен за человека, спа-тура для двоих с проживанием и завтраком – от 6290.

Проживание: номер "стандарт" на двоих с завтраком, спа-зоной и фитнес-залом – от 2000 гривен в сутки.

Фото: Территория загородного отеля (facebook.com/platium.com.ua)

Минеральные ванны и грязи

В престижном пригороде Киева – Конча-Заспе – расположен загородный комплекс "Platium". Добираться от столицы в спа-отель всего 36 километров.

В комплексе можно остановиться как в номере, так и в коттедже. Спа-отель рассчитан на 120 гостей. Гостям предлагают континентальный завтрак или питание по системе "шведский стол". Есть также ресторан высокой кухни и гриль-бар, лобби-бар.

Главная "изюминка" комплекса – спа-центр. Гостям предлагают попариться в сауне и хамаме, поплавать в спа-бассейне или расслабиться в гидромассажной ванне. Также предлагается косметологический уход за лицом и телом. Есть возможность пройти грязелечение, электротерапию, минеральные ванны, прессотерапию и лимфодренаж.

Фото: Спа-зона загородного комплекса (facebook.com/platium.com.ua)

"Спа-пакет" длительностью полтора-три часа стоит от 1350 гривен. "Спа-пакеты" с проживанием и питанием – от 2690 гривен с человека в сутки.

Примечание: до 15 декабря крытый бассейн в спорткомплексе закрыт на ремонт.

Стоимость проживания: от 1152 гривен в двухместном стандарте без завтраков.

Отель со спорткомлексом

Спа-отель "Терра нова" расположен в селе Гатном неподалеку от метро "Теремки" у черты города, в семи минутах езды от ВДНХ.

Фото: Отель со спорткомплексом (terra-nova.ua)

Гостям предлагают плавать в бассейнах, посетить водный бар, спа-центр и массажный кабинет, а также тренажерный зал и студию загара. Спорткомплекс находится в том же здании, что и отель. А нем – спортивный бассейн на четыре дорожки и отдельный бассейн для детей.

В спа-центре есть сауна и баня, услуги массажа: как классического или спортивного, так и точечного или косметического.

Пакет спа-услуг "Sport&Spa Weekend" для двоих включает проживание и посещение спортивного спа-комплекса (три бассейна, римская парная, финская сауна, массажный кабинет, тренажерный зал). Стоимость - 1980 гривен.

Примечание: спа-зона на выходных не работает, заказать пакеты услуг можно в будние дни. Питание из ресторана подается в формате "на вынос".

Проживание: номер стандарт – от 1152 гривен (с 10% скидкой).

Фото: Отель в селе Пилиповичи (seasonsua.com)

Домики и спа в лесу

Загородный отельно-ресторанный комплекс "Четыре сезона" расположен в селе Пилиповичи в Бородянском районе на 49-м километре трассы Киев-Ковель.

В загородном комплексе можно остановиться как в номерах, так и арендовать коттеджи. В спа-центре оборудованы две зоны: общая с тремя видами саун (финская, русская, инфракрасная) и бассейном, а также шезлонгами и плазменной панелью.

Другая зона – баня, которую можно арендовать индивидуально для компании. Там есть парная и отдельная комната со столом и плазменным телевизором. Можно воспользоваться услугами банщика и профессионального массажиста.

Фото: Хамам в спа-зоне отеля (seasonsua.com)

Стоимость пользования зоной спа для гостей отеля – 200-300 гривен. Баня для компании – 2000 гривен за 2 часа.

Примечание: питание во время "карантина выходного дня" предоставляется в формате "на вынос", спа-зона работает с ограничением количества посетителей.

Стоимость проживания: двухместный номер-стандарт от 1800 гривен в сутки.

Бассейн с видом на сад

В селе Гора в 12 километрах от Киева и недалеко от аэропорта "Борисполь" на закрытой территории расположен отель "Premium Village Residence". Это камерный отель для уединенного отдыха в двух коттеджах – резиденции и отдельном домике-шале.

Фото: Дом-резиденция для компании (www.facebook.com/PVRwelcome)

В основном доме есть гостиная с камином и 4 спальни. Также – спа-комплекс с бассейном с видом на сад. Интерьер номеров выполнен стилях отдельных стран. Например, кухня оформлена в итальянском, а гостиная – в американском стиле. Отзывы об этом отеле часто оставляют иностранцы.

Гостям предлагают завтраки из фермерских продуктов, вегетарианское меню. Премиальный кофе и чай включены в стоимость без ограничений.

Зона спа отеля – также камерная. Поплавать можно в крытом 8-метровом бассейне с "морской волной" с видом на сад, попариться - в сауне, насладиться сеансом арома-терапии или заказать массаж.

Фото: Зона спа в отеле (facebook.com/PVRwelcome)

Стоимость проживания: номер на двоих от 2500 гривен с завтраком и спа-зоной.

С учетом того, что дальние путешествия у многих во время пандемии вызывают больше настороженности, чем релакса, почувствовать себя туристом вполне возможно неподалеку от дома. Несколько дней в загородном комплексе со спа-услугами восстановят душевное равновесие и поправят здоровье.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит мини-отпуск в санаториях возле Киева.

Также мы рассказывали, как будут работать отели в условиях карантина выходного дня.