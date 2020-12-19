"Крихітний курорт": маловідома локація різко стала популярною через пандемію

Станом на сьогодні українці можуть їхати на відпочинок не лише в Єгипет: для наших туристів також відкрито кілька десятків країн. Наприклад, можна поїхати в Домінікану, на Занзібар, Мальдіви, на Шрі-Ланку. А з напрямків ближче - в Туреччину чи Болгарію, Сербію та інші держави.

Але для туристів з Великої Британії обмеження під час пандемії ввели значно суворіші: виїхати за кордон без поважної причини їм не завжди просто. В умовах, коли британці можуть без обмежень подорожувати хіба що тільки всередині країни, зросла популярність Гібралтару - британської заморської території, оспорюваної Іспанією, пише видання The Sun.

"Крихітний курорт на південному узбережжі Іспанії - єдине місце, яке в цей час відкрите для британців, де не вимагають негативні результати тестів на COVID-19, не треба проходити карантин по поверненню до Великої Британії", - пишуть у виданні.

Греція та Італія вимагають від британців довідки про негативні результати ПЛР-тестів на коронавірус. А Іспанія, Португалія і Туреччина - у "карантинному" списку Великої Британії, що робить сімейний відпочинок у цих локаціях набагато дорожчим і складним, уточнюють на сайті.

"Ідеальне місце для відпочинку взимку"

На Гібралтар, британську заморську територію, туристи можуть їхати без жодних обмежень.

Прямі перельоти в Гібралтар тривають менш як три години. Авіакомпанії Wizz Air, easyJet і BA пропонують квитки на рейси в цьому напрямку менше ніж за 100 фунтів (близько 3700 грн - ред.)

Фото: Гібралтар розташований на півдні Піренейського півострова неподалік від Марокко (pixabay.com)

"Це ідеальне місце для відпочинку взимку, температура повітря - близько 17 градусів у грудні", - пише видання.

Гібралтар – британська заморська територія на півдні Піренейського півострова. Особливість географії цього місця - велика вапнякова Гібралтарська скеля.

У Середні віки на Гібралтарі жили маври, пізніше його відвоювали іспанці. А вже в 1713 році територію передали Великій Британії. Гібралтар - мальовниче і цікаве для туристів місце з красивою природою і багатою історичною спадщиною. Тут зберігся Мавританський замок 14 століття, великі облогові тунелі 18 століття, які значно розширили під час Другої світової війни.

Населення території - всього 30 000 осіб. Але при цьому Гібралтар залишається важливим для Великої Британії через морські та торгові маршрути й перебування тут військової бази.

Сьогодні Гібралтар включений Великою Британією до списку безпечних щодо COVID-19. Захворюваність коронавірусом там дійсно залишається низькою: всього 1104 випадки хворих і шість смертей з початку пандемії.

Чи можуть українці відвідати цю локацію

Гібралтар, як і Велика Британія, є членом Європейського союзу. Великобританія приєдналася до ЄС у 1973 році (з Гібралтаром, але без острова Мен і Нормандських островів). Але через Брекзит Гібралтар теж вийде з ЄС, пишуть у The Sun:

"Гібралтар також вийде з ЄС разом з Великою Британією, а це означає, що британці, як і раніше, зможуть подорожувати туди відносно безпроблемно у 2021 році".

Фото: У зимовий час тут досить тепло: денна температура досягає +17 градусів (pixabay.com)

Півострів не входить до Шенгенської зони. Потрапити сюди українським туристам не так просто: для в'їзду необхідно отримати транзитний шенген, адже добиратися потрібно через Іспанію. Або треба отримати британську візу.

З іншого боку, під час пандемії Велика Британія не обмежує українців у в'їзді в країну. Згідно з даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, сьогодні немає заборони на в'їзд і виїзд з країни для громадян України. Але для цього потрібна британська віза.

"Режим в'їзду для громадян України є візовим. Британська віза на кордоні не оформлюється - її потрібно оформити завчасно", - уточнюється на сторінці ресурсу.

Водночас на сайті МЗС нагадують, що у Великій Британії є вимога самоізоляції до 10 днів осіб, які перетинають кордон. Також перед приїздом до Великої Британії потрібно заповнити онлайн-форму з контактними даними подорожуючого.

Нагадаємо, раніше в Єгипті розкрили нові деталі про туризм в країні у 2020 році під час пандемії.

Також повідомлялося, що популярний курорт закривається для туристів через сплеску COVID-19.